La noche de Fortes

La noche en 24 horas que conduce Xabier Fortes ha subido. Por fin. Ha rebasado en número de espectadores a El cascabel. Ya era hora. Quienes estamos pendientes de las audiencias día tras día no salíamos de nuestro asombro y nos acordábamos mucho desde don Ramón del Valle-Inclán hasta Mariano José de Larra pasando por todos los escritores de fuste, Lorca incluido y nuestro querido Miguel Hernández, al comparar las cifras.

Ay, Miguel, que los de la tertulia de Trece continúan teniendo más espectadores que la del 24 Horas, a estas alturas, con la que está cayendo, nos decíamos. A pesar del alto nivel de los 16 tertulianos fijos que lleva Fortes cada semana, a pesar de la ausencia de pausas de la del Canal 24 Horas conta la publicidad de Trece, a pesar de la prestancia con la que la conduce el periodista gallego, y a pesar de la nula ecuanimidad ideológica con la que se presenta ante sus espectadores El cascabel. Desde su primer día.

Ha tenido que llegar la guerra de Rusia contra Ucrania para que el Canal 24 Horas en su conjunto y La noche en 24 horas en particular registre una subida significativa en sus cifras. Aunque tampoco crean que la remontada es tan enorme. La tertulia de El cascabel mantiene sus fieles, y las diferencia en números con la que presenta Xabier Fortes no son tan abismales.

En este caso concreto no vale introducir en la variable al público joven que no consume televisión, puesto que ambas tertulias están dirigidas a un espectador adulto, que las ve en directo. No vale considerar, pues, que se trata de programas a los que hay que sumar después audiencias en diferido. Datos inquietantes sobre el auge de la (extrema) derecha.