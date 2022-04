El Réquiem de Fauré suena en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

La Concatedral de San Nicolás de Alicante, acogerá el próximo día 8 de abril, a las 20 horas, un concierto del “Requiem” de Gabriel Fauré. La Banda Sinfónica Municipal de Alicante será la encargada de ofrecer esta interpretación junto al Orfeón Alicante.

Actuarán como solistas el barítono Javier Rubio y la soprano internacional Teresa Albero,

El programa se completa con "La Pavanne" y el "Cantic" de Jean Racine.

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante se fundó en abril de 1912, bajo la dirección del maestro Luis Torregrosa García. Actualmente, cuenta con una plantilla de 55 profesores , bajo la dirección de José Vicente Díaz Alcaina, y es una de las tres agrupaciones musicales profesionales que existen en la Comunidad Valenciana. Desde la apertura del centro cultural Las Cigarreras, a finales de 2010, la banda dispone de una nueva sede: la Casa de la Música.

El Orfeón Alicante debutó el 9 de enero de 1902 en el Teatro Principal de Alicante bajo la batuta del maestro Vicente Poveda, estrenando el Himno oficial de Alicante del maestro Latorre. La agrupación vocal tiene en su haber múltiples trofeos y galardones entre los que destacan los obtenidos en el Certamen Nacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, la Palma de Plata del Ayuntamiento de Orán, Emblema de Honor en oro de la Comisión Gestora de les Fogueres de Sant Joan, Importante del periódico INFORMACIÓN, así como el diploma de honor de los Oscar de Oro de la comunicación del año 1980.

Teresa Albero, nacida en Biar, se formó como pianista y se licenció en Musicología por el Conservatorio Superior de Música de València. La soprano fue galardonada en 2013 con el Premio Internacional Palau de la Música de València en el II Concurso Internacional de Canto Ana María Sánchez.

La soprano ya ha realizado diversos roles como Second Woman ( Dido y Aeneas), Donna Elvira y Donna Anna ( Don Giovanni) Mercedes ( Carmen) Condesa ( Nozze di Figaro), Calipso ( Telemaco nell'isola di Calipso) y Susanna ( Il Segreto di Susanna) y el reciente estreno de La Voix Humaine. También ha estrenado diversas obras como The Book of Urizen siendo dirigida por el propio compositor, Jacob de Haan y ha interpretado, entre otras, La Misa de Nelson de Haydn, el Requiem de Mozart, o el Requiem de Fauré.

El barítono Javier Rubio ganó el Premio de Interpretación de la Sociedad de Conciertos en 2009 y ha sido director artístico de la Compañía Lírica Alicantina. En la actualidad es presidente del Coro del Teatro Principal de Alicante.