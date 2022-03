La modelo, cantante y actriz Samantha Hudson (Palma, 1999), uno de los grandes fenómenos pop de la actualidad y gran icono de la Generación Z, llega por primera vez a Alicante para presentar su nuevo trabajo, "Liquidación Total". Será el próximo 9 de abril, a las 21.30 horas, en la sala The One de Alicante donde la artista presente su nuevo obsceno espectáculo con todas las canciones que conforman su último álbum.

"Liquidación Total" promete no dejar indiferente a nadie. Inspirado en los carteles de las míticas rebajas de enero, este disco, que vio la luz en diciembre de 2021, está formado por 11 temas aparentemente inconexos que cobran sentido gracias al sincretismo que tanto caracteriza a la artista. En este trabajo, ocn el sello Subterfuge, se mezclan estilos como el reggaeton, el pasodoble, eurodance con incluso algunos tintes de hyperpop y pcmusic.

En este álbum la “reina de los bajos fondos”, como ella misma se denomina, muestra al público una joven Samantha que sueña sin límites qué será de mayor y no duda en meterse en la piel de una diva de la canción, de una estrella del pop o incluso se atreve a imaginar ser una leyenda de la música urbana. "Yo cuando era joven quería ser granjera y ahora lidio con muchos cerdos y creo que eso es lo más próximo a cumplir mis fantasías adolescentes, pero estoy haciendo algo que me gusta, que me permite vivir de una manera muy cómoda y que me hace sentir realizada", aseguraba la artista en una entrevista.

‘Liquidación Total’ es el segundo álbum de esta artista, cuyo nombre real es Iván González Ranedo, tras su debut con ‘Grandes éxitos’ y viene de la mano de productores como Adrià Arbona o PUTOCHINOMARICÓN. También cuenta con la colaboración con otras jóvenes promesas emergentes como La Diega o Eurosanto.

Tras arrasar en sus shows y conciertos en el Teatro Lara de Madrid, en el Teatro Poliorama de Barcelona, en el Teatro Olympia del Valencia y en otros tantos por toda la geografía española, el 9 de abril llega a Alicante con un espectáculo híbrido entre un concierto y una stand up comedy con altas dosis de sinvergonzonería.

Sus seguidores pondrán disfrutar de un amplio y variado surtido musical ensamblado en forma de show de varietés y en compañía de dos bailarinas que harán de soporte escénico en el que promete ser el show con la peor coreografía de la historia.

Samantha Hudson saltó a la fama en 2015 con el videoclip de 'Maricón', un trabajo del instituto publicado en internet que obtuvo miles de visualizaciones y en el que criticaba la falta de inclusión del colectivo LGTBI en la comunidad cristiana. Recientemente su fama se afianzó con su participación en "MasterChef celebrity", donde hizo muy buenas migas con la fallecida Veronica Forqué, además de su aparición en "Pasapalabra".

Quién es Samantha Hudson

¿Travesti, cantante, top-model, filántropa, madre de vocación o homosexual consolidada? Samantha es todas ellas, pero también es un proyecto musical que juega con los paradigmas del género, sexo y sobre todo libertad de expresión.

Iván González convertido en Samantha Hudson es procaz, hereje y muy hortera. Es el responsable de esta performance viviente que ha emergido del panorama queer más underground y que no deja indiferente por sus melodías pegadizas y sus letras descaradas.

Samantha se puede definir sin duda como un icono de la Generación Z acumulando más de 250.000 seguidores en Instagram, más de 120.000 en Twitter y otros tantos en TikTok.