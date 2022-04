Concierto de "koto" en el Salón del Manga de Alicante

Desde canciones tradicionales y composiciones clásicas, hasta una una adaptación de una aria de las Variaciones Goldberg de Bach ofrecerá el próximo 23 de abril la artista musical japonesa Mieko Miyazaki durante el décimo Salón del Manga y Cultura Japonesa de Alicante, que se celebrará en el recinto ferial de IFA los próximos días 23 y 24 de abril.

Mieko Miyazaki realizará un concierto de "koto", instrumento tradicional japonés similar a un arpa, y esta será una de las actividades destacadas del escenario Matsuri, palabra japonesa para "festival" o "fiesta", espacio en el que tendrán lugar actividades relacionadas con la cultura tradicional de Japón.

En el espectáculo, organizado por el Consulado General del Japón en Barcelona y la Institución Ferial Alicantina, se podrá comprobar la versatilidad y maestría con este elegante instrumento de la intérprete, quien desde que empezó a residir en Francia hace 17 años ha estado divulgando la música japonesa y el arte del koto en Europa.

Nacida en Tokio, Mieko Miyazaki comenzó a estudiar koto japonés con Tomizo Huruya y Sachiko Tamura. Fue aceptada en la Tokyo National University of Fine Art and Music y su formación finalizó con una invitación para actuar como solista en presencia de la pareja imperial de Japón. Elegida por la Fundación Japón para representar a Japón en eventos culturales internacionales, realizó varios conciertos en Asia, Europa y Estados Unidos. Su obra The Current es considerada una de las treinta composiciones de koto más bellas de todos los tiempos por los especialistas del Hogaku Journal.

Además de sus proyectos en solitario, colabora con los maestros del jazz, la maestra bailarina de butō, Carlotta Ikeda y con orquestas y grupos de música de cámara, entre otros. Tras 17 años de investigación y reflexión, en 2020 grabó el estreno mundial de su transcripción de las Variaciones Goldberg de Bach para "koto" solo.