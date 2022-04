El BookCrossing o también llamada “liberación de libros” es una práctica de intercambio anónimo de libros, un movimiento que empezó iniciándose en grandes ciudades y se extendió gracias a la repercusión de las redes sociales, donde se empezaron a avisar de los puntos de bookcrossing establecidos.

La actriz Emma Watson (que encarnó a Hermione Granger en Harry Potter) inició un movimiento de liberación de libros en Nueva York, de donde es originario el BookCrossing. Watson fue avisando en redes sociales de los libros que dejaría en lugares concretos de los que daba pistas, iniciando un gran revuelo en redes por una causa cultural.

La idea del bookcrossing es hacer un regalo especial a una persona que no conoces, pero también dar vida y “liberar” a un libro que ya has leído, no puedes conservar (o ya no cabe en la estantería) dándole la oportunidad de ser leído.

BookCrossing en Alicante

En Alicante hay varios puntos de bookcrossing, la misma biblioteca de la Universidad de Alicante (UAB) tiene un punto de recogida de libros para aquellos ejemplares que el catálogo ya no puede acoger pero que podrían ser de utilidad para alumnos o ex alumnos que pasan por la biblioteca. Este punto se encuentra en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. “En una estantería podrás elegir los entre los libros que encontrarás y dejar los que desees”, señalan desde la UA. El horario es el habitual de la biblioteca general, de lunes a viernes.

En la Sede de la Universidad de Alicante (en la calle avda. Ramón y Cajal 4) hay habilitado otro punto de BookCrossing.

Origen y base de datos de BookCrossing

También existe una base de datos de BookCrossing en la que muchos de los puntos (que se pueden consultar en la web oficial del movimiento) establecen un número para los números liberados, de tal manera que pueden ser identificados y “rastreados” alrededor del mundo. Esta idea de BookCrossing la llevó a cabo el estadounidense Ron Hornbaker en 2011, inspirándose en ‘Where’s George?’, una web para seguir el recorrido de billetes. Un mes más tarde, Hornbaker lanzaría la web de BookCrossing que rápidamente se estableció como un movimiendo global, con más de 750.000 miembros de todo el mundo y más de cinco millones de libros registrados en su base de datos.

Esto no significa que todos los puntos de BookCrossing pertenezcan a esta base de datos, pero sí puedes “apuntarte” al movimiento para darle un empujón a estos libros liberados en la web oficial.

Consulta los puntos oficiales registrados de BookCrossing en la provincia:

Biblioteca de Alcoy (Universidad Politécnica de Valencia): Plaza Ferrándiz y Carbonell, Edificio Carbonell, planta Baja, ala B, Alcoy (Alicante) (Alcoy) - Tlf.96 652 8530

Web: www.upv.es/bibliotecadealcoy

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/biblioUPValcoy

LIVANTI - Gelato di Sicilia : C/ Muñoz, a lado de la Concatedral de San Nicolás (Alicante)

Web: www.livanti.es

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/livanti

Ulloa Optico: Avenida Alfonso El Sabio 19 (Alicante)

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/UlloaOptico

e-mail: alicante@ulloaoptico.es

C.C. L'Aljub: c/ Jacarilla 7 (Elche)

Web: www.cclaljub.com

La Torreta: Avenida de Ronda, 77 (Elda)

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/latorreta

CIJ Horada: Calle Ramón y Cajal, 21 (Pilar de la Horadada)

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/CIJHorada

e-mail: juventud@pilardelahoradada.org

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN JUVENIL DE TORREVIEJA : Pº Maritimo Juan Aparicio, 5 (Torrevieja)

Estantería: www.bookcrossing.com/mybookshelf/ciaj_torrevieja