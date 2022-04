El 14 de abril de 2012, Juan Carlos I tuvo que ser operado de una aparatosa rotura de cadera. Si bien la dolencia podía ser más o menos previsible tratándose de una persona de 74 años con una proverbial afición a las actividades deportivas y de riesgo, lo cierto es que fue un hecho inesperado que conmocionó a la sociedad española. El accidente del rey tuvo lugar durante un viaje privado a Botsuana que, tanto Casa Real como el Gobierno español, habían preferido mantener en secreto, posiblemente para evitar explicar por qué el rey estaba acompañado por su "amiga especial" Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el hijo de esta, el primer marido de la mujer y el magnate sirio Mohamed Eyad Kayali.

Aquellos acontecimientos provocaron el desprestigio de la monarquía española que, una década después, aún no se ha repuesto de ello. Ante las sospechas del origen irregular de buena parte de la fortuna de Juan Carlos I, en marzo de 2020, Felipe VI decidió renunciar a la herencia de su padre, acto puramente testimonial, habida cuenta de que, desde el momento en que el artículo 657 del Código Civil establece que el derecho a la sucesión surge en el momento de la muerte del causante, no había nada a lo que renunciar todavía.

Pocos meses después de esa cosmética medida vio la luz 'Primavera para Madrid', una novela gráfica de Magius, pseudónimo de Diego Corbalán (Murcia, 1981) publicada por la editorial Autsaider Cómics. El volumen, impreso en tinta negra sobre papel dorado como símbolo del obsceno enriquecimiento ilícito de parte de la élite nacional, gira en torno a una compleja trama de corrupción que, si bien es totalmente ficticia, recuerda a muchos de los acontecimientos vividos en España en estos años pasados. Por ejemplo, las relaciones extramatrimoniales de un monarca aparentemente ejemplar, su accidente durante una cacería en un país africano, la abdicación en favor de su hijo, la corrupción de un partido político con responsabilidades de gobierno en varias autonomías o las buenas relaciones entre la casta empresarial y el nuevo monarca.

Quería que mi siguiente libro me permitiera pasear realmente por los lugares que aparecieran en él. Hacer un cómic sobre mafia, pero en España"

"Mi trabajo anterior había sido un cómic sobre la mafia titulado 'El método Gemini', y aunque me apetecía hacer otro libro sobre el mismo tema, no quería que estuviera ambientado en Estados Unidos. Quería que fuera un libro que me permitiera pasear realmente por los lugares que aparecieran en él. En definitiva, un cómic sobre mafia, pero en España", explica Magius, que recuerda cómo, a la hora de inspirarse, además de los temas de corrupción de la Comunidad Autónoma de Madrid o la curiosa historia del Pequeño Nicolás, le impactó especialmente un caso en concreto: "Se trataba de un abuso llevado a cabo contra una doctora, una persona que no era de izquierdas, ni radical, sino una mujer relacionada con la clase alta y que, de repente, se vio sola ante alguien superior y muy cercano a las altas instituciones del Estado", recuerda el autor.

¿Qué es un rey para ti?

La trascendencia del trabajo de Magius en 'Primaverapara Madrid' adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que, a la edad de 13 años, Diego Corbalán ganó '¿Qué es un rey para ti?', un certamen en el que escolares de toda España plasman en redacciones o trabajos artísticos su opinión sobre el Jefe del Estado.

"La convocatoria se hacía por los colegios y, como mis padres eran profesores, fueron ellos los que me presentaron. Me dijeron que hiciera un dibujo, pero yo hice algo parecido a un cómic, porque se trataba de una ilustración dividida en cuatro partes con bocadillos de texto. Salían Carlos III, algún rey más y Juan Carlos I, como representante de una institución que era buena para la democracia. Además, ponía en valor la Transición, el ejemplo del Rey y todo eso que se decía de él y que se creía todo el mundo. De hecho, yo también me lo creía", confiesa Magius que, como ganador del certamen, fue invitado a viajar a la capital acompañado de sus padres.

"Fue muy interesante porque era mi primer viaje a Madrid. La recepción fue un sábado por la mañana, así que el viernes por la tarde estuvimos en el Ayuntamiento con Álvarez del Manzano. Al día siguiente, fuimos a la Zarzuela y conocí a Juan Carlos l. Estaba él solo, sin la reina ni los hijos. Conmigo venía también otro chico de Murcia, que había ganado el segundo premio y que decía que veía al rey un poco pasota, que estaba ahí como que le daba igual, pero a mí me pareció una persona agradable. Rompía el protocolo y hacía ese tipo de cosas que siempre se han contado de él. Luego, el sábado por la tarde, fuimos al Senado y disfruté mucho toda la experiencia, porque siempre me ha gustado la política", comenta el autor.

El próximo 21 de abril, casi tres décadas después de esa primera visita, Magius regresará a la Zarzuela para participar en un almuerzo organizado por los reyes con motivo de la entrega del Premio Cervantes a Cristina Peri Rossi. Ese día comen con los monarcas todos los premios nacionales relacionados con los libros. En esta ocasión también han sido sus dibujos los que le han franqueado las puertas de palacio, concretamente, la concesión a Primavera para Madrid del Premio Nacional del Cómic que otorga anualmente el Ministerio de Cultura.

