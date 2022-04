Low Festival suma siete nuevos nombres a su cartel: Editors, Dorian, Lewis OfMan, Chico Blanco, Dora, Bifannah y Reigning Sound. A estas confirmaciones. Esos siete nombres se unen a los ya confirmados Izal, Primal Scream, Metronomy, White Lies, !!! (Chk Chk Chk), Nathy Peluso, Temples o Amaia, entre otros artistas, en una edición especial, tras dos años de ausencia por la pandemia, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm.

Editors, la banda británica que visitó el festival en 2018, vuelve a Benidorm dispuesta a ofrecer un espectáculo en el que no faltarán temas como Munich o Ocean of the Night.

Los barceloneses Dorian son una de las bandas claves de la escena musical con su mezcla de new wave y música electrónica tan personal que convierten sus directos en una pista de baile con saltos.

Lewis OfMan será otro de los nombres para el disfrute de los lowers. El productor francés presentará en Benidorm su álbum debut Sonic Poems y su EP Dancy Party, una mezcla de de sonidos de electrónica y funk, bedroom pop o lo-fi.

Chico Blanco presentará temas como WTF is in my cup o Fantasía. El proyecto de Pablo Cobos recupera géneros como el house de los 90 o el techno para cruzarlos con los sonidos urbanos actuales.

El último lanzamiento de Dora, Im Press, corrobora que es la voz de una generación en la que los géneros fluyen y se funden entre sí. En su directo el público descubrirá canciones como Ojos de Serpiente, Hoy y Oxena, entre otras.

Bifannah , la banda de rock psicodélico en portugués, llega con Danças Líquidas, un álbum en el que destacan temas como Capri o Salgada y en el confluyen la tropicalia lisérgica, el garage y la psicodelia con los sonidos más sesenteros.

Cierra esta tanda Reigning Sound, que vuelven a la escena tras siete años de descanso. La banda de Memphis regresa con A Little More Time With Reigning Sound, su segundo trabajo con el sello Merge.

Los abonos de tres días se encuentran a la venta desde 70€ en lowfestival.es y en entradas.com hasta el domingo a las 23.59 horas