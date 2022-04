Cine, teatro y música por la diversidad sexual en Alicante

Con un peso cada vez mayor de otras disciplinas artísticas se presenta la nueva edición de la Mostra Visible Alacant (MOVA), que nació en 2019 como un espacio para dar visibilidad a la diversidad sexual a través del cine y que en esta tercera entrega se extiende al teatro y a la música.

Dos largometrajes, cinco cortos y tres espectáculos escénicos conforman la programación diseñada por Pau Guillén, director de Zinegoak en Bilbao y responsable de esta muestra junto a Diversitat Alacant y Alicia Garijo, directora del Teatre Arniches, espacio que acoge el contenido de esta propuesta cultural del 3 al 8 de mayo próximos. Las entradas se encuentran ya a la venta con precios que oscilan entre los 3 y los 15 euros.

Guillén ha explicado hoy en la presentación de la muestra que la programación se ha ido adaptando a la propia sala Arniches, "que ofrece una mirada muy certera en sus propuestas escénicas y MOVA ayuda a crear un diálogo y una comunicación sobre la diversidad desde la cultura para hacer una sociedad más rica y plural".

Aunque el teatro ya se introdujo con una obra en la edición del pasado año, en esta ocasión son tres espectáculos los que se verán en el escenario del Arniches: un concierto de copla queer que reflexiona sobre la libertad, Las coplas con pan(k) saben mejor, de El Trío Caracol; la obra para adultos Puños de harina, de Jesús Torres, que aborda el concepto de masculinidad, y la pieza de marionetas para público familiar Cris, pequeña valiente, de El Espejo Negro, que se acerca a la transexualidad infantil a través de una niña.

En el plano audiovisual, la muestra intenta recorrer todas las letras LGTBI y cuenta con varias "joyas", como uno de los documentales revelación del pasado año, Sedimentos, del valenciano Adrián Silvestre, que se alzó con el galardón Arrebato de No Ficción en los últimos Premios Feroz. Esta película, que se proyectará el 5 de mayo, cuenta la historia de seis mujeres trans que viajan a un pueblo de León para explorar sus paisajes y los entresijos de sus propias personalidades. Silvestre ya participó en la primera edición con otro título, Objetos amorosos, y "es un placer volver a contar con él con esta película imprescindible que deja claro que la realidad trans es tan amplia como personas trans existen", ha destacado Pau Guillén.

El segundo largometraje es Piccolo Corpo, la ópera prima de la directora Laura Samani, una road-movie realizada "desde la sororidad y el protofeminismo" que arranca con la muerte de un bebé condenado al limbo y de un viaje para salvar su alma, que se proyecta el día 8.

El pase de cortometrajes será el día 4 con la proyección de una sesión de cortos lésbicos con cinco títulos "de mujeres que buscan espacios de conquista propios", ha subrayado el coordinador, en un campo como el audiovisual donde los realizadores masculinos son mayoría, y donde caben desde el drama a la comedia, la ficción y el documental. Estos son Les filles ne marchent pas seules la nuit, de Katerine Martineau; All I need is a ball, de Elena Molina; Descenso, de Dora Schoj; Leo y Alex en pleno siglo XXI , de Eva Libertad y Nuria Muñoz; y Vidi ja ti nea (Would you look at her), de Goran Stolevski.

Para Alicia Garijo, delegada territorial del IVC en Alicante, “MOVA ha evolucionado hacia un espacio donde la diversidad se explora a partir de gran variedad de propuestas artísticas y creativas. Desde el IVC seguimos haciendo crecer proyectos encaminados a enriquecer la sociedad. Esa variedad se podrá disfrutar a través del teatro para adultos, el teatro familiar, la música y mucho cine”.