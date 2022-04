El Teatro Principal de Alicante avanza su temporada de otoño con 27 espectáculos

El Teatro Principal de Alicante ha anunciado hoy cinco producciones para el mes de julio y ha ofrecido un avance de la programación de la próxima temporada de otoño, que suman un total de 27 espectáculos en los que predomina el teatro, la música y el humor, sin descuidar la presencia del ballet, la magia, el circo o la ópera, además de incluir siete propuestas de cuentos en inglés para el público infantil dentro del ciclo Kids&Stories.

La presentación de la programación se produce ya sin la obligatoriedad de las mascarillas y coincidiendo con el 175 aniversario del propio coliseo alicantino, que, además de una exposición y un libro, celebrará nuevos actos por la efeméride, como ha destacado el concejal de Cultura, Antonio Manresa, acompañado de la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, y la delegada del Institut Valencià de Cultura, Alicia Garijo.

Espectáculos en el mes de julio

La oferta de verano comienza el 8 y 9 de julio con el espectáculo musical sobre Michael Jackson, Michael's Legacy, un homenaje creado por la Jackson Dance Company para disfrutar del concepto de espectáculo que tenía el Rey del Pop en sus giras. El 16 de julio llega el estreno nacional del nuevo espectáculo del Mago Yunke, Origen, ganador del campeonato del mundo de magia. Mayumana vuelve al Principal con Currents, su último espectáculo con lo mejor de su trayectoria el día 17.El monologuista Juan Amodeo presenta su nuevo show, Avangelio, el día 22 y finaliza julio con artistas de teatros europeos junto a la Asociación Nacional de Ballet Profesional en el ballet STARS GALA el día 23.

Avance de otoño

La próxima temporada comienza con la vuelta de tres cómicos, Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota, que en febrero pasado agotaron en Alicante las entradas de las cuatro funciones de El sentido del Humor: Dos tontos y yo y ahora regresan con otras cuatro funciones (3 y 4 de septiembre).

El humor continúa con la nueva gira en solitario de Carles Sans, sin sus compañeros de Tricicle en ¡Por fin solo!, que revisará en tres funciones cuarenta años de anécdotas y los “tricicleros” descubrirán experiencias divertidas que aún no conocen (9, 10 y 11 de septiembre).

Entre las novedades de la próxima temporada destacan obras teatrales como el debut en la dirección escénica del cineasta Manuel Martín Cuenca con una reflexión sobre la memoria y el Holocausto en Un hombre de paso, de Felipe Vega, y protagonizada por Antonio de la Torre (1 de octubre). Sin abandonar la Alemania nazi, TalyCual, Txalo y La Alegria Producciones presentan Música para Hitler, de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, un texto que recrea la personalidad del genio de la música Pau Casals con Emilio Gutiérrez Caba y Kiti Mánver (15 de octubre) y, al amparo de la comedia de Ernst Lubistch llega Ser o no ser bajo la dirección de Juan Echanove en una adaptación de Bernardo Sánchez Salas y con Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos en el reparto (29 y 30 de octubre).

El estreno absoluto de Tribulto, el tributo definitivo a los musicales de tu vida, de los ganadores de la V Residencia José Estruch, Recolectores Teatro, pone el sello alicantino a la programación con la comedia de Marcos Montagud, dirigida por Iván Jiménez y protagonizada por Mila García, Dolores Faraco y Diego Juan (30 de septiembre).

La comedia continúa con el musical La jaula de las locas, una oda a la diversidad en la adaptación española de este musical aclamado en Broadway con Àngel Llàcer en la dirección y Manu Guix y Andreu Gallén al frente de la dirección musical, en el que participan 22 artistas. Serán siete las funciones de este espectáculo con música en directo (20,21,22 y 23 de octubre).

Y con tres funciones lo hará Forever young, de Eric Gedeon y con la dirección de Tricicle, donde seis viejos centenarios pasan una velada en el escenario de un teatro reconvertido en asilo de artistas (4, 5 y 6 de noviembre).

Música y ballet

Para los melómanos y apasionados del blues, el 11 de octubre, Keith Dunn Blues Band and Guest Stars celebran An evening with the blues (Keith Dunn, armónica y voz; Renaud Lesire’s, guitarra; Bart Mulders, guitarra y voz; Thomas Pultyn, batería; Kristian Rannerberg, piano y voz, y Dorrey Lyles, voz). La música continúa en noviembre con Una noche de Sabina el 2 de noviembre. Un espectáculo que recorre lo mejor del cantante de Jaén en las voces de Pablo Perea, Dani Flaco, Caco Senante, el virtuosismo de Tatiana Suárez y una gran banda.

En el ballet romántico, el espectáculo aplazado Giselle Ou Les Wilis se representará el jueves 22 de septiembre a las 20,30h de la mano de State Ballet of Georgia con la Orquesta Sinfónica Osasv. Este ballet, programado inicialmente con el Ballet Estatal Ruso, se canceló por el coliseo tras desatarse la ofensiva de Rusia en Ucrania a finales de febrero y se sustituyó por la compañía ucraniana.

Además, el 13 de octubre el Ballet de Kiev ofrecerá la mejor danza en la Gala de Estrellas, que cuenta con coreografía de Viktor Ishchuk, primer solista del Teatro de Ópera de Kiev y director de la compañía. Con los intérpretes Natalia Matsak, Victor Ishchuk, Yulia Moskalenko, Sergey Krivokon y el cuerpo de baile de Ballet del Teatro de Ópera Nacional de Kiev.

Entradas

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 21 de abril a las 12 h por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. Taquilla en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com.