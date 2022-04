La escritora Belén Gopegui ha publicado novela, cuento, poesía y ha realizado guiones de cine. Su literatura está muy centrada en denunciar lo que nos rodea, el mundo que vivimos. Hablamos con ella de su literatura y de la vida. "La dignidad, en el sentido en que se usa en la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, no es algo que pueda predicarse de la palabra, que ni la tiene ni la deja de tener", afirma la autora en esta charla.

El ciclo en el que participa se llama "La dignidad de la palabra". ¿Posee dignidad la palabra? ¿Dignifica la misma al género humano?

La dignidad, en el sentido en que se usa en la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, no es algo que pueda predicarse de la palabra, que ni la tiene ni la deja de tener. Otra cosa es que interpretemos digno como valioso, y queramos atribuir, no a la palabra, que sola no puede nada, sino a quienes la usan, la responsabilidad que se sigue de estar usando algo valioso, construido en común, que se puede malversar y destrozar. ¿Dignificar la palabra a los humanos? No hay más que mirar en torno para ver hasta qué punto se puede hacer daño con las palabras, y la crueldad no dignifica nunca. Se podría considerar que la palabra contribuye a convertir cada vida en algo mejor que la mera supervivencia, pero diría que también ha contribuido a convertirla en algo peor.

Trata en su obra la precariedad laboral, ¿es Existiríamos el mar una crónica de lo que nos acontece en los tiempos que vivimos?

Es una novela, no una crónica. La protagonizan personajes de nuestro tiempo, un tiempo en el que existe la obligación de trabajar para mantenerse y en el que sigue habiendo explotación, cansancio, inseguridad. También hay alegría en sus vidas, y fuerza para luchar y maneras de apoyarse.

Hay cierto desencanto en la sociedad hacia los sindicatos. ¿Cree que el papel sindical está anticuado?

En la novela hay dos personajes que hacen trabajo sindical. Es un trabajo necesario, cada vez más, aunque cada vez sea más difícil llevarlo a cabo y haya mucho interés por parte de las empresas y de los medios en desprestigiarlo. Hay muchas cosas que se hacen bien y muchas que se hacen mal y muchas que no se hacen y que podrían mejorarse, abrirse hacia lo que ha cambiado y hacia lo que podría cambiar. Esto mismo sería aplicable, qué sé yo, a la administración de justicia, a la gestión de los impuestos, a la función pública… el que haya personas que hacen mal, y muy mal, las cosas, y estructuras deterioradas, no significa que la función no sea necesaria.

En toda su obra el dinero es un personaje o un vehículo para describir personas e incluso situaciones. ¿Es tan importante el dinero para describir la sociedad y sus individuos?

En la vida, el dinero traza los límites con respecto a lo que las personas pueden hacer y no hacer. Excluir el dinero de la literatura, darlo por supuesto, no preguntarse cómo lo obtienen los personajes, es contribuir a dar una visión, a mi parecer, edulcorada, tramposa y bastante cursi de la realidad.

Hay mucha literatura, o más bien metaliteratura, en sus obras. ¿Cree que la literatura nos salvará?

La expresión salvar se usa mucho para la literatura, aunque me parece que quizá no sea la adecuada. ¿Salvar de qué? ¿Del declive energético y del agotamiento de los recursos? No. ¿De la muerte? No. ¿De la interpretación errónea de la realidad? Tampoco. Acaso nos dé, sí, algunas pautas para descubrir cómo orientarnos mejor en un mundo deslumbrante y oscuro, atravesado de intenciones no siempre claras ni buenas, no siempre oscuras ni turbias.

¿Cuál es su método de creación? ¿Tiene manías a la hora de abordar el texto?

El método cambia con cada libro. Si por manías se entiende supersticiones, no tengo.

¿Qué autores le han influenciado y qué libros está leyendo o ha leído últimamente?

Estoy leyendo ahora A cuatro manos, de Paco Ignacio Taibo II. Las influencias tienen sus caminos, creo que quienes publican libros no suelen saber cuáles, de entre todas sus lecturas, son las que realmente les influyen; lo ven mejor quienes les leen.

Si sus libros fueran ciudades, ¿a cuál regresaría? ¿Por qué?

La premisa es un poco extraña. Los libros son, tal vez, lugares para morar un rato antes que para vivir. Para quedarme un rato preferiría lo ajeno, salir de sí, no seguir dando vueltas a nuestras historias.