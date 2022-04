Con tantos reveses nacionales e internacionales, no le faltan temas a los que sacar punta a Moncho Borrajo. Este gallego residente ahora en Tenerife lleva 50 años dando vueltas por los escenarios y dice que le quedan al menos otros diez. Este fin de semana vuelve a Alicante para presentar este espectáculo con el que conmemora ese medio siglo, una provincia a la que se siente muy unido. El sábado actúa en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo (20.30 horas) y el domingo en el Teatro Capital de Rojales (20 horas).

¿Son buenos tiempos para el humor?

Pues yo creo que son los mejores tiempos del mundo, cuando la gente está más necesitada. Entre IPC, la guerra en Ucrania, las huelgas de los transportistas, la falta de alimentos, la política que tenemos y las visitas del señor a Marruecos pues fíjate. No es que haga falta reír, es que yo creo que mis entradas deberían venderse en las farmacias. El humor cura. Es arma y medicina. Arma porque te vale para atacar al poderoso, muchas veces hace emás daño una pluma que una espada, aunque lo de pluma en mi caso queda muy gay. Y es medicina porque cuando uno aprende a reírse de sí mismo ayuda mucho. Pero normalmente los prepotentes y los poderosos no la usan como medicina y no saben usarla como arma.

Celebra sus 50 años en los escenarios repartiendo sonrisas, un tiempo en el que se han vivido situaciones complejas, pero ¿algún momento como ahora?

Hemos llevado un año con un montón de catástrofes. En cada época pasan cosas. El 23 F fue muy fuete, la crisis en los 80 fue tremenda. Pero ahora no solo es en España, el mundo en general está en un momento muy difícil. Primero, porque una gran mayoría de países han optado por la incultura general, cuanto más burros seamos mejor se nos maneja. Segundo, porque las redes que sirven para ayudar y culturizar también se han convertido en un río de borregos. Luego además se ha atacado mucho al concepto de familia que teníamos y que hasta ahora no había sido tan malos. Y luego pasa lo de siempre, que los mayores no entendemos a los jóvenes por mucho que queramos. Hay formas de pensar o de vestir o de relacionarse sexualmente que no me convencen. La teoría ultima es conmigo o contra mí.

En este espectáculo hace un repaso a lo más destacado de su trayectoria. ¿Cuáles son los momentos preferidos por el público y por usted?

A ver, 50 años en hora y media es complicado. La primera parte se un poco actualizada, con cosas de hoy pero con menos política porque la gente está cansada de la política, además la gente se ha radicalizado. Luego improviso con las palabras que me dice el público y he recuperado dos monólogos, uno escatológico y otro sobre el cine, sigo cantando y el toque de la ternura, siempre hay un payaso final. Pero lo que pretende es divertir y si hago pensar un poquito pues mejor. Yo siempre he conseguido que la gente no saliera del teastro solo pasándolo bien, sino debatiendo porque eso significa que el espectaculo sigue en la calle. Pero es el Moncho más auténtico. Yo solo, un par de chaquetas y unas telas colgadas en vertical. Es una escenografía sencilla. O minimalista, que es como se dice ahora.

¿Las mascarillas son un reto?

Lo de la mascarilla este año ha sido muy triste porque tienes que romper la cuarta parte y la de la mascarilla. Además las risas se oyen menos, yo no lo oigo y para un cómico eso es tremendo. Ahora ver reír a la gente es un milagro.

¿Cómo ha ido cambiando el humor de Moncho Borrajo con el paso de los años?

Yo sigo haciendo lo mismo. Sigo metiéndome con el poderoso, con el prepotente, con el pijo y sigo sin reírme de las enfermedades. Sigo siendo una persona que utiliza la improvisación. Ha sido siempre un humor un poco Pepito Grillo, un humor mosca cojonera, pero es necesario. Además soy una persona que en la sociedad hace fatla porque digo las verdades a la cara. Y me he callado más de lo que he contado. Pero yo no hago humor inteligente, el inteligente es el público.

Antes los chistes y las bromas no tenían límite, ahora hay terrenos que no se pueden tocar con el humor. ¿Es usted de los que se autocensuran?

No, no, no. Con lo que pasó en los Oscar hice un comentario porque todo depende de quién escuche el chiste, no de quién lo cuenta. Chris Rock no ofendió en absoluto a la mujer de Will Smith, la comparó con La teniente O'Neall que queire tener el valor de un hombre y se rapa la cabeza con orgullo. A lo que atacó fue al marido cornudo. El humor te lo regala tu cerebro, si no, no lo vas a tener nunca. Ahora no se puede hacer humor de las mujeres, de los homosexuales… pero en el humor todo depende del tono en que lo dices. Ahora resulta que todo el mundo tiene la piel muy fina y no puedes hacer el más mínimo comentario. Una cosa es que yo vaya a ofender y otra que estemos haciendo humor. Hemos llegado a un humor de partido político, puedes hacer bromas de la Iglesia Católica lo que te salga de los cojones, pero no te metas con Mahoma porque eso ya no. O jugamos todos o rompemos la baraja. Como lo inclusivo, que suena ya a cachondeo. La autocensura es lo que consiguió Franco en su época. Ahora cada uno se autocensura, que es peor.

En los últimos años, el humor se ha canalizado a través de los monologuistas que consiguen un gran éxito en los escenarios y han animado a mucha a gente a sumarse a esta corriente. ¿Usted se considera monologuista o no comparte esta práctica?

Yo soy monologuista de toda la vida. Pero a mí me gusta mucho la teatralidad. Eso el monologuista no lo hace. Me parece una falta de respeto al público que un monologuista se suba a un escenario con la ropa que viene de la calle. En general, el monólogo ha existido siempre. Es una moda americana del típico pub de copas que para que gastes más suben a una persona a contar chistes. Pero es un país grande y puedes tirarte años recorriendo teatros. Pero aquí lo ponen en la tele y luego lo repiten por los teatros. Para que una cosa la puedas repetir tiene que ser un humor enorme para que el tiempo no lo mate. El factor del humor es la sorpresa, si ya sabes lo que te va a contar no tiene gracia. Se nota mucho el que lo escribe otro y el que se lo escribe. Yo nunca he hecho en la tele lo que hacía en teatro. En el teatro hace falta que cuando se levante el telón haya unos efectos, unas luces, unas cosas. Además, la gran mayoría de monologuistas que han salido ahora son políticamente correctos porque saben que si no, no trabajan en la tele. Pensé que al entrar la mujer en el mundo del humor iba a ser mejor pero no, ha seguido el camino del monologuista macho.

¿Piensa cumplir otros 50 encima del escenario?

Yo creo que cumpliré unos diez más y luego ya os mandaré a hacer gárgaras. Para mí este trabajo es un placer. Cuando vuelva de Alicante estaré lleno de vitaminas. Sentirse querido es muy importante. A mí no me ha dado la medalla un Gobierno, pero tengo la medalla más bonita que es el cariño de la gente. Eso significa que estás vivo.