El pianista Yefim Bronfman, artista de amplio reconocimiento internacional, actuará el próximo jueves, 24 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante, en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. En el concierto interpretará obras de Beethoven, Schumann y Chopin.

Yefim Bronfman es en la actualidad uno de los músicos más aclamados por el público y la prensa, un artista de referencia en los festivales más relevantes, pero también para las orquestas y directores de primera línea mundial gracias a su técnica, virtuosismo y dotes líricas excepcionales.

Nacido en Tashkent (capital de Uzbekistán), Yefim Bronfman emigró a Israel junto a su familia en 1973. Allí estudió con el pianista Arie Vardi, director de la Academia de Música Rubin en la Universidad de Tel Aviv. En los Estados Unidos estudió en The Juilliard School, Marlboro School of Music y el Curtis Institute of Music, con Rudolf Firkusny, Leon Fleisher y Rudolf Serkin.

Recibió el prestigioso Premio Avery Fisher, uno de los más altos honores otorgados a los instrumentistas estadounidenses. En el año 2010 fue honrado con el premio Jean Gimbel Lane en interpretación de piano de la Northwestern University y en 2015 con un doctorado honorario de la Manhattan School of Music.

En las últimas temporadas ha participado en el Concertgebouworkest, ha tocado con la Filarmónica de San Petersburgo y la Filarmónica de Londres en España, Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido. En Norteamérica ha realizado recitales en San Francisco, La Jolla y Aliso Viejo, y ha tocado con orquestas en Atlanta, Los Ángeles y Montreal.

Bronfman actúa regularmente con un ilustre grupo de directores, entre los que destaca Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Alan Gilbert, Mariss Jansons, Vladimir Jurowski, James Levine, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Jaap Van Zweden, Franz Welser-Möst y David Zinman.

Reconocimientos

Ampliamente elogiado por sus grabaciones en solitario, de cámara y orquestales, Bronfman ha sido nominado a seis premios Grammy, consiguió este galardón en 1997 con Esa-Pekka Salonen y la Filarmónica de Los Ángeles por la grabación de los tres Bartok Piano Concerti.

Su prolífico catálogo de grabaciones incluye obras para dos pianos de Rachmaninoff y Brahms, junto a Emanuel Axe; el Concierto completo de Prokofiev con la Filarmónica de Israel y Zubin Mehta; un disco de Schubert/Mozart, con los Zukerman Chamber Players; y la banda sonora de Fantasia 2000 de Disney. Uno de sus recientes lanzamientos en CD ha sido el Concierto para piano núm. 2, de Magnus Lindberg, nominado al GRAMMY 2014, que le encargó e interpretó la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Alan Gilbert, con el sello Da Capo.

En DVD destacan sus interpretaciones del Segundo concierto para piano de Liszt, con Franz Welser-Möst y la Filarmónica de Viena de Schoenbrunn, en Deutsche Grammophon; el Quinto concierto para piano de Beethoven, con Andris Nelsons y la Royal Concertgebouw Orchestra, del Festival de Lucerna; y el Tercer concierto de Rachmaninoff con la Filarmónica de Berlín y Sir Simon Rattle, para el sello EuroArts.