"Me sorprendió mucho que me dieran el premio. Recibí una llamada de un número que no conocía. Respondí y me dijeron: 'espera un momento, que el ministro Iceta quiere hablar contigo'. Cuando le pasaron la llamada me dijo: 'no nos conocemos, pero te comunico que te han dado el Premio Nacional del Cómic por Primavera para Madrid'. Cuando terminé de hablar con él, creía que era un sueño. Fue una sensación muy rara", recuerda Magius.

Cambio de percepción

Aunque parezcan situaciones muy diferentes, el Primer Premio de '¿Qué es un rey para ti?' y el Premio Nacional del Cómic para 'Primavera para Madrid' pueden ser leídos como una metáfora de la evolución de la monarquía en España en estos años y del cambio de percepción de la misma por parte de la ciudadanía.

"Cuando pasó lo de Botsuana, casi no nos lo creíamos. Es cierto que, unos años antes, había sucedido el incidente con Hugo Chávez, cuando el rey le dijo aquello de ‘¿por qué no te callas?’. Aunque resultó muy sorprendente porque nadie esperaba esa reacción tan descontrolada de alguien tan simpático, la gente lo defendió. Por eso, creo que la valoración negativa del tema del elefante pilló por sorpresa incluso al propio Juan Carlos que, por otra parte, llevaba toda la vida cazando elefantes y osos", reflexiona Magius, que hace referencia, además de al elefante de Botsuana, a Mitrofán, un ejemplar de oso pardo de cuatro años de edad y 120 kilos, abatido por Juan Carlos I en 2006 durante una cacería celebrada en Rusia. Cuando los diarios 'Deia' y 'Gar'a se hicieron eco de las informaciones de medios rusos que afirmaban que el animal había sido drogado para facilitarle la tarea al monarca, la fiscalía de la Audiencia Nacional instó una denuncia contra ambos periódicos.

Que Juan Carlos I sea aquí inviolable pero se vaya a sentar en el banquillo en Londres por una denuncia de Corinna, resulta muy significativo"

"Al final se les condenó, y a casi todos los medios de comunicación, muchos de los cuales conocían el comportamiento irregular del rey, les pareció bien —recuerda Magius—. Ahora resulta muy sencillo criticar al monarca pero antes, contar cualquier cosa, cualquier verdad, era muy difícil. El avance de los medios de comunicación y la aparición de internet, sin embargo, nos ha permitido leer periódicos extranjeros y enterarnos de lo que pasa en España porque, cuando vives en un país en el que se dice que la democracia funciona muy bien y que no pasa nada porque estamos en la Unión Europea, puedes acabar creyéndotelo. Sin embargo, si comparas lo que piensan de España los demás países, te haces una idea más aproximada de lo que sucede realmente. Por ejemplo, que hay muchos atropellos legales y judiciales. En ese sentido, que Juan Carlos I sea aquí inviolable pero se vaya a sentar en el banquillo en Londres por una denuncia de Corinna, resulta muy significativo. De hecho, creo que hasta puede provocar un conflicto diplomático".

Cosas de niños

Hace apenas unos días, Isabel Díaz Ayuso se mofó de los cómics y llegó a afirmar que no eran más que productos para niños. Ante semejante concepción de una de las disciplinas que ha dado algunas de las obras culturales más interesantes del siglo XX, la concesión del Premio Nacional para 'Primavera para Madrid' es la decisión valiente de un jurado profesional, que cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y marca una clara diferencia de percepción respecto a aquella de la que hace gala la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Qué va a decir Díaz Ayuso. Pablo Casado también dijo lo mismo, lo que demuestra el nivel cultural de algunos de los políticos que tenemos. Para ellos un cómic es o de risa o para niños; o un Mortadelo o un Superman. Aunque se lo expliques, no te hacen caso porque están instalados en su idea. Creo que esa es la razón por la que la derecha no le ha prestado demasiada atención a 'Primavera para Madrid'. Si fuera una novela, una película o algo que considerasen cultura, lo valorarían más, pero se deben de pensar que es como 'El Jueves', pero con menos tirada", explica Magius. Al autor no solo le gustaría que para el día 21 de abril Felipe VI y Letizia Ortiz se hubieran ya leído su novela gráfica, sino que les resultara útil para mejorar algunas cosas de la institución a la que representan.

A lo mejor me echan la bronca cuando me vean, pero no creo. Los personajes en los que me he inspirado y que se pueden parecer a ellos no salen tan mal parados en la historia"

"A lo mejor me echan la bronca cuando me vean, pero no creo. Los personajes en los que me he inspirado y que se pueden parecer a ellos no salen tan mal parados en la historia. En todo caso, creo que 'Primavera para Madrid' les puede ayudar porque, si persisten en el error, no va a ser demasiado bueno para ellos. La corona estaba justificada por la Transición, por la persona del rey Juan Carlos, pero, si falla todo eso, se desmorona, porque la monarquía de por sí no tiene sentido. Se supone que tú dejas la jefatura del Estado en manos de alguien que, además de aglutinar socialmente, es honrado y honesto, no porque sea una persona que viene de la mano de Dios. Eso ya no funciona así".