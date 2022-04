“Fue un reto que te pone la vida en un corto plazo”. Así define Saint Desmen, artista argentino de música electrónica, su experiencia en la Hit Party, celebrada en la discoteca Teatro Barceló de Madrid. Y es que el artista de Tech House sabe muy bien qué es eso de superar retos y situaciones imprevistas que el destino pone en tu camino. A los 14 años tuvo que enfrentarse a una grave operación a causa de una fisura en la cabeza, un episodio que superó con éxito, y del que resurgió con más fuerza.

Su energía siempre ha sido su mayor rasgo y así lo transmite a su público en cada una de sus sesiones. “Siempre he tocado música en directo y con ella transmito mi composición, con persecución en vivo”. Si algo le define en su interacción con el púbico es su don para hacerle sentir su música. Y así ocurrió en la noche del 24 de febrero en Teatro Barceló, el local que se puso en el punto de mira internacional de la noche madrileña de los 80 acogiendo a músicos de la talla de Mecano, Andy Warhol, los Rolling Stones, así como a miembros de la realeza extranjera como Estefanía de Mónaco o Sofía de Habsburgo. La discoteca se ha convertido en un lugar emblemático de la historia de la capital de España donde actualmente se respira un espíritu de convivencia y libertad y en el que el glamour, la diversión y la innovación se dan la mano para seguir siendo la discoteca más emblemática de Madrid.

Saint Desmen asistió como artista invitado a la fiesta organizada por la cadena de radio HIT FM en Teatro Barceló y compartió cartel con artistas como JoseAm, Alekos Rubio o Josué Gómez. “Cuando me enteré de que iba al evento de HIT FM sentí una mezcla de subidón, de angustia, de no dormir... La fiesta estaba más enfocada a la música urbana y comercial, como reggaetón. Yo respeto todos los estilos musicales pero yo no hago esa música”, nos cuenta Saint Desmen.

“Me avisaron con poco tiempo y fue una semana loca en cuanto a los preparativos, no sabía lo que me iba a encontrar ni lo que iba a pasar. Me tocaba pinchar a las 4:15 de la mañana. Estaba acojonado pero fue una maravilla”, confiesa el artista.

Durante su sesión mezcló a capela de música comercial con música urbana y electrónica. “Hice una performance un poco improvisada. Fue una experiencia muy bonita, son retos que te pone la vida en un corto plazo”.

'Traveling', el nuevo single de Saint Desmen

Saint Desmen lanzó el 28 de marzo su nuevo single, “Traveling”, cuya fuente de inspiración fueron los videos del también Dj y productor Solomun. “Quise mezclar el Tech House, que es mi estilo fuerte, con un momento melódico en el centro de la canción. Solomun juega mucho con esos cambios”, comenta Saint Desmen, que matiza que si “normalmente me tiro un mes produciendo, esta canción la tuve en marcha en una semana”.

Saint Desmen experimenta constantemente con sus canciones utilizando ritmos y patrones únicos, lo que le permite alternar entre diferentes géneros, como EDM, Dubstep y Future Rave. En el caso de 'Traveling' encaja perfectamente en la escena de baile y desde ya puedes disfrutarla en Spotify.

Firmado por el sello alicantino de música "Mushu Records", Saint Desmen ha lanzado otras canciones de éxito que han conquistado al público, como Just You, con más de 23.000 streams, consiguiendo un gran número de oyentes en las plataformas de música en streaming más importantes como Spotify. En lo que va de año, ya ha tocado en grandes espectáculos, por lo que su show no ha hecho más que comenzar.

Ejemplo de ello son las sesiones que podrá disfrutar el público en Información TV, en las que el artista presenta sus nuevos temas, entre ellos 'Traveling'. La primera de ellas se celebró el pasado 1 de abril y la siguiente es esta misma noche a las 00:00h. “En estas sesiones muestro lo que puedo llegar a ofrecer con mi música y la persuasión en vivo. En definitiva, mi forma de trabajar”, afirma Saint Desmen. Declárate fan incondicional del artista y síguelo en Facebook e Instagram, donde informará de todas sus novedades y próximas sesiones.

Cómo ha influido la pandemia a la música electrónica

“Tocar música en vivo me llena mucho, sobre todo la persecución, y mi inspiración para crear música reside en aportar algo a la gente, una emoción”. Así siente Saint Desmen su mundo, que más que un trabajo, representa su vida. Sin embargo, a raíz de la pandemia, que no pudo actuar en directo por la cancelación de eventos, comenzó a crear música electrónica, algo que “ha sido mi pasión desde siempre”.

Y es que la pandemia puso patas arriba todos los sectores económicos, tanto fue así que la industria mundial de la música electrónica ha obtenido una valoración de 3.400 millones de dólares en el reporte de la International Music Summit 2021. Se trata de una cifra extraída en gran medida de las ventas de software y hardware, que aumentaron un 23% este año como resultado del giro hacia el livestreaming, junto con las ventas de música y el streaming, valoradas en 1.000 millones de dólares, las ganancias de los artistas en aproximadamente 300 millones de dólares, y los clubes y festivales, que supusieron 1.000 millones de dólares.

La valoración del Informe IMS no ha sido tan baja desde hace más de una década y representa un grave descenso desde la valoración de 2020, de 7.300 millones de dólares. “Más de 200 festivales de música fueron cancelados o aplazados, lo que provocó que cientos y miles de personas se quedaran sin trabajo y que se perdieran 3.400 millones de dólares en valor, descendiendo 78% con respecto al año anterior”, señalan los investigadores de IMS.

Sin embargo, los obstáculos añadidos por la pandemia hizo que este sector se reinventara situando la innovación como la principal de sus armas. La música en vivo está de vuelta y así lo plasma Saint Desmen en cada uno de sus shows, que podrás disfrutar en los mejores festivales nacionales e internacionales. “Tengo muchas ganas de conectar con la gente, y transmitir toda la emoción de nuevo en directo con mis temas”, concluye el artista.