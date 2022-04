Contar la primera vuelta al mundo como nadie la había contado

La destreza y valentía de Juan de Magallanes y Juan Sebastián Elcano llevaron a España a hacer de nuevo historia al conseguir completar el 8 de septiembre de 1522 la primera vuelta al mundo. De ese hecho histórico se cumple este año el quinto centenario. Pero fue hace cinco años, en 2017, cuando el ingeniero alicantino Tomas Mazón, apasionado por la historia de España, escuchó que existía el diario de abordo original de Elcano. Lo buscó y descubrió «una realidad que nadie me había contado, asombrosa y envidiable».

Ese fue el principio de un recorrido que ha llevado a Mazón a convertirse en un referente en el estudio de la primera circunnavegación de la Tierra y en el autor de Elcano. Viaje a la historia en 2020, que ahora vuelve a reeditarse pero ampliada con motivo del quinto centenario, con nuevas aportaciones y datos, de manera que ha pasado de 250 a 400 páginas.

En este intervalo de tiempo, creó una web donde iba contando lo que iba descubriendo en sus investigaciones y elaboró un mapa con el itinerario de la expedición día a día, que ya ha alcanzado un millón de visitas. «En realidad es una historia muy desconocida y cuando lo vas conociendo te das cuenta de la valía de esa gente», afirma. «Hay que pensar que las naos en las que navegaban eran la punta de lanza de la tecnología del momento, aunque a nuestros ojos parece algo completamente rudimentario, con esos barcos y la manera de orientarse con instrumentos de madera de poca precisión, pero mira lo que hicieron».

Su interés fue creciendo, profundizó en las fuentes originales, los archivos y los testimonios de los tripulantes. Así surgió el libro, que ahora ha completado y ampliado con nuevos datos. «Fundamentalmente me he centrado en lo que pasó antes y en lo que pasó después y son temas muy interesantes. Antes hubo un problema, se generó una situación conflictiva entre Magallanes y el rey porque nombra capitán a Juan de Cartagena para controlarle y le pone el mismo nivel de mando. Pero el valor de Magallanes era que sabía dónde estaban las islas de la Especiería pero no lo dice a nadie. Esto dio lugar a un motín».

Los protagonistas

Las aportaciones de esta nueva edición ampliada se centran en dar a conocer a las personas, «he tratado de poner el foco en los propios protagonistas», destaca. Por otro lado, «he lanzado hipótesis de cómo pudieron desarrollarse algunos acontecimientos a lo largo del viaje que ojalá sean ciertos». Por ejemplo, «defender que Elcano tomó la decisión de coger la vía de regreso que cogió porque desde el otro lado del mundo lo que buscaba ya era conseguir la primera circunnavegación. Tuvo muchos factores a favor para tomar otro camino al que tomó y el hecho de que volviera por donde lo hizo demuestra que había una motivación, no volvió por el Índico y el Atlántico porque le parecía más cómodo. Al revés, era más difícil y lo hizo pese a todo».

Eso se debe, según su hipótesis, a que quería hacer algo que pasara a la historia. «Cuando vuelve, escribe al rey y le dice que después de haber cumplido los objetivos de la expedición, lo que más hay que estimar es que han descubierto toda la redondez del mundo».

Asegura Mazón -que ha recibido el Premio Casa Asia y el Premio Magallanes y Elcano a la Cultura y a la Historia por su web-, que lo que destaca en su libro es el enfoque humano. «Focalizar las cosas dejando de lado lo humano es dejar fuera la parte más bonita de estas historias. Es gente en la que encontramos historias personales desconocidas y dignas de que se conozcan».

Para este investigador, Magallanes y Elcano «son figuras de primer orden, los dos tienen un mérito enorme», aunque él reivindica a Elcano «porque merece que se le conozca más, ya que es el que decide convertir la expedición en primera vuelta al mundo; se arriesga mucho en las decisiones que toma para conseguirlo». El mérito de Magallanes «es el de su enorme valentía para localizar un estrecho en Sudamérica y continuar hacia Asia por un océano Pacífico que por los conocimientos de la época sabían que iba a ser enorme, y lo fue aún más».

Mazón prepara ahora un ensayo sobre el capitán Gonzalo de Espinosa, que hizo la vuelta de nuevo cinco años después. «Cuando murió Magallanes le sustituyó y luego le mandaron de nuevo a la Especiería. Su vida me resulta fascinante».