Manresa defiende la Feria del Libro y dice que "no podemos obligar a la gente a comprar"

El concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa, ha defendido la ubicación de la Feria del Libro, que se ha celebrado en la Plaza Séneca entre el 1 y el 10 de abril, y ha asegurado que "nosotros ponemos el escaparate pero los que tienen que vender libros son los libreros, nosotros no podemos obligar a la gente a comprar".

Manresa ha salido así al paso de las declaraciones a este diario de algunos de los libreros participantes en la Feria del Libro, en las que se quejaban por la ubicación en la Plaza Séneca y amenazaban con no volver el próximo año. "Aquí nadie pone una pistola en el pecho para que vayas a la Feria y también tienes derecho a no estar de acuerdo, pero a veces me da la impresión de que hay gente que no quiere que salga bien. Nosotros no somos el enemigo, estamos aquí para ayudar y hacer una feria, ponemos dinero para la organización y la comunicación".

El concejal afirma que este año ha habido 22 casetas, "el doble que el pasado" y que los autores "estaban encantados". Asegura que el sábado por la tarde "estaba a tope" y que salvo los días de lluvia, "ha pasado más gente que el año pasado".

También destaca que la fecha fue elección de los libreros. "Nos reunimos con los representantes de las asociaciones y ellos eligieron esa fecha; yo hubiera querido en mayo pero nos dijeron que no querían que coincidiera con otras ferias del libro en otras ciudades".

Quiso aclarar también que no ha coincidido con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana, tal como aseguraban en las quejas los libreros, porque se inaugura hoy, 11 de abril, y que el fin de semana solo tenían que estar montando. "Así se lo recordé a mi compañero de Ocupación de Vïa Pública para que no se permitiera la apertura".

Uno de los más descontentos con la ubicación, tal como declaró a este periódico, es José Antonio Lopez Vizcaíno, gerente de Editorial Club Universitario y presidente de la Asociación de Libreros y Papeleros de la Provincia de Alicante, que organizó la Feria del Libro durante varios años. "Me han sorprendido sus declaraciones porque hasta en dos ocasiones en público dijo que se había equivocado y que le parecía un buen sitio para la Feria, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión".

Manresa concluye que se siente "moderadamente satisfecho" con el resultado. "Eso no significa que no haya cosas que mejorar, por supuesto, tenemos que hacerlo y lo haremos".