El arte feminista y pop de Isabel Oliver, al descubierto en la UMH

A sus 76 años y con medio siglo de carrera a sus espaldas, Isabel Oliver (Valencia, 1946) siente haber "renacido" profesionalmente en los últimos años. La artista pintó sus primeras obras en los años 70 y ha seguido creando hasta la actualidad, pero su obra ha sido "no olvidada, sino directamente ocultada durante décadas", como relata la crítica y catedrática Isabel Tejeda, comisaria de la exposición Isabel Oliver. Discursos feministas 1970-2022, que se inaugura este viernes en la Sala Universitas de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que reivindica a Oliver como una de las principales figuras de la pintura pop, exponente clave de la modernidad y del arte feminista español. Hoy cuenta con obra en el Reina Sofía o en el IVAM, en 2015 se expuso obra suya en la Tate Modern de Londres y algunos de sus cuadros recorren los principales museos europeos, pero no ha sido siempre así.

En el "rescate" de Oliver ha tenido mucho que ver Tejeda, que en 2011 obtuvo una beca de investigación del museo Reina Sofía para profundizar sobre arte y feminismo de los años 60 y 70. "Me entrevisté con más de cuarenta artistas y descubrí el trabajo de Isabel Oliver, que me pareció de lo mejor que existe. Se decía que no había arte feminista, pero claro que había, solo que si eres mujer te quedas fuera de los márgenes y no existía obra de ella ni de ninguna otra en ningún sitio. No hablamos de olvido, sino de ocultación", apunta la catedrática de la Facultad de Bellas Artes de Murcia, que considera que la obra feminista de Oliver "es una de las más importantes que se hace en los años 70 y te preguntas: ¿cómo la historia ha podido prescindir de esta mujer? Pues porque los historiadores del arte han pasado de contarlo, hasta que llegaron las de mi generación". Ahora se está reparando esa injusticia y, de hecho, Oliver está expuesta permanentemente en el Reina Sofía en formato físico y virtual, recuerda la comisaria.

"Es que imagínate: ser mujer, feminista, artista y haber nacido en 1946. Todo eso junto es horroroso", bromea la artista valenciana, que reconoce haber sido ignorada como otras muchas artistas de su generación. "He visto que pasaban oportunidades y no se contaba con nosotras, no existíamos, y si encima hacías algo feminista, que chocaba más, menos aún. Ha sido una batalla constante por querer seguir haciendo lo que quería contra viento y marea y sin que me afectara demasiado que no me hicieran caso", explica Oliver, que nunca dejó de pintar y desarrolló su carrera como doctora en Bellas Artes y catedrática de la Universidad Politécnica de València.

"He expuesto de forma colectiva y no de forma continuada, pero exposiciones individuales de interés he tenido pocas. Ahora tengo dos cuadros que van por museos de arte contemporáneo de Europa con obras de Yoko Ono o de Martha Rosler. Ahora sí empiezo a sentirme reconocida y a Isabel [Tejeda] le debo estar situada ahora en el candelero -ríe- en el plano profesional que me corresponde", afirma la creadora de series como La mujer (1970-73), en las que cuestiona su papel y su representación con obras como Feliz reunión o Las tres gracias, con las mujeres de Rubens reunidas en el gimnasio; Paisajes Pop (1974), La mercantilización del arte (1975) o El juego (1973), con juegos de mesa imposibles, como metáforas de una realidad con las cartas marcadas, entre las más antiguas.

La exposición de la UMH reúne 43 obras del arte feminista de Oliver de forma retrospectiva desde los años 70 hasta 2022."Hay muchísima obra nueva, muchas piezas se exponen por primera vez y cambia mucho de verlas amontonadas en el estudio a hacerlo ahora en una sala. El caso es que las obras antiguas gustan mucho y se ven como nuevas, y eso es una sorpresa, pero estoy muy ilusionada con la obra nueva, que creo que es muy potente, más que la antigua", considera la artista.

Entre las series más recientes, se encuentran Con memoria, Recintos privados y espacio público, y Paseos por el museo, una de sus preferidas, donde reinterpreta clásicos del arte "y me lo estoy pasando muy bien porque los museos están llenos de mujeres raptadas, violadas o desangradas y estoy pintando la respuesta a todo eso de la forma que puedo".

La exposición se inaugura el viernes a las 12.30 horas y permanecerá hasta 22 de julio.

La muestra se acompaña de otra en la Sala Gris, Contexto y geografía política del pop en España, comisariada también por Tejeda, para poner en antecedentes al espectador con un recorrido por algunos hits de la cultura visual española de las décadas de los 60 y 70. Un tiempo donde se repolitizó la esfera pública y emergieron discursos reivindicativos antifranquistas desde el pop. Las artistas, y fue el caso de Isabel Oliver, fueron consideradas raras excepciones, pero participaron en la articulación de nuevas fórmulas de hacer y consumir arte.