El alicantino Rafael Ricoy retrata el Rastro madrileño en blanco y negro

Rafael Ricoy Olariaga (Alicante, 1968) es ilustrador y diseñador gráfico profesional y fotógrafo autodidacta. Se fue a Madrid con veinte años y ha vivido gran parte de su vida muy cerca del Rastro, en el barrio de Lavapiés, que frecuentaba como un ritual cada domingo y casi siempre disparaba fotos con su cámara. Diez años de paseos con cuatro cámaras distintas por este popular mercado de segunda mano han quedado reflejados en su primer fotolibro, Rastro, que presenta este jueves a las 19 horas en la librería Pynchon&Co de Alicante.

Cuando Ricoy regresó a Alicante hace unos años fue consciente de la retahíla de imágenes que había recopilado durante una década de fotografía callejera y quiso cerrar el ciclo con esta publicación, que vio la luz hace dos años mediante micromecenazgo, auspiciado por Libros.com, y que la pandemia frenó en sus presentaciones. Rastro reúne 97 imágenes, escogidas entre centenares de instantáneas, que muestran pedazos de historias con una vuelta de tuerca a lo cotidiano.

"A mí el Rastro me ha atraído siempre y este lo tenía al lado de casa. Vengo de una familia de comerciantes que ha tenido una tienda y cada vez que iba, como decía Gómez de la Serna, se te quitan todas las melancolías. Esa mezcla de gente y de objetos, siempre igual y siempre distinto", explica el fotógrafo, que en su recorrido a veces hacía fotos y seleccionaba tres o cuatro imágenes al día

Escoger las piezas idóneas para el libro ha sido fruto "de una selección muy grande" después de imprimirlas todas a pequeño tamaño y desplegarlas por la alfombra, "pero el fotolibro es un formato que te permite detenerte un poco más en la fotografía, ver cómo encajan las imágenes unas con otras, y es el entorno ideal", apunta este fotógrafo aficionado, que aclara que la obra "no es un reportaje ni una guía" sobre el mercado madrileño sino "un libro de fotografía callejera que trata de reflejar situaciones, a veces con humor, con doble sentido o con toques surrealistas".

"Me gusta jugar con las formas, la broma o el engaño, que una imagen no siempre sea lo que parece", apunta Ricoy, y pone de ejemplo una fotografía en la que se ve a un hombre con un cuchillo a la espalda que parece a punto para una reyerta y en realidad se encuentra en un puesto de venta de cubiertos, o la de un maniquí cubierto con una escafandra.

El blanco y negro de toque clásico ha sido de su elección "porque quería intentar que fueran imágenes atemporales y que tuvieran una unidad de estilo. Hay gente que me dice que parecen fotografías de los años 50, pero es que hay cosas que no cambian. Y también me gusta que quien las vea no sepa si son analógicas o digitales".

Como ilustrador, Rafael Ricoy trabaja para la editorial Kailas y ha hecho diseños para publicaciones como The Washington Post, Forbes, Esquire, Wall Street Journal, pero como fotógrafo cree que es importante "tener una mirada sobre lo que hay a tu alrededor" y quizá su próximo proyecto fotográfico retrate su barrio en Alicante, El Pla.