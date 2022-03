«China está muy incómoda con la guerra de Ucrania»

Empecemos por su último libro, ¿China nos oculta su verdadero rostro?

La cara oculta de China son los chinos. De China la información que transmiten los medios es lo que todos sabemos, que su economía va como un tiro, que es la segunda potencia mundial, todo eso ya se sabe, y es un poco aburrido. Yo cuando llegué allí, como todo el mundo, intenté conocer sus costumbres, lo que uno se va a encontrar. Pero llegas y te das cuenta que lo que cuentan los libros no tiene que ver con la realidad. Yo tuve la primera en la frente: nada más llegar voy a desayunar, me pido un vaso de agua y me traen agua caliente, resulta que ellos no beben agua fría. Me di cuenta de que sabemos muy poco de los chinos, de cómo llegan a final de mes, de a qué universidad pueden ir sus hijos... Lo que tenemos que explicar es cómo viven, cuánto cuesta un piso, cómo conviven las ultimas tecnologías con unas tradiciones de siglos, ese es el objetivo de este libro. Recoge mis reportajes humanos de diez años de estancia en China.

¿Se explica mejor China con el periodismo de calle que intentando descifrar los misterios del poder en Pekín?

Sí, entre otras cosas porque es muy difícil descifrar los secretos del poder porque es muy opaco.

¿Tanto como el Kremlin?

Sí, sí, sí, y yo diría que incluso más porque apenas hay crítica en China. Están convencidos de que el Partido Comunista cogió un país agrario, rural, analfabeto, y lo ha llevado a la segunda potencia mundial. Para el chino de a pie el Partido Comunista es sinónimo de éxito y mientras el país funcione, siga avanzando y ellos tengan más bienestar, hay muy poco que discutir.

¿No se cuestionan cómo se ejerce el poder?

Sí se lo cuestionan, son críticos entre ellos. Cada familia, cada chino, vive en su burbuja. Yo les preguntaba si no preferían poder elegir entre dos o tres líderes para escoger al mejor. Y me decían: para qué queremos elegir si van a perder el tiempo peleándose, nosotros queremos un jefe fuerte, poderoso y que mande.

¿Cómo definiría el papel de China en la guerra de Ucrania?

Un papel de funambulista. China tiene socios pero no tiene aliados, socios estratégicos, puntuales, pero no amigos. Lo que une a Rusia y a China es un enfrentamiento con Estados Unidos y Europa por su voluntad de forzar un nuevo orden internacional más equilibrado, y poca cosa más. La Rusia de Putin intenta desestabilizar el mundo occidental y crear el caos y China es todo lo contrario, apuesta por la máxima estabilidad política para seguir exportando y creciendo económicamente y como potencia. En esta guerra la situación de China es muy incómoda. Ha hecho una alianza, digamos estratégica, con Rusia pero, no te lo pierdas, China es el principal socio comercial de Ucrania, que le suministra materias primas, trigo y armas. Rusia es uno de sus principales suministradores de petróleo. Su papel es muy incómodo, si apoya a Rusia se pone mal con Europa y Ucrania, y Ucrania juega un papel fundamental en su estrategia de la nueva ruta de la seda para entrar en Europa. Están muy incómodos pero intentando hacer un papel de mediador entre bambalinas y además se mantienen firmes en su no injerencia en asuntos internos de otros países.

¿Esa ambigüedad estratégica de China persigue desbancar a corto plazo a EE UU como primera potencia? Parecen estar a la espera de su momento.

Sí... Pero aún les queda mucho. En la costa viven en el siglo XXI, pero te vas a 200 kilómetros al interior y es otra China. En semiconductores y chips dependen de EE UU y si China es la fábrica del mundo, Alemania es su suministrador tecnológico. China depende todavía mucho de EE UU y Alemania para alcanzar ese liderazgo. Claro que espera su oportunidad, pero no será inmediata.

¿Tiene motivos Taiwán para preocuparse visto lo de Putin en Ucrania?

China tiene su propia hoja de ruta con el mundo y con Taiwán. A China la interesa la máxima estabilidad posible y a su líder que el mundo se mueva lo menos posible. El tema de Taiwán tiene su propio calendario y ellos esperan que caiga como un fruta madura. En el 2027 China conmemora el centenario del ejército popular de liberación y su líder terminará su tercer mandato. Es pura especulación, pero podría irse habiendo concluido la construcción de la Gran China con la incorporación de Taiwán.

De un tiempo a esta parte nos vienen diciendo que las guerras futuras serían económicas, financieras, cibernéticas. España, Europa, EE UU y muchos países juegan un papel importante en esas áreas contra Rusia, aunque no luchen en el campo de batalla en Ucrania, ¿estamos ya en una forma nueva de tercera guerra mundial, pues está todo el mundo implicado?

La pregunta es muy buena, porque es verdad que las futuras guerras no deberían ser tan sanguinarias y destructivas como la de Ucrania, tendrían que ser más cibernéticas y punto. Los servicios de inteligencia y de ciberseguridad de las grandes potencias llevan ya un tiempo librando un pulso. A determinadas horas salen una multitud de ataques de Shanghái hacia Occidente, o de Rusia a EE UU, en busca de objetivos industriales o de innovación, esos serán los conflictos del futuro, aunque ya los tenemos.

¿Se atrevería a hacer un vaticinio sobre el final de la guerra?

Eso es muy complicado, pero no parece que vaya a parar a corto plazo, como mínimo varias semanas, porque los rusos tienen muchas bajas y no avanzan y los otros tienen una defensa numantina gracias a lo que les llega de Occidente. Mi duda está en si el objetivo de Putin es morderle territorio a Ucrania o bien poner un gobierno títere, que es lo que yo me temo que va a intentar, porque en caso contrario lo que me temo es que Rusia lo que pretenda es dejar sin salida al mar a Ucrania y tener Moscú la salida de su flota al Mediterráneo.