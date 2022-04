Hay conciertos y pista de baile. Pero lo importante es que a los platos podrá pinchar cualquiera de los asistentes. Eso será mañana sábado en el festival Pueblo, que se celebra por primera vez en el centro cutlural las Cigarreras de Alicante a partir de las 12 de la mañana y a lo largo de todo el día.

Este encuentro, de entrada gratuita, se convierte así en el primer festival de música participativa de Alicante, donde aparte de contar con a actuaciones en vivo de grupos nacionales consagrados como Tito Ramírez, Pelo Mono y Los Malinches, también cuenta con el llamado DJ del Pueblo con la participación del público. El festival tendrá lugar el Sábado 23 de Abril en el Centro

¿Que es el DJ DEL PUEBLO?

En Pueblo el protagonista será el público, con el objetivo de que pueda disfrutar del festival, pero también subirse al escenario y participar de forma activa. "Dj Pueblo es la fiesta de todos, donde puedes estar bailando y pinchando aplaudiendo o levantando a la gente de su silla, el único festival donde tú puedes estar en el escenario o en la pista por igual, sin distinciones, sin jerarquías, sin sexos ni edades...Puedes subir tú, tu padre, tu abuela, solo, acompañado, disfrazado o como quieras...solo tienes que tener un objetivo: animar la fiesta", aseguran desde la organización.

Cómo funciona

¿Quieres pinchar un par de canciones y que todos disfrutemos del momento? ¿Playback? ¿Karaoke? ¿ baile? ¿O eres más de música electrónica? ¿Músico o intérprete? ¿Rap, hip hop? ¿Quieres subir disfrazado? ¿Hacer alguna perfomance? La organización ha mandado un mensaje a través de redes sociales (Instagram, Facebook o email), para que la gente cuente cuáles son sus temas o sus propuestas artísticas. "Nos encantaría saber un poco sobre tu puesta en escena para ayudarte con los medios técnicos que disponemos. El tiempo máximo por participante es de 10 minutos sobre el escenario. Nosotros habremos preparado tus temas y te ayudaremos cuando subas".

Tito Ramírez (21.30h)

Puso su nombre en el radar de todos con su disco "The Kink of Mambo", publicado en 2019, un éxito dentro de la escena underground Soul y R&B internacional, convirtiéndolo en todo un referente.

Desde entonces, Tito Ramírez no ha parado de trabajar, girando y ofreciendo nueva música. Desde ese primer éxito, ha editado dos singles más con Discos Antifaz: "Last Train", en colaboración con Los Malinches; y el celebrado "Mambo nº666". La canción sería posteriormente remezclada por Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, un artista y productor multi-nominado al Grammy conocido por su trabajo con Band of Horses, Norah Jones, Lila Downs (así como remixes de Beck, Morrissey, Placebo, Interpol, Beastie Boys y más.

Ahora y después de un tiempo sin publicar nada nuevo (exceptuando su colaboración con Manny Bowsmound en la canción “El Golpe”), Tito vuelve con con dos nuevas canciones: “Culpable (Guilty was the Bugaloop)” y “Diablo”. Dos adelantos del que será su nuevo disco de estudio, previsto para la primavera de 2022 y que publicará Antifaz Records junto a El Volcán Música.

Pelo Mono (12.30h)

Es un conjunto eléctrico de surf oscuro y carretera perdida compuesto por dos enmascarados, Antonio Pelomono y Pedro de Dios (Guadalupe Plata). Banda producto de una noche de verano, donde ambos componentes, un poco ebrios y trasnochados, coincidieron en la puerta de un cocherón que se usaba a modo de capilla y donde unas monjas realizaban actos espirituales.

“Rompamos los dientes de los malvados”. Esa fue la frase que dijo una de ellas mientras los miraba dulcemente. Desde entonces hasta nuestros días los dos enmascarados han llevado la alegría y la ruina a muchos pueblos y ciudades de España. Un espectáculo musical donde lo onírico, lo demoníaco y lo exótico galopan juntos.

El origen del nombre viene del seudónimo de Antonio, mote que adquirió en su más temprana juventud debido a la facilidad que tenía para escalar árboles.

El origen de las máscaras es bastante peculiar, pues ambas aparecieron juntas y una de ellas, en concreto la verde, una máscara de lucha libre, no se corresponde a ningún luchador existente y podríamos decir a ciencia cierta que es la máscara única.

Los Malinches

Formados en Murcia en 2016, y con dos álbumes a sus espaldas, son una de las bandas que mejor representan un movimiento de resurgimiento psicodélico inspirado en los años 60 y 70, pero con una mirada actual que ha evolucionado y tomado personalidad propia.

Su cuidada puesta en escena y sus composiciones basadas en la nueva ola latinoamericana, mezclado con unas producciones que buscan fidelidad y coherencia con sus influencias, les ha llevado a captar la atención de todo el panorama alternativo, incluso llevándolos a tocar en tierras alemanas en varias ocasiones.

Con su primer álbum, “En el agua” (Groovie Records - 2018) mostraron 10 temas de puro garage/surf psicodélico. Más tarde llegaría "Piel de Lince" (Groovie Records -2021) en el cual se hace patente una evolución en su sonido, aportando un poquito de sabor latino dejando entrar percusiones y desarrollos melódicos mas propios del primer lustro de los años 70. Pero a su vez acompañado de mensaje social, colocando este disco a la altura de los nuevos

tiempos.

Recientemente se encuentran en proceso de grabación de su tercer álbum, Un disco que promete ser el más profesional de su trayectoria y del que ya podemos escuchar un primer adelanto en plataformas con la canción "El Árbol".