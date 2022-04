El ADDA presenta la edición más latina del Fijazz

Tino di Geraldo y Alex Acuña, Chano Domínguez y Martirio, Daniel Casares y Jorge Pardo, Antonio Serrano o Josu de Solaun son solo algunos de los artistas destacados entre los más de 40 músicos que pasarán este verano por el festival de jazz, Fijazz, que se celebrará en el ADDA del 1 al 23 de julio. Una temporada estival que apuesta por el talento nacional y la fusión en su edición más latina.

"Todo el programa tiene una columna vertebral muy latina", ha confirmado Josep Vicent, director artístico del Auditorio de la Diputación de Alicante, que ha explicado que la tradición de traer a grandes estrellas del mundo a este festival ha mostrado estos años que "muchos de ellos siempre actúan rodeados de artistas muy ligados a la música nacional, de trayectoria indiscutible que han significado la renovación del estilo y nadie puede mirar el jazz del mundo sin pensar en Carles Benavent o en Jorge Pardo y decidimos darle la vuelta a la edición de este año y centrarnos en los de aquí, no por sentimiento nacionalista sino por justicia y apoyo a un sector absolutamente renovador y potente".

Josep Vicent ha destacado que detrás de los grandes nombres hay otros de igual tamaño que les acompañan en un cartel "de segunda lectura que hace interesante el recorrido" y ha puesto el ejemplo del último concierto del día 23, Rumbo a Cuba, la música de Chico & Rita, de la mano de la big band Sedajazz, con veinte músicos que incluyen nombres como Perico Sambeat, David Pastor, Jesús Santandreu, acompañados de Arahí Martínez; o el alteano Antonio Serrano, uno de los mejores armonicistas del mundo, heredero del sonido de Toots Thielemans, que actúa el 21 de julio con Carles Benavent, Rafael de Utrera, Antonio Sánchez y José M. Ruiz Motos, en un homenaje a Paco de Lucía, a quien acompañó Serrano; o el pianista valenciano Josu de Solaun, uno de los grandes intérpretes de música clásica, que ofrecerá un concierto improvisado el 9 de julio al más puro estilo de Keith Jarret.

El Fijazz comienza con dos conciertos de ADDA Simfònica el 1 y 2 de julio que rendirán homenaje al compositor John Williams en su 90 aniversario en la que la formación recorrerá las grandes bandas sonoras del cine creadas por él, desde Star Wars a E. T. , Indiana Jones o La lista de Schindler, en un programa que no está cerrado porque no hay música que no haya pasdo por sus manos y no sea tremenda", destacó el director de la orquesta.

El 7 de julio tendrá lugar el recital 25 años de Coplas de Madrugá con Martirio, Chano Domínguez al piano, Horacio Fumero en el contrabajo y Guillermo McGill en la batería. La actuación conmemora el 25 aniversario de la edición del primer álbum en la historia de copla-jazz.

La tercera cita de Fijazz será el 8 de julio con el espectáculo Supertrío, una fusión de flamenco, jazz y sonidos lusos. El flautista y saxofonista Jorge Pardo, Premio Nacional de las Músicas Actuales y Mejor Músico Europeo por la Academia Francesa de Jazz, y el concertista de guitarra Daniel Casares, que cuenta con los premios nacionales de guitarra de Hospitalet de Llobregat y Bordón Minero, mostrarán una fluida fusión a base de vientos y cuerdas. Se unirá como artista invitada Cuca Roseta, la voz de una nueva generación del fado.

El 9 de julio el público disfrutará de Raíces del antes citado Josu de Solaun y el siguiente recital tendrá lugar el jueves 14 de julio con Brazilian Jazz Project de Ximo Tébar y Gladston Galliza que ofrecerán su versión de la fusión de la música mediterránea con el jazz, el conocido «son Mediterráneo».

El 16 de julio, llegará Flamenco lo serás tú, con Tino Di Geraldo, y Álex Acuña en la percusión, Javier Gutiérrez Massó al piano, Yelsi Heredia a cargo del bajo eléctrico, contrabajo y voz; Manuel Machado como trompeta; Perico Sambeat como saxo y Tomasito, voz y baile. Fijazz continuará el 21 de julio con El legado de Paco de Lucía de Antonio Serrano y finaliza el día 23 con la música de Chico & Rita, que combinará más de cien fotogramas de la película de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

El festival aplicará un descuento del 30 por ciento para los menores de 30 y los mayores de 65 años. La venta de entradas estará a disposición del público a partir de hoy con precios que oscilan entre los 20 y los 25 euros. El Fijazz 2022 se celebrará las noches de los jueves, viernes y sábados del mes de julio y las adquisiciones se pueden formalizar telemáticamente en la web del ADDA www.addaalicante.es e Instanticket.

Entradas

La diputada de Cultura, Julia Parra, ha asegurado que el cartel estival "tiene un marcado acento español en sus artistas" acento y ha señalado que "sin duda, Alicante y el ADDA están de moda, un logro que debemos a un gran equipo, a un entusiasmo que nunca cesa y a una actitud de exigencia permanente que permite alcanzar y mantener niveles de excelencia y ofrecer actuaciones a la altura de lo que se merece el público alicantino y nuestros visitantes”.

Concierto solidario con Ucrania

El director artístico del ADDA y director titular de ADDA Simfònica ha recordado también en la presentación la actuación de la orquesta el próximo 9 de abril en un concierto solidario a beneficio de las víctimas de la guerra de Ucrania. Las entradas tienen un precio de 20 euros y se ha habilitado una Fila 0 para recaudar el mayor número de aportaciones posibles. El programa está integrado por obras concebidas desde la idea de la paz y la convivencia.

Gira de ADDA Simfònica

Por otra parte, Josep Vicent también ha avanzado que este verano la orquesta ADDA Simfònica tiene previsto realizar una gira por municipios de la provincia como Alcoy, Cocentaina, Altea, Crevillent, Xàbia o Xixona, así como por otras ciudades españolas, y está pendiente una invitación de la orquesta a un concierto próximo en Berlín, en Alemania