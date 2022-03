El impacto de Ciudad de la Luz: hasta 46 millones de inversión directa al año

Decir que en Ciudad de la Luz se rodaron 63 producciones entre 2005 y 2012 no es más que una cifra si a ella no van unidas otras que dan testimonio de lo que este complejo cinematográfico supone para la provincia. Enfrentándose, eso sí, a un sobrecoste para las arcas públicas y a una discutible gestión que no llegó nunca a explotar todas las posibilidades que ofrecían los platos más grandes de Europa.

El impacto económico de los estudios durante su funcionamiento fue desigual, pero apunta a un estimable beneficio tanto en inversión como en los sectores auxiliares que alimentan a este gigante que volverá a abrir sus puertas al cine el próximo mes de julio, según dio a conocer ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Entre 2005 y 2010, los años de mayor funcionamiento de los platós, que permanecen sin actividad desde 2012, Ciudad de la Luz acogió el rodaje de 52 producciones, cantidad nada desdeñable, sobre todo porque supusieron una inversión directa en la provincia de 159,7 millones de euros, de los 387 millones de presupuesto con que contaban esas películas y series en conjunto, según datos facilitados por la Generalitat. Eso incluye años de diferentes resultados en cuanto al impacto económico: desde los 20,4 millones de euros de 2009, hasta los 46 millones gastados de forma efectiva en este territorio en 2010, cuando el presupuesto de las producciones realizadas en los estudios ese año fue de 92 millones. Es decir, que el año que Bayona rodó parte de "Lo imposible" en el tanque de agua de Alicante, el retorno ascendió hasta el 50 por ciento. Otro dato destacado del impacto del complejo cinematográfico en la economía se cifra por el número de pernoctaciones contratadas para los equipos de rodaje y producción. Y los recogidos desde la Generalitat apuntan a que entre agosto de 2005 y 2010, fueron 139.816. Además, solo en el año 2009, la actividad de los estudios llevó a firmar 1.626 contratos con empresas de Alicante y Valencia, según datos del Consell, además de emplear a 43.456 figurantes, a lo que hay que añadir más de 2.156 extras. Las cifras de 2010, reflejan que los contratos con empresas fueron 1.211, mientras que se contrataron directamente a 1.290 personas, sobre todo personal técnico, y se realizaron 5.332 sesiones con figurantes. Todos estos datos son mejorables, según empresas y especialistas el sector, aunque para ello ven necesario que la gestión sea eficaz y encabezada por una persona del mundo del cine, para que todos los sectores se beneficien de esta segunda oportunidad. Así lo ven desde Costa Blanca Film Comission, creada en 2018 para fomentar los rodajes audiovisuales en la provincia. Algo para lo que sin duda los platós de Ciudad de la Luz suponen una nueva oportunidad. «Alrededor de un 30 por ciento del coste de una producción revierte a la provincia de forma directa», asegura Víctor Mirete, gestor de turismo, y pone como ejemplo más reciente el rodaje del cineasta Guy Ritchie en la provincia de The Interpreter, con el actor Jake Gyllenhaal. «La producción tiene un presupuesto de 55 millones de euros y el 30 por ciento, 16 millones, se van a quedar en la provincia y en muchísimos ámbitos». Mirete considera una gran noticia, «no solo en el sector audiovisual, es un beneficio para la provincia, para la Comunidad y me atrevería decir que para España porque no hay unos estudios comparables a estos». Y asegura que «día sí y día también» se reciben en Costa Blanca Film Comission llamadas preguntando por el complejo, sobre todo por el tanque, que es único en Europa. «En esta zona solo hay otro que está en Turquía, es la mitad de grande y tiene lista de espera de tres años». Por eso, asegura que «estamos perdiendo una cota de negocio impresionante». Y más con las plataformas «que es donde más se está invirtiendo en cine y en series». Por eso cree que los próximos meses «van a ser vitales». «La suerte es que ha habido un buen mantenimiento y se van a poder poner a