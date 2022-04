Autores de novela negra brindan su poesía a los refugiados de Ucrania

"Como decía Gabriel Celaya, la poesía es necesaria como el pan de cada día", afirma Mariano Sánchez Soler, coordinador con el escritor Carlos Salem del libro Poetas del crimen. Por la paz, que el 11 de abril publica Alrevés Editorial, una iniciativa solidaria que reúne los poemas de diecinueve autores a beneficio de las víctimas de la guerra en Ucrania. La idea es bien sencilla; lo novedoso es que los autores pertenecen al género negro, o son más conocidos por esta faceta de su literatura en la que acostumbran a lidiar en sus tramas con crímenes, investigaciones policiales y asesinos.

Pero nadie dijo que la novela negra estuviera exenta de lirismo y esta antología nace con la intención de poner en evidencia que ambos términos son compatibles en su tarea de contar la realidad, denunciar los abusos de poder, la corrupción y las injusticias a través de la ficción.

"Siempre se ha hablado de la lírica de la novela negra, es un clásico que grandes nombres de la literatura hayan escrito en ambos campos, empezando por Edgar Allan Poe, que es el inventor de la novela policiaca junto a Dashiell Hammett y Raymond Chandler, o Nicholas Blake (seudónimo para las novelas policiacas del poeta británico Cecil Day-Lewis); el propio Vázquez Montalbán, uno de los novísimos, que cuando creó el personaje de Pepe Carvalho ya llevaba una década publicando poemarios, o Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, que también era poeta", enumera Sánchez Soler sobre estos escritores "que se lanzan a escribir novela criminal con un recorrido en la lírica bastante grande".

Esa idea, barruntada entre Sánchez Soler y Salem durante una comida en La Mancha Negra, ha culminado ahora de la mano de autores españoles en la edición de esta obra, que ya nació con la idea de ser solidaria y que la guerra en Ucrania y los millones de desplazados por el conflicto han convertido a este pueblo en el beneficiario de la acción.

Poetas del crimen. Por la paz reúne cinco poemas de cada uno de los diecinueve escritores españoles reunidos en el libro, que han cultivado el noir y la poesía, unos de forma más amplia que otros, entre los que se encuentran, además de los coordinadores, Manuel Vázquez Montalbán, David C. Hall, Carlos Pérez Merinero, José Luis Muñoz, Paco Gómez Escribano, Carlos Zanón, Lorenzo Silva, Marta Sanz, Nieves Abarca, Víctor del Árbol, Lluna Vicens, Pedro de Paz, Susana Hernández, David Llorente, Marcelo Luján y Jordi Ledesma.

"Todos son autores de novela negra, cada uno con su estilo, y en sus libros hay toda una narrativa poética de la derrota, la épica de los perdedores, los que viven en los márgenes o los bajos fondos. Les planteamos que eligieran cinco poemas que hubieran publicado y, en el caso de Lorenzo Silva, que no lo ha hecho aún, le animamos a que escribiera. Víctor del Árbol, por ejemplo, ha sacado ahora un libro de poemas, y Carlos Zanón empezó en la literatura escribiendo poesía", explica Mariano Sánchez, que también le da a todos los géneros y que aclara que "estamos en un tiempo de poesía en el que cada uno escribe como quiere. Yo he metido un soneto, pero en este libro hay desde prosa poética hasta verso libre. Nos llamamos poetas del crimen porque venimos del género criminal, pero la poesía no es negra".

Autores, herederos de Vázquez Montalbán y Pérez Merinero y editores han decidido que todos los beneficios del libro vayan a parar al comité español de ACNUR para atender la crisis de refugiados de Ucrania. El libro, a la venta ya en la web de la editorial (20€) y en librerías el 11 de abril, se presentará en Alicante en la nueva edición del ciclo Mayo Negro, del 11 al 14 de mayo.