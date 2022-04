Muy necesario

Sé que es muy manida la etiqueta: «Es un trabajo necesario». No cabe otra más acertada al primer Crónicas que se emite bajo el paraguas de En portada, Después de Samuel, en recuerdo de aquel chaval salvajemente asesinado a patadas a la salida de la discoteca por quienes no soportaban su condición de homosexual.

A pesar de que la percha del reportaje fuese dura, su emisión me ha traído varias alegrías en forma de emoción sincera. Por una parte, el regreso de Fátima Hernández, la guionista y autora de la pieza, que no contuvo ni una sola línea de voz en off en sus 40 minutos de duración. Lo que viene muy bien para demostrar a los estudiosos de Comunicación cómo un buen guion audiovisual no depende de que haya detrás un narrador.

Por otro lado, fue ocasión de reencontrarnos con Paco Tomás, el conductor del programa de RNE Wisteria Lane, uno de los seres más entrañables que alguien puede conocer. Desde que nos birlaron el programa de las mañanas Mejor contigo hemos perdido la posibilidad de gozar de su compañía y su sensibilidad mientras comíamos. Otra gran alegría fue ver a Jesús Generelo.

Sí, Después de Samuel fue un reportaje necesario, y mientras este tipo de trabajos sigan siéndolo, habrá que seguir realizándolos, y si es con la espontaneidad y el brío con que nos lo supo contar Fátima por medio de todos los testimonios que reunió, mejor que mejor.

Sólo resta felicitar a Lorenzo Milá por tener la suerte de estar donde está. En ese olimpo del periodismo al que muy pocos llegan y en el que se cuenta con él, sencillamente, como icono para dar imagen corporativa a un programa que ha sobrevivido 38 años sin rostro visible.