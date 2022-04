El éxito de la novela negra se explica desde la fascinación que nos produce el mundo del crimen. Nos apasiona sumergirnos en la mente del asesino, descubrir desde el interior cómo el astuto detective desenmadeja la maraña siguiendo las pistas sin dejarse despistar, ver cómo el juez investiga sin descanso hasta dar con el esquivo culpable... y más aún, sentir en nuestras carnes el desafío de intentar descubrir al malo malísimo antes de llegar al final.

Por tanto, los libros que son capaces de despertar en nosotros esas sensaciones son una de las elecciones más populares a la hora de regalar literatura cada 23 de abril, y el Día del Libro 2022 no va a ser una excepción. Aquí traemos una selección de algunas de las mejores obras que han llegado al mercado en los últimos tiempos.

Ciudad en llamas

El norteamericano Don Winslow vuelve a saltar a las estanterías con una novela que bucea en el mundo del crimen irlandés en Rhode Island en el año 1986. El protagonista, Danny Ryan, alterna trabajos a ambos lados de la línea que marca la ley, pero una guerra entre grupos rivales desatada por una mujer le obligará a centrarse en proteger a los que más le importan.

La isla más remota del mundo

Un suicidio cometido justo ante ella revoluciona el mundo de la psicóloga Lis de Fez. Aunque la víctima ha tomado su propia vida, Lis está convencida de que el suceso tiene mucho que ver con el proyecto secreto en el que trabajó, un programa que podría suponer un enorme avance en el análisis de la mente humana. Ahora su vida está a punto de ponerse patas arriba, y lo primero en su lista de cosas por hacer es escapar.

Conexión Londres

Thomas Kell es un exagente del MI6 que descubre por casualidad en el mar Rojo a un viejo rival ruso. Decidido a hacerle pagar la muerte de su novia, comienza a perseguirlo, solo para darse cuenta de que no todo es lo que parece... en más de un sentido. La situación se enturbiará aún más cuando un posible ataque terrorista en suelo británico le obligará a decidir entre la lealtad a su país y la lealtad a sus creencias.

La bestia

Carmen Mola ambienta en el Madrid de 1834, asolado por el cólera, una historia de muertes sangrientas y misteriosas en las que todo el mundo asume que las niñas desmembradas que han aparecido en los barrios más pobres han sido víctimas de un ser al que llaman la Bestia. La desaparición de la pequeña Clara unirá a un variopinto grupo que incluye a su hermana, un periodista, un policía y un fraile en una búsqueda contrarreloj antes de que su cuerpo se añada a la lista de macabros hallazgos.

Ella entró por la ventana del baño

Meter veinte años en la cárcel a un destacado narcotraficante es algo de lo que presumir. Claro que, cuando ese hombre, el 'Siciliano', sale por fin de prisión hambriento de venganza, es probable que nadie quiera estar en la piel del Zurdo Mendieta, que tendrá que pararle los pies. Por si fuera poco, el detective deberá encontrar al mismo tiempo a un viejo romance de un empresario a punto de morir. En esa tarea le puede ayudar Samantha Valdés, amiga suya y jefa de otro cártel, que conoce la identidad de ese antiguo amor.

El castillo de Barbazul

Javier Cercas vuelve a traernos a Melchor Marín en el tercer libro de la saga de 'Terra Alta'. El protagonista se ha retirado de su puesto como policía, trabaja tranquilamente como bibliotecario y su hija, Cosette, ya es una adolescente. Sin embargo, esa vida calmada se sacudirá cuando Cosette descubra que su padre la ha engañado sobre la muerte de su madre. Con ese impacto aún reciente, la joven se va de vacaciones a Mallorca, y pronto la ansiedad se apodera de Melchor cuando ella no solo no vuelve, sino que no responde a los mensajes ni coge las llamadas. El expolicía irá a por ella, pero hay ocasiones en las que una isla puede convertirse en un laberinto.

El libro negro de las horas

Eva García Sáenz de Urturi ambienta su nueva historia en la Vitoria de 2022. Unai López de Ayala, conocido como 'Kraken', levanta el teléfono un día para escuchar cómo un hombre amenaza la vida de su madre, a la que el exinspector cree fallecida desde hace décadas. Para evitar que ese destino se haga realidad, tendrá que encontrar el 'Libro negro de las Horas', una obra perdida y legendaria. ¿Quién chantajea a Kraken? ¿Qué tiene que ver su madre con la falsificación de libros antiguos?

Spanish Beauty

Tras dedicar tres libros a una Madrid que hace suya, Esther García Llovet centra en el Levante español 'Spanish beauty', una novela ambientada en un Benidorm corrupto, repleto de mafiosos, y nuevos ricos, en el que seguimos a Michela, una policía con una moral difusa que busca desesperadamente a su padre y un talismán, un mechero que perteneció a los míticos Kray Twins del Londres de los años sesenta.

Planeta

La policía sevillana va de cabeza tras aparecer un cadáver con los pies amputados en un campo de golf. Con esta premisa, Susana Martín Gijón teje una historia empapada por el agua de las lluvias torrenciales que inundan Sevilla y que han provocado varias desapariciones. La inspectora Camino Vargas tendrá que ocuparse del caso mientras las habladurías relatan que el asesino conocido como 'el Animalista' no solo sigue vivo, sino que tiene ayuda. La amenaza podría estar en una escala mucho mayor que la prevista inicialmente, con millones de personas en riesgo.

Bobby March vivirá para siempre

La joven Alice Kelly, que apenas tiene trece años, ha desaparecido en el Glasgow de principios de los setenta. Harry McCoy es el encargado de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Casi inmediatamente, el guitarrista de rock y leyenda local Bobby March muere de sobredosis. Y, en medio de una tormenta de morbo en las páginas de la prensa y con sus superiores demandando resultados, el agente se encontrará con otro encargo más: debe localizar a la sobrina de su jefe, que también ha desaparecido. McCoy es un tipo duro, pero esto podría ser demasiado...