funcionar rápidamente, aunque haya que hacer alguna actualización técnica». Profesionales a la cabeza Stunts nació al cobijo de Ciudad de la Luz. Ignacio Álvarez, especialista de cine que igual vuelca un coche que provoca una explosión, montó esta empresa en 2007 para dar servicio a las productoras y dice que fue uno de los últimos en irse en 2012. También puso en funcionamiento una escuela para formar en este sector. «Como 40 personas están entrenadas para trabajar en esto y están muertas de asco», afirma. «Si los estudios funcionan como tienen que funcionar y hay gente profesional del cine serán una fuente de ingresos impresionante para toda la zona», dice este especialista «culpable» de que Naomi Watts pudiera subir a un complicado árbol en el rodaje de "Lo imposible". «Los estudios son de una calidad fantástica, pero no tenían ni idea de cine, era gente de otras profesiones que se metió en el mundo del cine, pero ahora tenemos la oportunidad de apoyar a ese tejido que trabaja para el cine y que se puede profesionalizar». Empresarios del sector esperan que sea «gente de cine» quien gestione los estudios en esta nueva etapa Rafa Sabater tenía Trébol Producciones antes de Ciudad de la Luz y continúa con ella. En los estudios hizo algunas colaboraciones, con temas de localizaciones y con productoras. «Cuando se abrieron los estudios, como vino una avalancha de productoras de fuera nos desplazaron un poco a las productoras de la ciudad. Entonces no estábamos unidos, ahora tenemos la asociación Alicante Audiovisual y en este nueva etapa esperamos tener un poco más de fuerza. Pero todo depende de cómo se va a hacer». Sabater lo ve como «un beneficio a nivel nacional, incluso europeo. Hay otros platós que se iban a empezar a hacer y con la pandemia se paralizaron. Habrá que demostrar que aquí hay un buen núcleo de profesionales en cuanto a técnicos y servicios. Es como que empezamos de cero». Para Luis Colombo, Alicante siempre ha sido un plató. En Ciudad de la Luz y fuera. Allí trabajó en una decena de películas, como cámara y como director de fotografía, en producciones como "Su majestad Minor", de Annaud, o "Astérix y los Juegos Olímpicos". «Si no lo llevan los profesionales y lo van a seguir gestionando los políticos, no va a funcionar; hay que conocer la profesión y buscar rodajes», destaca. «Tiene que ser algo más abierto porque era algo muy cerrado y muy oficializado, pero sin duda es una gran noticia». El mundo de las hogueras fue uno de los sectores que se agarró con fuerza a la oportunidad de crear escenografías. Así lo hizo José Fonseca, desde su empresa Hermanos Gómez Fonseca y José María García Esquiva. Recuerda que era «un gran nicho de trabajo». Tanto es así, que pasaron a triplicar la plantilla. «Éramos cinco o seis y llegamos a ser entre quince y veinte». Cree que ahora se abre «un largo proceso», en el que hace falta «una gran labor política y social para recuperar clientes, porque antes salía más barato alquiler una nave fuera que un plató», ya que se llegaron a pagar hasta 6.000 euros por un día. «Hace falta que sea un complejo abierto y que mire más a los sectores alicantinos porque aquí hay una buena cantera». Para José Palmas, presidente de la recién creada Asociación de Imagen Personal (AIPA) «es muy positivo». En su opinión, no solo para dar trabajo al sector «sino para que coja el reconocimiento que merece», ya que hay 7.000 empresarios en la provincia registrados relacionados con la imagen personal. Desde peluquerías y maquillaje a vestuario. «Esperemos que suponga dar trabajo a la ciudad y ponerla a un buen nivel». Un abanico de empresas del sector La puesta en marcha de Ciudad de la Luz en 2005 supuso la creación de numerosas empresas de servicios para el sector. Aunque muchas desaparecieron con el cierre de los estudios, otras se han mantenido y se han creado nuevas por el repunte de rodajes en la provincia. De hecho, Costa Blanca Film Comission tiene registradas más de medio centenar que ofertan unos servicios que van desde producción, montaje y escenografía hasta alquiler de drones, subtitulación, bandas sonoras o imágenes subacuáticas.