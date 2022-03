Guillem Fluixà estrena "La mudanza", su primer montaje de circo en solitario

Los cambios vitales, físicos, profesionales, espaciales. La vida esta llena de mudanzas, de la elección de caminos que nos hacen ser quien somos. A partir de esta reflexión, el artista circense Guilem Fluixà, integrante de La Trócola, ha creado "La mudanza", su primer espectáculo en solitario que se estrena el viernes en el Teatre Arniches de Alicante como una puerta abierta a las técnicas del circo contemporáneo y algo más.

"Se da la circunstancia personal de que yo de pequeño me mudé muchísimas veces por el trabajo de mis padres y he acabado viviendo de algo que hace que siga mudándome y moviéndome de un sitio a otro", asegura Fluxià, valenciano de nacimiento pero afincado en Alicante desde los 8 años.

El salto al escenario en solitario responde, según afirma, "a las ganas de conocer otras formas de trabajar", pero también "a la aparición de la propia idea del espectáculo".

De esa forma, "La mudanza", que cuenta con la dirección de Lucas Escobedo, responde a una serie de reflexiones personales "sobre quién soy, cómo soy y por qué creo que soy así, y vincular eso a mis circunstancias de ser una persona que viaja mucho, que está más fuera de casa que dentro y que se siente muy cómodo así, aunque a mucha gente le parezca algo muy duro".

Y también, destaca, sobre lo difícil que es ser artista de circo y sobre el fracaso. "Toco el tema de esta profesión, de cómo está vista socialmente y de lo expuesto al fracaso que estás siempre".

Todo ello a través de malabares "como técnica de circo explícita", báscula, cubo de Rubik, apnea "y otros retos" que prefiere que sean sorpresa para el público. "No soy muy partidario de las etiquetas, pero sí diferencio lo que yo hago del circo clásico, es circo contemporáneo y, para mí, circo de proximidad, porque lo que me gusta cuando estoy en escena es intentar conectar con la gente y sentir que estoy cerca. No me gusta el momento del artista encima el escenario marcando distancia con el público".

Guillem Fluixà fue seleccinado para Alacant a Escena con este proyecto, aunque en este encuentro únicamente presentó el proceso de creación, por lo que lo que se verá el viernes en el Arniches es el estreno absoluto. "Estoy muy agradecido a este teatro por su labor para ayudar a los artistas de la ciudad, para mí ha sido un regalo poder preparar el espectáculo ahí y estrenarlo en su escenario".

Reconoce que es más complicado afrontar solo un montaje y salir al escenario que hacerlo con un colectivo. "Trabajando en grupo hay muchas cabezas y muchas propuestas; cuando estás en solitario tienes que ver tú que lo que estás haciendo va a funcionar y es lo que quieres poner en escena".

Aunque este camino en solitario no será ni único ni definitivo. "No sé si a partir de ahora seguiré en solitario, lo que tiene de bueno es que puedes acelerarlo y frenarlo cuando quieras. Me gusta el circo colectivo y mi idea es compaginar las dos cosas". Por eso continuará con La Trócola mientras sigan girando con "Potted" y "Emportats", y va a crear una nueva compañía, Tókà Circo.

De momento, después del estreno, espera poder llevar "La mudanza" por diferentes escenarios. "Ya lo he inscrito en algunos circuitos para moverlo el año que viene por festivales".