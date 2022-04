“Pantomima Full es ácido, pero no tan despiadado como para que alguien se moleste”

El humorista gallego Rober Bodegas conforma la mitad del dúo cómico Pantomima Full, pero el par, que completa Alberto Casado, pocas veces comparte plano en los populares vídeos cortos que conforman el formato que arrasa en Youtube a base de caricaturizar “a la gente que se flipa”. Foodies, runners, CEOs y escritores atormentados se volverán a colocar en la diana de sus chistes el próximo 29 de abril en el Encuentro Mundial del Humorismo. Su espectáculo, En su cabeza era espectacular, abrirá las actuaciones en el Teatro Colón a las 20.30 horas.

Abren el Encuentro Mundial del Humorismo con su espectáculo En su cabeza era espectacular, un lema de uno de los vídeos de Pantomima Full popularizado como meme. ¿Contra quién disparan en esta ocasión?

Es un poco lo de siempre. Se habla de los temas de los vídeos: desde emprendedores, mochileros, foodies, chefs, y, en resumen, gente que se ha flipado con una movida. Es nuestro universo. A la hora de plantear un show, te centras en los temas que más han gustado durante el año. Al final, los vídeos son tan cortitos que muchas veces te quedas pensando que de esto o de esto otro se podía contar mucho más. Pues este espectáculo es para esto.

Los vídeos de Pantomima Full tienen un formato muy concreto, con un montaje ágil. ¿Cómo lo adaptan al directo?

Cambia totalmente, pero, al final, la principal diferencia es que estamos los dos todo el rato, porque en los vídeos está uno solo. Es la oportunidad de comprobar que nos llevamos bien. El show va de desarrollar temas que tratamos en los vídeos. A veces se desarrolla en plan monólogo, o sacar un tema y plantear nuestra crítica y nuestra visión con apoyo audiovisual, y otras en formato sketch, y de repente cada uno es un personaje. No sé si es una gran venta, pero es lo que es. Entiendo que, a la gente, en el anterior show le costaba imaginar cómo se llevaría a un teatro. Ahora, el que mucha gente haya repetido al final es el mejor aval. Hablando con compañeros cómicos, siempre dicen que lo encuentran fresco, aunque no tiene el ritmo de los vídeos. Como tiene tantos segmentos, son minigags que van pasando uno detrás de otro, con más duración. Al final, la sensación es como cuando ves los vídeos en Youtube, que acaba uno y empieza otro, y aunque la intención era verte solo uno, acabas viendo diez.

Ni siquiera ustedes se imaginaron la repercusión que tendría el formato. Ahora, cada vez que sacan un vídeo, prácticamente se convierte en noticia: “Pantomima Full caricaturizan a X colectivo en su nuevo vídeo...”

Sí, pero creo que el hecho de que sea noticia es más una necesidad de los medios para darle movimiento a sus redes sociales que otra cosa. La repercusión no nos la imaginábamos, claro, sería de flipados o presuntuosos, pero es verdad que los medios te sacan todas las semanas.

¿Hay algo de estudio sociológico y observación de la realidad detrás de sus vídeos?

Para ser un estudio tendría que ser objetivo, pero al final sí, va de eso, de mostrar la antología de una generación, de los millenials. De cara al futuro, cuando quieras ver cómo era esta gente, tienes una especie de biblioteca. Sirve para ver que en 2020 estaban los del crossfit, los foodies... al final, todo es tan efímero que hace que sea infinito, porque la sociedad seguirá sacando cosas. Hace poco hicimos uno de la rutina mañanera. Siempre ha habido gente que madruga, pero ahora está el madrugar como pose: yo soy más productivo que nadie porque a las 5.30 de la mañana ya estoy leyendo marketing en inglés y me levanto cinco horas antes de que empiece mi jornada para meditar. Es una cosa como muy de este momento y, como van apareciendo cosas todo el rato, si estás un poco atento lo puedes reflejar. Es curioso ver cómo un tipo de negocio de repente invade la ciudad: hace un tiempo eran los puestos de yogur helado, luego los vapeadores. Están un año, la gente lo ve por todas partes y acaban todos comiendo yogur helado o vapeando, luego eso se autorregula y quedan dos tiendas que aprovechan la demanda real de eso. Hay algo que llena una ciudad de cosas para probar y al año lo cambian por otra cosa.

Muchos pueden (o podemos) reconocernos en las actitudes de las que se ríen en sus vídeos. ¿Es una forma de reírse de uno mismo?

Claro. Ha llegado a un punto que hay tantos vídeos que es difícil escapar de nosotros mismos. Al final aparecen ocho momentitos, y te das cuenta de que en cuatro cosas has caído, o incluso que eres tú al 100%. Normalmente a la gente le hace gracia verse reconocido, pero hay a quien le molesta o se enfada. Es una cosa ácida, pero no suele ser tan despiadada como para que alguien se pueda molestar de verdad.

Para muchos, Pantomima Full es uno de los mejores ejemplos de que se puede hacer humor a costa de alguien sin resultar hiriente.

Sí, aunque yo creo que en el fondo nadie intenta ser hiriente, aunque puedes llegar a serlo. Es una cuestión de sensibilidades. Hay vídeos en los que también valoramos como de crueles podemos ser con el personaje, según nos caiga mejor o peor. Si es una mala persona, intentamos ser todo lo crueles que podemos. Si el personaje es el típico que pringa siempre en los grupos de amigos porque le toca reservar el hotel cuando hay un viaje, o comprar el regalo cuando hay un cumpleaños, tampoco te vas a cebar con alguien que es un poco looser, pero le saca las castañas del fuego a la gente y hace que los grupos de amigos sigan en pie. El del CEO, pues al final es un fantasma que trata mal a los trabajadores y te paga en felicidad, entonces dices: vamos a darle caña. Ese vídeo creó mucho alboroto en Linkedin.

¿Alguien se ha dado por aludido para mal alguna vez?

Sí, no es lo más común, pero cuando tienes tanto alcance, no es difícil que alguien se lo tome muy a pecho y te insulte. Luego hay algo que nos hace mucha gracia, que es la gente que no está familiarizada y creen que es de verdad. Pasó mucho con uno que hizo Alberto de que vivía en Londres y que España le daba pereza, que estaba deseando pirarse. Ese vídeo se hizo muy viral, y estaba lleno de comentarios diciendo: ¡Pues no vuelvas! ¡Quédate en la puta Inglaterra! ¡Subnormal, como en España en ningún sitio!

Piense que ahora existe la posibilidad de que alguien suba y les de un puñetazo.

Es verdad. Pues si ocurre, espero que el que nos lo de intente al menos no rompernos ningún diente, así como cortesía.