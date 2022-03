El sueño de Berlanga, toma dos

Corría el 25 de junio de 2001 cuando el cineasta Luis García Berlanga, con su característica sorna, confesaba a este diario que «no sabía si llegaría a inaugurar la Ciudad del Cine», en alusión al proyecto de estudios de rodaje que la Generalitat Valenciana había decidido crear en Alicante.

Hacía pocos días que había soplado sus primeras velas de octogenario y no solo llegaría a asistir en 2005 a la puesta de largo del complejo nacido para cumplir su anhelado sueño de «reindustrializar el cine en España» sino que por poco no se llevó el disgusto de verlo naufragar. El genial director valenciano nos dejaba en 2010, dos años antes de que Ciudad de la Luz, nombre que recibieron los platós, tuviera que escribir en su historia un prematuro «The End» que ahora se ha convertido en un «To Be Continued».

Fueron siete años en los que la magia del cine brilló en Alicante a ráfagas, opacada constantemente por la tan politizada como errática gestión de un carísimo juguete que acabó por romperse, como quien dice, sin apenas usarse.

En ese tiempo se rodaron un total de 63 producciones, entre películas y series. Pudieron ser muchas más, de haber contado la dirección del complejo con manos más experimentadas y con mayor conocimiento del sector que las que tuvo; aunque también es probable que hubiesen sido muchas menos sin el efecto llamada que supusieron las generosísimas subvenciones públicas ofrecidas por rodar allí.

Casi como un caprichoso guiño del destino, la primera cinta en estrenar los flamantes platós de Ciudad de la Luz fue «El síndrome de Svensson», primer largometraje del vasco Kepa Sojo, muy en la línea de la comedia española de los años 50 y 60, con homenajes al cine de Berlanga.

Ese mismo año Ciudad de la Luz albergó otros tres rodajes nacionales: «La dama boba», título con el que Manuel Iborra se convertía en el primer director alicantino en «jugar en casa» y con Silvia Abascal y su entonces mujer, la tristemente desaparecida Verónica Forqué, formando parte del reparto; «Arritmia», protagonizada por Natalia Verbeke, ambientada en Guantánamo y que trajo a los primeros intérpretes extranjeros a los estudios situados en Aguamarga; y «Lo que sé de Lola», con Lola Dueñas y Carmen Machi como nombres más conocidos.

El año siguiente se cogió velocidad, sumándose a la nómina de primeras películas rodadas en Ciudad de la Luz otra comedia patria, «Atasco en la nacional»; el melodrama romántico argentino «Quiéreme»; y los dramas «Escuchando a Gabriel», con la actriz Silvia Abascal como primera en repetir en los estudios alicantinos, y «Teresa, el Cuerpo de Cristo», de Ray Loriga y con Paz Vega, Leonor Watling y Geraldine Chaplin.

No obstante, los títulos que ese 2006 empezaron a hacer sonar a nivel internacional el nombre de Ciudad de la Luz fueron «El camino de los ingleses», la segunda película dirigida por Antonio Banderas; «Manolete», el biopic maldito que tardó seis años en estrenarse pero trajo a dos oscarizadas estrellas como Penélope Cruz y Adrien Brody; y, sobre todo, «Astérix en los Juegos Olímpicos», la primera superproducción en recalar en los estudios alicantinos, con 78 millones de presupuesto y Gerard Depardieu en el papel de Obélix. Cerrarían ese prometedor ejercicio dos coproducciones: la mitológica «Su Majestad Minor», de Jean-Jacques Annaud, y «Io, Don Giovanni», de Carlos Saura.

Sin embargo, el año siguiente fue bastante más discreto. Los trabajos más destacables de ese periodo fueron la británica «The Garden of Eden», con la Mena Suvari de «American Beauty» como protagonista; el drama francés de ciencia ficción «La posibilidad de una isla», de Michel Houellebecq; «Canciones de amor en Lolita’s Club», de Vicente Aranda; y «My life in ruins», con el reclamo de Nia Vardalos, la actriz de la exitosa «Mi gran boda griega».

En 2008 se superó por primera vez la decena de rodajes, la mayoría de ellos españoles y con otros dos directores alicantinos probando los platós (Miguel Albaladejo con «Nacidas para sufrir» y Adán Aliaga con «Estigmas»), aunque los foráneos incluyeron la presencia de estrellas como el actor Colin Farrell en «Triage», y el legendario director Francis Ford Coppola, que firmó en «Tetro» una cinta que pasaría por la gran pantalla con más pena que gloria.

La actividad en el complejo se mantuvo estable en 2009, con otras once producciones, entre las que cabe destacar la británica «Mr. Nice», con un variopinto reparto internacional; la argentina «Las viudas de los jueves», de Marcelo Piñeyro, que trajo a Ernesto Alterio y Juan Diego Botto junto a un Leonardo Sbaraglia que ya había rodado aquí meses antes «El corredor nocturno»; y las españolas «Di Di Hollywood», última película que filmó Bigas Luna, con Elsa Pataky y Peter Coyote como protagonistas; y «El Gran Vázquez», con un Santiago Segura que también fue un rostro frecuente en los platós alicantinos en su primera etapa.

En 2010 ya figuraba como directora general de Ciudad de la Luz Elsa Martínez, con la misma poca experiencia cinematográfica que su predecesor, el también exedil del PP en Alicante José María Rodríguez-Galant, aunque ella con más contactos en el mundo de las celebridades por sus vínculos laborales con el sector de la moda. Bajo su mandato llegarían los rodajes de «Balada triste de trompeta», de Álex de la Iglesia, «No habrá paz para los malvados», de Enrique Urbizu, y la exitosa serie «Crematorio». Pero si ha habido una película que supuso un antes y un después en la interrumpida vida de Ciudad de la Luz como escenario cinematográfico esa fue «Lo imposible». La superproducción de Juan Antonio Bayona usó allí el mayor tanque acuático de rodajes de Europa para recrear el tsunami que asoló las costas del Índico en 2004. La taquillera película, protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland, paseó el nombre de los estudios alicantinos por todo el mundo.

Después llegarían otras estrellas como Bruce Willis («The cold light of day»), Ricardo Darín («Un cuento chino») y Viggo Mortensen («Todos tenemos un plan»).

La última película grabada en Ciudad de la Luz la rodó Gracia Querejeta en 2012 y se titulaba «15 años y un día». Fue casi una premonición de la condena que vendría luego, aunque por suerte ha durado solamente una década.