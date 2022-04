Dos músicos ucranianos se unen al concierto benéfico de Adda Simfònica

La orquesta ADDA Simfònica, bajo la dirección del maestro Josep Vicent, contará con la participación especial de dos músicos de nacionalidad ucraniana en el concierto solidario que se celebrará este sábado, 9 de abril, en el Auditorio de la Diputación de Alicante a las 20:00 horas. La vicepresidenta y diputada de Cultura.

El concierto, organizado a través del área de Cultura, tiene carácter benéfico. Los ingresos obtenidos se destinarán a la campaña organizada por Cruz Roja Internacional a favor de las víctimas del conflicto de Ucrania. El auditorio provincial mantendrá abierto el periodo de venta de entradas hasta completar el aforo. Los tickets se pueden adquirir en la web del ADDA y en el portal Instanticket. También se podrán realizar contribuciones a través de fila 0.

El concierto, a cargo de la orquesta ADDA Simfònica, bajo la dirección de Josep Vicent, se interpretarán obras de gran belleza y un marcado sentido conciliador como Fanfarre for the Common Man del compositor Aaron Copland, Silent Songs de Valentin Silvestrov o El cant dels Ocells de Pau Casals.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha celebrado la incorporación de estos profesionales con un amplio currículum que intervendrán con los instrumentos de trompa y violín. Parra ha señalado que "siempre es una gran satisfacción poder contar con músicos de gran nivel en nuestra orquesta, pero en esta ocasión, además, adquiere un valor adicional como gesto en favor de la integración y como homenaje al pueblo ucraniano, que merece toda nuestra solidaridad en estos tiempos difíciles”.

La vicepresidenta y diputada de Cultura ha invitado a participar a todos los interesados “en este acto que une cultura y solidaridad en el que todos podemos poner un granito de arena a favor de los refugiados ucranianos”.