María José San Román presenta en el Festival de Málaga el documental "en el que han sacado mi esencia"

Había visto el trailer, pero no el documental entero. Así que esta mañana, el estreno en el Festival de Málaga de "La esencia sostenible" lo ha ha sido también para María José San Román. Dirigido por Vicente Seva y Manuel Sánchez Martín y producida por Futura Films Producciones y Two Boss Producciones, esta película, presentada a concurso en la sección Cinema Cocina, desgrana las diferentes facetas de la chef del restaurante Monastrell, un referente en la gastronomía alicantina, como cocinera, empresaria, defensora de la sostenibilidad y emprendedora nata.

El documental, que se proyectó en el Teatro Echegaray, "ha sacado la esencia de mí", ha asegurado San Román tras verlo por primera vez. "Ha sido una sorpresa de gran magnitud".

La cocinera, que consiguió una estrella Michelín en su restaurante y ahora ostenta dos soles Repsol además del Sol Sostenible, se ve "totalmente" reflejada en esta cinta. "Lo que dice la película soy yo". "Tengo mucho que contar y a veces me paso, pero ellos han captado todo lo importante, se hace muy amena y me ha gustado mucho a mí, que soy la protagonista, pero es que a la gente le ha encantado".

Tras visionar el documental, María José San Román cree que tiene "mucho contenido, ha tocado temas diversos y actuales, como la sostenibilidad, la dieta mediterránea, la igualdad de género, el respeto a los productores cercanos... Eso me toca de lleno, pero el tema de las mujeres no solo se ha contado si no que al final en el documental aparecen muchas mujeres". Y continua: "La imagen habitual es ver en un debate seis hombres solos y de vez en cuando una mujer".

En este sentido, la chef, que continúa sus investigaciones en torno al azafrán, el aceite de oliva virgen extra, el arroz y el pan, es fundadora y presidenta de la Asociación Mujeres en Gastronomía (MEG) donde pone en valor el talento femenino defendiendo la igualdad bajo el lema "El talento no tiene género".

Considera que este trabajo, "aunque conocerme, me conocen mucho", servirá "para que ahora me conozcan por estos motivos, lo que quiero es dejar huella, enseñar, enseñar y enseñar, ya nos hemos pegado los golpes nosotras y espero que esto sirva para el aprendizaje. Yo quiero formar parte de la historia escrita y contada, no que se hagan las cosas y nadie las vea, lo que quiero es que trascienda el mensaje".

San Román: "Lo que quiero es dejar huella, enseñar, enseñar y enseñar. Quiero formar parte de la historia escrita y contada"

Un mensaje, dice, que tiene que ver con la generosidad. "Querría que la generosidad invadiera el mundo, porque la generosidad puede llevarnos a la sostenibilidad".

Augura "un buen recorrido al documental porque interesa a muchos sectores: al sector agrario, parala dieta, a la producción... ponen el foco en cosas muy chulas"

Aunque dice que pensaba "que me daría una vergüenza horrorosa" no ha sido así. Si llega el premio, pues perfecto. "Si no, yo ya lo tengo. Me siento premiadísima".

Pero el papel de María José San Román no se ha acabado en la proyección de hoy. Mañana será la encargada, con otros seis cocineros, de ofrecer la cena de la clausura del Festival de Cine. "Voy a hacer un arrocito, con mis tres a: arroz, aceite y azafrán en la cena de clausura de Festival de Málaga con otros siete cocineros. "Vamos a hacer que se queden con ganas de arroz para que luego vengan a Alicante".

Un escaparate

Vicente Seva es un gran conocedor del certamen malagueño, por su condición de director del Festival de Cine de Alicante. "Málaga es un escaparate genial para presentar y estrenar este documental" que surgió a a raíz de concederle a San Román el primer premio Gastro Cinema en el festival. "El año pasado le hicimos un homenaje y ese pequeño vídeo fue creciendo y creciendo hasta convertirse en este documental".

Empezaron a grabar y, dice, "hemos ido descubriendo muchas cosdas, tanto el papel de las mujeres en gastronomía, con la asociación que creó, como su huerto ecológico o su compromiso con la sostenibilidad, y nos hemos dado cuenta de que en este documental, casi inconscientemente, son todos mujeres. Ha salido un documental muy enfocado a la importancia de la mujer en la gastronomía".

Para Manuel Sánchez ha sido "una experiencia muy positiva". "Esta historia tenía que ser contada, incluso después de presentarlo hemos seguido grabando cosas porque hay muchos más temas a su alrededor".

El cineasta ha celebrado la acogida de "La esencia sostenible". "A todos con los que he hablado les ha gustado mucho, es muy dinámico, con mucho ritmo y la musica acompaña todo el rato".

En su opinión, "todos los proyectos en los que María José se involucra son para construir un mundo mejor a través de su pasión por la gastronomía; ese entusiasmo que pone para llevar a cabo cada uno de esos proyectos es el que nos ha transmitido a nosotros al conocerla"

Lo que más ha llamado la atención, según Sánchez, es el tema de la Asociación Mujeres en Gastronomía y cómo da visiblidad a las mujeres cocineras, productora, ganaderas y su apuesta por el producto local; también el tema de su huerto ecológico con los residuos del restaurante y la puesta en marcha de su propio horno".

Si hay premio o no se sabrá el viernes. Pero, "estar aquí ya es un premio", han asegurado.

Vicente Seva y Manuel Sánchez preparan ya el siguiente proyecto, un documental sobre el bailarín Pepe Espadero, que cumple 80 años el año que viene. Lo que queremos estrenar el año que viene en el Principal porque cumple 80 años en enero.