Rubén Jordá rinde un homenaje musical a Mariúpol

Quiso ofrecer su particular homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania y lo hizo con su principal herramienta de expresión, poniendo notas en un pentagrama. Así surgió "Mariúpol", pieza del compositor alicantino Rubén Jordá que a lo largo de esta Semana Santa está sonando en más de 50 ciudades.

Las palabras del Papa Francisco recordando que el nombre de esa ciudad lleva el nombre de María fue el punto de arranque de esta iniciativa. "Al oír al Papa se me ocurrió hacer una marcha procesional dedicada a todas las víctimas el conflicto", afirma el músico afincado en Toledo. "Es una oración, una plegaria en forma de marcha procesional".

Paras realizar esta composición, Jordá utilizó un Kyrie (himno) del siglo XV, perteneciente al repertorio tradicional ucraniano desarrollado e imbricado en sus propias melodías. "La música no parará el conflicto, pero tiene el poder de cambiar vidas y en escenarios y épocas tan complejas hay que hacerlo con mayor profundidad, con mayor pasión y con todo el amor posible".

El estreno y la grabación de "Mariúpol" se realizó en Sevilla el pasado 19 de marzo, con la Banda de Música Las Cigarreras en la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de esa ciudad. "Me puse en contacto con esta agrupación y con su presidente, le ofrecí la marcha y en tres días se ensayó y se grabó", afirma Rubén Jordá que tiene un catálogo con un amplio número de obras para orquesta y para varios tipo de formaciones, ya que ha recibido encargos de agrupaciones como el Ensemble Sons XXI, el Trío Mayrit o la Camerata Capricho Español, entre otras.

A partir de ahí, el compositor ha ofrecido de manera gratuita la grabación y la partitura, a modo de oración "como el arma más profunda para la paz". De hecho, ya se han hecho algunos conciertos benéficos para Ucrania y se ha incluido esta pieza.

"La grabación se ha distribuido por todos lados y me han pedido la marcha más de 50 hermandades y bandas de música de Portugal, Panamá, Perú y España, claro. "Me la han solicitado prácticamente de todas las comunidades autónomas. Ha sonado en Almería, Jaén, Sevilla, Cádiz, Extremadura, Navarra, Galicia, Asturias, Canarias, València, Castellón… Creo que se ha tocado en toda España menos en Alicante, que no me la ha pedido nadie y eso que soy asesor musical de la Semana Santa de Alicante; lo he ofrecido pero no me han hecho caso", afirma.

Estreno de "Orbis latinus"

Rubén Jordá, licenciado en Composición en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y máster de Cinematografía en la Universidad de Córdoba, estrenará otra obra el próximo 29 de abril. Su título es "Orbis latinus" y con ella se cerrará el IV Congreso Internacional de la Federación Valenciana de Estudios Clásicos en el Conservatorio José Iturbi de València. En este caso es una obra para orquesta sinfónica que estrenará la Orquesta Sinfónica de Ruzafa, con dirección de Javer Ávla Albero.

Esta pieza, según el compositor, pretende ser "un alegato, un himno, un homenaje a la vigencia el latín, el griego y la cultura clásica de cara a la presentación ante la Unesco de estas lenguas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

El músico alicantino, que fue becado en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, acaba de ser nombrado también Maestro de Capilla del pueblo toledano de Urda.