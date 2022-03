La fotografía sale a la calle con PhotoAlicante

Un par de días antes de que se decretara el estado de alarma en marzo de 2020, una docena de propuestas fotográficas se exhibían en las calles sin que el público pudiera disfrutarlas por el confinamiento obligado de la pandemia. En 2021, el festival internacional de fotografía PhotoAlicante prescindió de las intervenciones urbanas y este año el festival vuelve a recuperarlas en pequeñas dosis con tres proyectos a pie de calle en el centro de Alicante.

Se trata de las obras Ingrávidos, del almeriense Gregorio Roche, instalada en la plaza del Mercado Central de Alicante; The nameless, del granadino José Luis Lozano, a ambos lados de las escaleras del Instituto Jorge Juan; y, desde Miami (EE UU), The Portraits Series, de J. Tomás López, ubicada en la Casa de la Festa, en la Rambla. Todas ellas permanecerán a la vista hasta el final del festival, el próximo 28 de marzo.

Como una gran pecera con cuerpos que flotan bajo el agua se ha instalado en la plaza del 25 de mayo junto al mercado central Ingrávidos, un proyecto que Gregorio Reche (Almería, 1972) ha realizado entre 2014 y 2019 fotografiando a los bañistas dentro del agua de las playas almerienses de su infancia. El trabajo comenzó a partir de una serie anterior, Aristócratas, donde Reche retrataba a los bañistas fuera del agua, mientras que en este otro proyecto los protagonistas se muestran sin rostro, de cuello para abajo dentro del mar.

"Me di cuenta de que todas esas personas adquirían otra dimensión distinta dentro del mar y de que ocurren muchas cosas bajo el agua", explica en un vídeo el autor, que se sumergió con ellos durante cuatro años para hacer fotos de ese mundo interior en el que se dan "situaciones muy graciosas y divertidas y todo es más poético, más lento, más grácil", tras aclarar que "no quería nitidez y por eso las imágenes -realizadas con cámaras desechables- tienen un aspecto telúrico y pantanoso".

Reche ganó en 2019 el primer premio dentro de la sección 'El cuarto lúcido' del Festival de fotografía emergente Pa-ta-ta de Granada y su obra ha sido finalista en encuentros como Festival III Photon o Descubrimientos PHotoEspaña. Especializado en el mundo de la fotografía publicitaria y ha trabajado para primeras marcas como Loewe, Heineken, Mahou, Estee Lauder, Nivea, Osborne.

En The nameless, José Luis Lozano (Motril, 1985) muestra dos nichos encalados sin más datos para recordar la sangrante muerte de una serie de náufragos enterrados en nichos anónimos en el Cementerio de Motril (Granada). Tumbas sin identificar, esperando que alguien las reclame, de víctimas de un naufragio en la frontera entre África y Europa. "La propuesta fotográfica hace una crítica, por una parte, a la problemática migratoria del Mediterráneo y a cómo cada día mueren miles de personas y otros tantos se juegan la vida cruzando las fronteras en busca de mejores condiciones políticas, sociales, económicas…, y por otro lado nos acerca a la falta de datos para identificar a estas personas y darle un enterramiento digno", explica el fotógrafo sobre su obra.

Lozano es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada en la especialidad de Pintura. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada en el Departamento de Pintura. Miembro de los Grupos de Investigación Nuevos Materiales para el Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada y del Grupo de Investigación Consolidado Arqueología de los Medios y Práctica Artística de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sus proyectos exploran la relación entre las ciudades, el territorio y los espacios de poder y la manera que tiene el ciudadano contemporáneo de habitarlas.

Por último, en The Portraits Series, el estadounidense Tomás López presenta una serie de retratos de fotógrafos, artistas, poetas, escritores y curadores realizados en un estudio. Más de 250 personas han sido fotografiadas en poses cercanas para este proyecto, algunos mirando directamente a la cámara para enfocar la inteligencia y el talento de la persona mientras que otros lo han hecho con los ojos cerrados, para enfatizar el proceso creativo interior. De estos últimos hay cinco retratos en el exterior de La Casa de la Festa, en tonos cálidos que los hacen atemporales.

J. Tomas López es profesor y exdirector del Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Miami. Es conocido por sus impresiones digitales a gran escala: fotografías submarinas de la figura desnuda, banderas icónicas políticamente cargadas, los subterráneos de Londres, Roma, París, Madrid y Nueva York. Su trabajo está incluido en prestigiosas colecciones permanentes (The Smithsonian Institution, National Museum of American Art, la Biblioteca del Congreso en Washington DC, La Biblioteque Nationale de France (en París), The International Museum of Photography, The Museum of Modern Art en Nueva York) y ha sido exhibido en los Estados Unidos, Sudamérica, Europa, China o Japón.