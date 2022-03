La danza calienta motores en Alicante y Elche

Con una década de programación a sus espaldas, Abril en Danza se prepara para celebrar la undécima edición de un festival nacido en Elche, y hermanado con Alicante desde 2016, con 40 espectáculos y actividades a partir del próximo 3 de abril y hasta el 1 de mayo. Un mes dedicado a la danza contemporánea en el que participan 29 compañías o artistas independientes y más de 75 bailarines de distintas edades, estilos y propuestas reunidos bajo el lema "Intergeneracional", en el que se dan de la mano profesionales veteranos y emergentes.

Si en el décimo aniversario la mujer fue la protagonista, este año la directora del festival, Asun Noales, quería establecer un diálogo entre las distintas generaciones de artistas. "Siempre apoyamos y apoyaremos a las compañías emergentes y las caras nuevas tienen siempre un lugar destacado, pero es igual de importante tener referencias y no olvidar a los grandes creadores de la danza contemporánea", explica Noales sobre este objetivo, que combinará la experiencia de coreógrafos ya consolidados como Chevi Muraday o Gustavo Ramírez Sansano con una generación intermedia como la de Jesús Rubio Gamo o Janet Nova o las noveles Mayte Tortosa o Marta Santacatalina. El festival también amplía su mirada al exterior con la participación de la coreógrafa italiana Federica Esposito, que dará una clase magistral y presentará su coreografía This must be the place en Casa Mediterráneo el 20 de abril.

El festival cuenta con algunos guiños curiosos entre sus novedades, que amplían los públicos. Una de ellas es la actuación del coreógrafo Chevi Muraday -que gusta de relacionarse con otras artes y ha creado piezas para actrices como Marta Etura o Juana Acosta- que ahora convive artísticamente en Pas de Deux con la performer Miss Beige, quien con su hierática presencia hipnotiza al espectador siempre. Aquí la danza y la performance se funden en una pieza donde brilla la sencillez bajo la majestuosidad de Tchaikovsky y el Centro Di Gravità Permanente de Franco Battiato.

Esto será al final del festival, el 30 de abril en el Teatre Arniches, pero Abril en Danza arranca en el Gran Teatro de Elche el 3 de abril con Gran Bolero, de Rubio Gamo, premiado con el Max 2020 al mejor espectáculo de danza, en el que 6 bailarines de Madrid y 6 de Barcelona se juntan para revisitar la famosa partitura de Ravel en un baile de celebración lleno de energía.

El programa de calle se celebrará el 8 de abril el el Secadero de Las Cigarreras de Alicante y el 9 de abril en la Terraza de L' Escorxador de Elche con cuatro piezas elaboradas por Diana Grytsailo y Adrián Manzano de Andalucía, Caminantes Danza de Madrid, Eyas Dance Project de València y Chey Jurado de Extremadura. Este último, que se inició en la cultura del hip hop presenta el estreno de su espectáculo Samsara e impartirá una clase magistral en L' Escorxador el día 9, al igual que Lali Ayguadé, que el 22 de abril también presenta Shima.

El coreógrafo Gustavo Ramírez llevará el 21 de abril al Teatro Principal de Alicante la nueva producción de danza del Instituto Valenciano de Cultura, la adaptación del clásico de Lorca "El público", y Alicante es la segunda ciudad que disfrutará de esta pieza.

El también alicantino Carlos Peñalver y su compañía Over&Out iniciará el 1 de mayo en el Principal el programa La Terreta Balla con su coreografía Ciaccona, a la que seguirán Zula Ruiz, Mayte Tortosa y Víctor Fernández, la compañía Neira & Santamaría, Marta Santacatalina y el Proyecto GoOD.

Abril en Danza cuenta con una programación expandida en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA en VIVO, que iniciará Janet Novas, Premio El Ojo Crítico de Danza 2021, con Feelings el 27 de abril, a quien tomarán el relevo en mayo Cesc Gelabert, Sol Picó en junio, Lucia Croatto en octubre y Andrés Marín en noviembre.

También hacia el final, el 29 de abril en L' Escorxador, habrá una jam session con dj Vastarde, álter ego del coreógrafo Daniel Hernández, y Derek V. Bulke, donde podrá bailar todo aquel que quiera.