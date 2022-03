El Benidorm de la carne, el paraíso y la ufología, en las imágenes de Jero Martínez

Fotografiar en Benidorm sin que se vea Benidorm ya es un logro. Allí ha estado haciendo fotos durante seis años Jero Martínez, natural de Villena, que desde niño ha frecuentado la ciudad turística por excelencia, por la que siempre ha sentido una atracción fascinante, y en sus imágenes no se ven los rascacielos ni apenas el mar o la playa, mientras abundan los cuerpos con surcos quemados al sol, el placer, la arquitectura o la ufología.

El fotógrafo presenta este viernes en la librería Pynchon&Co de Alicante ReCocoon, su versión más galáctica y carnal de este paraíso particular en forma de fotolibro y de exposición fotográfica. Acudirá acompañado del fotógrafo y músico JL Zaragoza y la muestra estará salpicada de ritmos electrónicos levantinos a cargo de Dj Moondog´s Son.

"ReCocoon es mi homenaje a este no lugar tan maravilloso como odioso dependiendo de quién y cómo se mire", avanza Martínez, que explica el desafío de adentrarse en esta ciudad tan sobre-retratada por grandes profesionales y alejarse de los clichés: "Muchas fotógrafas y fotógrafos han realizado su particular versión sobre lo que allí ocurre, y uno de los grandes esfuerzos fue huir de todos esos trabajos e intentar colocar ReCoCoon en otro lugar, aunque la luz de las fotografías nos recuerden a Siquier, Parr o De Middel de forma inevitable".

"Yo quería encontrar el punto en el que no se pareciera a lo ya hecho y lo tuve claro cuando vi la discoteca Ku (con forma de platillo volante), y todo, descontextualizado, me pareció muy alienígena y marciano", apunta el fotógrafo, que tiene la ufología muy identificada con Benidorm, desde su arquitectura hasta las personas que la visitan.

"En realidad Benidorm es un no lugar, un estado mental, y me he empeñado en no sacar los clichés, por eso mis fotos están tan recortadas, con trozos de puertas o cuerpos donde no se ve el paisaje, que igual puede ser Benidorm o Almería", agrega.

Lo que sí hay en ReCocoon es mucha carne, mucho cuerpo con curvas, con arrugas y surcos de la edad, "mucho mapa y mucho territorio, que me parece precioso, y quería ensalzar esos cuerpos. A mí no me interesan las borracheras de Benidorm sino esos abuelitos que buscan allí el paraíso haciendo sus estiramientos y su gimnasia en la playa, tostándose al sol, buscando la eterna juventud y luchando contra el tiempo, que se ponen sus gafas de rayos UVA y se plantan en su hamaca como si fuera su nave espacial". Y fruto de ello, esas imágenes destilan "hedonismo, la búsqueda del placer en la vida que queda, la alegría y la felicidad".

Todo ello tamizado con humor, porque Jero Martínez no entiende la vida sin humor ni tampoco la fotografía, "me parece más interesante la que me hace reír, cada uno busca lo que necesita y yo huyo de lo fotógrafo-depresivo".

En el libro no hay texto, solo algunos versos sacados de El Apocalipsis de San Juan, "y que cada uno interprete lo que quiera", bromea el autor de este libro, cuyo título dirige directamente a la novela de David Saperstein, popularizada años después por la película, en la que un grupo de jubilados siente rejuvenecer en una piscina con poderes misteriosos.

Su único lamento es no haber podido crear un fotolibro del que se desprendiese la arena al abrirlo, que oliera a after-sun o que se hinchara como un flotador. "Era muy caro", concluye.