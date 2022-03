El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá el próximo 9 de abril un concierto solidario a beneficio de las víctimas de la guerra de Ucrania. La actuación correrá a cargo de la orquesta ADDA Simfònica, bajo la dirección de Josep Vicent, y las entradas se encuentran ya a la venta a través de la página web del auditorio alicantino. Las entradas tienen un precio de 20 euros y se ha habilitado una Fila 0 para recaudar el mayor número de aportaciones posibles.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura, Julia Parra, ha detallado que los fondos que se recojan irán destinados íntegramente a acciones de ayuda a las víctimas de la contienda desarrolladas desde organizaciones que colaboran con los refugiados, sin especificar ninguna de ellas por el momento. La titular de Cultura ha pedido la mayor implicación “en esta campaña por la paz, en la que serán bienvenidas todas las aportaciones, grandes o pequeñas, muy necesarias en un momento en el que miles familias sacudidas por la guerra necesitan nuestra ayuda de manera urgente”, ha sostenido.

El programa que interpretará la orquesta ADDA Simfònica estará integrado por obras concebidas desde la idea de la paz y la convivencia. El concierto incluye Fanfarre for the Common Man del compositor Aaron Copland, Silent Songs de Valentin Silvestrov, el conocido ballet símbolo del amor de Romeo y Julieta o El cant dels Ocells de Pau Casals.

Parra ha explicado que con esta nueva acción de la Diputación de apoyo a los refugiados emprendida desde el área de Cultura “queremos demostrar, una vez más, el espíritu solidario de los alicantinos, en esta ocasión en favor del pueblo ucraniano y especialmente de aquellas personas que se han visto obligadas a salir de su país sin recursos y en condiciones de precariedad”.

Todos los conciertos solidarios celebrados en el ADDA con la orquesta sinfónica en los últimos años han tenido gran acogida por la sociedad alicantina. El último fue el realizado en homenaje a los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, en septiembre de 2020, con el que la orquesta abrió su temporada sinfónica.