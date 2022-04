Los festivales de cine de Sant Joan y de Alicante eligen sus cortos a concurso

El Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant y el Festival de Cine de Alicante han desvelado hoy los cortometrajes seleccionados a concurso en ambos certámenes, que se celebran, respectivamente, del 7 al 14 de mayo, y del 21 al 28 de mayo.

En su 22ª edición, el Festival de Cine de Sant Joan ha seleccionado los 31 cortometrajes que integrarán su sección oficial, entre los 1.061 trabajos inscritos en apenas mes y medio de convocatoria, una selección que vuelve a ser calificadora para los premios Goya. Además el certamen crea una nueva sección colaborativa, fuera de concurso, coordinada junto a Marallavi Films, productora audiovisual alicantina de Guillermo Alcalá-Santaella.

Los 31 cortometrajes que optan al Ficus de Oro Sant Joan d’Alacant son: 36 de Ana Lambarri, Au pair de David Pérez Sañudo, Cemento y acero de Oriol Villar, Cèrcol a Catalunya de Francisco Joaquín Sánchez Calvo, Chase de Jorge San Martín y Manuel Carbajo, El silencio en las flores de Julio Mas Alcaraz, Ellie de Fernando Bonelli, Entreterrestres de Lucas Parra, Fantasmas de Pedro Terrero, Fifteen Love de Joan Margets, Goodnight Mr. Ted de Nicolás Sole Allignani, Helix Aspersa de María Lorente Becerra, Intentando de Juan Manuel Montilla, La inquilina de Lucas Paulino y Ángel Torres, La perrera de Emilio López, La prima cosa de Shira Ukrainitz y Omar Al Abdul Razzak, Leopoldo el del bar de Diego Porral, Mindanao de Borja Soler, Nacer de Roberto Valle, Nàdia de Sofia Farré, Night Breakers de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz, Non Grata de Alba Lozano, On your behalf de Ana García Rico, Outside is free de Antoni Sendra, Plastic Killer de José Pozo, Pocos, buenos y seguros de Ales Payá y Gorka Lasaosa, Tornar a casa de Ariadna Pastor, Totem Loba de Verónica Echegui, Work it class! de Pol Diggler y Ya no te veo de Carles Gómez Alemany.

Cortos alicantinos

La nueva sección colaborativa fuera de concurso, que coordina Marallavi Films, incluye los cortos Fin de Álvaro García Company (2018), Estigia de Esteban Carcelén (IES L.G. Berlanga, 2022), Fuera de la ley de Alex Cuellar y Rafael Giner Sánchez (Runtun Films, 2021), Miss Mbulu de Ben Fernández (2019), La tragedia del volcán de la escuela gráfica Daguten (2022) y El porvenir de la Escuela de Cine UMH y el propio Guillermo Alcalá-Santaella (2021).

El cortometraje de apertura del certamen será El silencio en las flores de Julio Mas Alcaraz, el 7 de mayo, y el de clausura, el día 14, es Phonorama de Alex Rey.

Festival de Alicante

Por otra parte, la 19ª edición del Festival de Cine de Alicante ha elegido 60 trabajos de 18 países entre más de 2.000 propuestas recibidas. Estos 60 cortometrajes competirán por alzarse con alguno de los diferentes premios que el certamen entrega en esta sección y que ascienden a 3.000 euros.

"Quisiera destacar que contamos con la participación de 20 directoras, un número de realizadoras mayor que en ediciones anteriores”, comenta Vicente Seva, director del certamen, que añade entre ellos "el salto a la dirección de la alicantina Vanesa Romero con Un día de mierda o de Javier Pereira con Suelta, y Antonia San Juan también dirige Bullying".

La organización ha elegido 16 trabajos para la sección de cortometrajes españoles de ficción: Bien, bien de Álvaro G. Company; Bullying (El quinto vagón) de Antonia San Juan; Dios te salve, María de Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard; Ellos de Óscar Romero y Néstor López; Espinas de Iván Sáinz-Pardo; Familia de Óscar La Red; Imposible decirte adiós de Yolanda Centeno; Mindanao de Borja Soler; Mírame a los ojos de Miren Amuskibar; Non grata de Alba Lozano; Suelta de Javier Pereira; y los trabajos alicantinos La maldita primavera de Rafa Arjones; La tristeza del mimo de Ángel Puado; Space Frankie de David Valero; Truita de taronges de Santiago Gatto y Un día de mierda de Vanesa Romero. Estos 16 cortos optarán a los premios de mejor actriz y actor, mejor guion, mejor director y mejor cortometraje. Este último galardón, al ser el Festival de Alicante colaborador de la Academia de Cine, puntuará para la preselección de los Premios Goya 2023.

Un total de 12 trabajos han sido seleccionados en la categoría de animación: Cèrcol a Catalunya de Fran de J.S.C; Franceska de Alberto Cano; Goodnight Spa de Emilio Gallego y Jesús Gallego; La primavera siempre vuelve de Alicia Núñez; La tragedia del volcán de Daguten Escuela Gráfica de Barrio; Loop de Pablo Polledri; Los patos de Ángela Arregui; Metamorphosis: Dancing on my own de Andrea Olivares; Phonorama de Alex Rey; Umbrellas de José Prats y Álvaro Robles; Un cuarto de equipaje de Daniela Cuenca y Ya no mueren por amor de Inés Campello.

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional se han seleccionado otros 12 cortos de 11 países: A la orden de Reza Zarringo (Irán); Daddy de Justas Ramanauskas (Lituania); Al de arriba de René Alejandro (Colombia); Lorenza´s bike de Patricio Mosse (Alemania); Nail de Ana Fesser (Reino Unido); No pasa nada de Victoria Naranjos (México); One of more de David Zan (República Checa); Por la rezón o la fuerza de Fernando Pazín (Chile); Primerizos de Isidro Escalante (Argentina); Soñé que carneaban a Tom de Martin Slipak (Argentina); Suéteres de Eugenia Llaguno (México); Y (agua en Guaraní) de Cris Arana (Paraguay).

Otros 11 cortometrajes de siete países participarán en la sección de cortometrajes de ficción del Mediterráneo en colaboración con Casa Mediterráneo: El agua que fluye no lleva veneno de Maria Laura Moraci (Italia); Cloro de Alessandro Stelmasiov (Italia); Free Fall de Emmanuel Tenenbaum (Francia); Los Yayos Chapuceros de Daria Panchenko (Francia); Mar de Milorad Milatović (Montenegro); Un día ordinario de Arda Gökçe (Turquía); El círculo del amor de Enzo bossio (Italia); La maleta de Rogena tarek (Egypto); Silence Again de Mohammad Kamal Alavi (Irán) y Ya ha llegado la hora otra vez para el viaje de Vasilis Tsirakis (Grecia)

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante Entiende, contará con 10 trabajos: Consuelo de Guillermo Guzmán Fernández (España); Cristiano de Adán Pichardo (España); El bosc de la Quimera de Roberto Antonio Fernández Bernal (España); Ellipsism de Déborah Guerrero (España); Invisible de Yoli y Esther Lopera Campillo (España); Julia de Miguel Ángel Olivares (España); Masaru de Rubén Navarro (Estados Unidos); Reprimidos de Ruy Alonso y Edu Navas (España); San Roque de Juan Vicente Castillejo (España) y Too Rough de Sean Lionadh (Reino Unido).