La increíble historia del hombre que murió dos veces llega al cine de la UA

En realidad son dos películas, dos historias. La primera narra la apasionante y trágica existencia de Vicent Miguel Carceller (València, 1890-Paterna, 1940), editor periodístico y artífice de un sinfín de publicaciones entre las que se encontró La Traca, revista satírica y valiente que no tuvo jamás miedo a golpear a los militares, a Franco y al clero, y que llegó a vender miles de ejemplares; pero Carceller fue también empresario de éxito, promotor teatral, urbanista y propietario de un sinfín de inmuebles en València: a la postre uno de los escasísimos multimillonarios fusilados por el régimen franquista en la tapia del cementerio de Paterna durante la sangrienta represión que siguió a la conclusión de la Guerra Civil. La segunda historia trata de averiguar cómo es posible qué ese mismo régimen borrara tan bien todas las huellas de Carceller, el creador y el empresario, hasta lograr que tras cuarenta años de dictadura nadie supiera nada de él. Así que a Carceller lo mataron dos veces. Y esta es la doble historia de este documental dirigido por Ricardo Macián, "Carceller, el hombre que murió dos veces", y que llega al Aula de Cine de la Universidad de Alicante el próximo lunes a partir de las 18.30 horas con la presencia del director.

Sobre esa segunda muerte, la del olvido, no hay exageración alguna. Vamos a 1990. El profesor e historiador de la Universidad de València Antonio Laguna está preparando su monumental Historia del Periodismo Valenciano cuando de pronto se topa con un artículo de elocuente título "El periodista que se hizo millonario explotando su ingenio". Se refería a Carceller. Laguna se dio cuenta de que era un personaje extraordinario y también se preguntó cómo era posible que él, todo un experto en los periódicos y los periodistas del territorio valenciano a lo largo de tres siglos nunca hubiera oído hablar de él. Era difícil de creer porque casi todo lo que hizo Carceller fue tremendamente popular: por poner un ejemplo, en 1931, año inaugural de la II República, había vendido de La Traca medio millón de ejemplares cuando El Jueves, la revista satírica contemporánea que mejor se le puede equiparar, tiró en sus momentos de gloria 200.000 ejemplares. Pero este editor de tanto éxito había desaparecido. Laguna tardó 25 años de investigación en bosquejar su historia completa y al fin en 2015 presentó su biografía, "Vicente Miguel Carceller: El éxito trágico del editor".

Macián le cuenta a este periódico que su interés por Carceller empezó por una casualidad similar, como si hubiera historias que nos atrapan, que nos están predestinadas: estaba realizando un documental sobre la libertad de expresión cuando se topó con la historia de un editor que había sido fusilado y pensó, "esto me lo apunto". Y apenas tres meses después el productor Nacho Navarro le propuso un documental sobre el personaje precisamente a raíz de la publicación de la biografía de Laguna. Macián decidió articularlo en tres ejes: primero divulgar la trayectoria vital del hombre que editó La Traca, la revista que ya tuvo sus primeros problemas con la dictadura de Primo de Rivera, quien llegó a suspender la publicación, y que con la llegada de la II República resucitó para ser más beligerante que nunca: la publicación, con un precio y una narrativa popular que la conectó con el pueblo llano, machacaba burlona e irreverente a los militares de Franco y desde esa trinchera de la risa libró su propio combate en la Guerra Civil.

"Me he preguntado tantas veces porqué no escapó cuando Franco ganó la Guerra Civil"

El régimen vencedor no se lo perdonó y concluida la contienda mandó fusilar tanto a Carceller como a uno de los dibujantes estrella de la revista, Bluff. Uno de los grandes misterios es por qué el editor no escapó cuando pudo, cómo no intuyó que los vencedores no tendrían piedad. "Yo me lo he planteado muchas veces", dice Macián que cree que se debió a una conjunción de factores: "Era multimillonario y cómo tal se relacionaba con gente de dinero casi siempre de derechas y quizás pensó, claro que tendré problemas, pero no me mandarán al paredón". Pudo razonar también Carceller que con todo el dinero que atesoraba podía marcharse en cualquier momento "pero para una persona que ha construido un imperio es difícil pensar en dejarlo todo, plantas bajas y pisos en València, el cine Serrano que también era suyo, chalets en la Cañada". Creyó que podía irse en cualquier momento y no lo hizo: fue detenido en casa de su suegra, no se escondió. Y no sobrevivió.

Y ahí comienza el olvido, el silencio impuesto. Ese es el segundo eje del documental producido por Mediterráneo Media: todo el trabajo que se ha tejido a lo largo de estos últimos años para rescatar de la desmemoria al hombre que murió dos veces con entrevistas a Laguna y a otros investigadores así como a la nieta del propio Carceller, Tina Rabanal, "la gran protagonista".

"Qué hubiera sido de España si gente como esta no hubiera sido asesinada"

Para Macián ésta es una historia muy actual: quien se ha burlado del poder, de los dogmas, siempre lo ha pagado siempre, lo sigue pagando: Putin es capaz de detener a alguien por mostrar un cartel en blanco, El Jueves tuvo que retirar una portada sobre el rey, el atrevimiento de Charlie Hebbo se regó con sangre en París. El documental aporta también esta visión contemporánea y se pregunta qué habría sucedido si Carceller hubiera sobrevivido para continuar ejerciendo su pensamiento crítico insobornable en el ámbito de la edición y de la cultura. Cómo hubiera sido entonces aquella València, aquel país. Una de las frases más poderosas del audiovisual que mañana proyecta la UA la aporta la maestra republicana Alejandra Soler, la única contemporánea de Carceller que aparece en el documental y que Macián entrevistó a sus 103 años de edad: "¿Qué hubiera sido de España si no hubieran quitado de en medio a gente como esta?".

Llegamos así al tercer y último eje del documental, la parte emocional, que en parte se ampara en Alejandra Soler cuyo testimonio resulta trascendental porque esta maestra emigrada a Rusia «es una joven estudiante de universidad cuando fusilan a Carceller implicada en la izquierda del momento, un personaje contemporáneo y vivo que aporta el sentimiento y el sufrimiento de quienes entonces luchaban por liberarse de la opresión» subraya Macián. También en este plano afectivo se encuadra la entrevista con la hija de Bluff y otro argumento narrativo de originalidad excepcional: una parte del documental es teatro a partir de un texto dramático de Manuel Molins que pretende presentar desde esa perspectiva emocional cómo era el Carceller ser humano, el carácter de aquel hombre al que ni siquiera dos muertes y cuarenta años de silencio pudieron matar del todo.