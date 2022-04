Han tenido que pasar dos años de sequía festivalera, debido a la pandemia, para poder disfrutar de los grandes conciertos y festivales que caracterizan a la provincia de Alicante. Pero el regreso de los maratones de conciertos es inminente, ómicron mediante, y toca sacar del desván la mochila de cuerdas y desempolvar todo ese merchandising acumulado. La temporada de festivales en Alicante se estrena este año con el Spring Festival 2022 y los festivaleros ya han iniciado la cuenta atrás para darlo todo en los mejores eventos musicales de Alicante. Nosotros también estamos ready y por eso os recopilamos todo lo que necesitas saber sobre el Spring Festival de Alicante: nuevas confirmaciones, entradas, precios, fechas y horarios.

Fechas: ¿Cuándo es el Spring Festival 2022?

Tras más de 10 años de vida, Spring Festival 2022 se consolida, definitivamente, en la ciudad de Alicante. Una cita ineludible de la mano de Producciones Baltimore, productora a cargo de citas como Low Festival (Benidorm), WARM UP Estrella de Levante (Murcia) o Área 12 (Alicante). Este año vuelve a Alicante manteniendo su esencia: un cartel ecléctico donde tiene cabida el mejor indie nacional y la electrónica nacional e internacional.

El Spring Festival ya tiene fechas y este año se celebrará en Alicante los días 27 y 28 de mayo de 2022. Y, además, estrena recinto.

Ubicación: ¿Dónde es el Spring Festival 2022?

Como hemos dicho el Spring Festival volverá a la ciudad de Alicante, concretamente al Mutiespacio Rabasa. Con más de 20 horas de música, el Spring Festival 2022 contará con un recinto cómodo y amplio, con dos escenarios, de fácil acceso y aparcamiento propio en el que, además, podrás disfrutar de amplias zonas de esparcimiento con food trucks para todos los paladares y todas las comodidades.

Así, la cita primaveral por excelencia en la ciudad de Alicante da un paso más con el objetivo de convertirse en un festival que se integre al 100% en la ciudad y con los alicantinos. Multiespacio Rabasa, situado a apenas ocho minutos caminando de las paradas del TRAM y de varias líneas de autobuses, será el punto de encuentro de un line- up que, una vez más, tiene como objetivo contar con artistas de primer nivel que la organización seguirá desvelando en las próximas semanas.

Entradas para el Spring Festival 2022: ¿Cuánto cuestan y dónde conseguirlas?

Las entradas para el Spring Festival ya están disponibles en springalicante.es y en entradas.com. En concreto, se han puesto a la venta los abonos de dos días: el abono general cuesta 47 euros, mientras que el abono premium tiene un precio de 80 euros.

Las entradas de día para el Spring Festival 2022, tanto para el viernes como para el sábado, saldrán a la venta próximamente.

Nuevas confirmaciones: ¿Quién actúa en el Spring?

Spring Festival 2022 ya tiene su cartel definitivo. Este jueves, la organización ha cerrado el cartel del Spring con las confirmaciones de Guitarricadelafuente, Javiera Mena, Triángulo de Amor Bizarro y Gran Angular, que se unen a los ya confirmados hasta el momento, entre los que se encuentran C.Tangana, Love of Lesbian, Zahara, Rigoberta Bandini, Viva Suecia, Dorian y Varry Brava, entre otros.

Guitarricadelafuente

Guitarricadelafuente se apoya en el folclore y en la poesía, escarbando entre los sonidos introspectivos y coloridos. Unos sonidos renovados que se entremezclan con guitarras, panderos de peñaparda y sintetizadores conformando un resultado que exploran caminos distintos, pero sin perder el vínculo con la tradición.

Javiera Mena

Javiera Mena apenas necesita presentación. Icono del electropop, presentará ‘Entusiasmo’, un trabajo dividido en dos EPs, en el que la artista muestra sus emociones y sentimientos de sus últimos años. Por supuesto, no faltarán sus grandes éxitos para bailar como “Espada” o “Dentro de ti”.

Triángulo de Amor Bizarro

Con la llegada de Triángulo de Amor Bizarro al recinto de Spring Festival Alicante 2022, temblarán los cimientos de la ciudad. Se han convertido en una de las bandas nacionales de mayor reconocimiento en la actualidad, con un catálogo infinito de melodías redondas y letras reveladoras a lo largo de sus discos.

Además, llega con su álbum homónimo. Un trabajo que busca salirse de los movimientos previsibles y que, pese a coincidir con el confinamiento, ha continuado con varios lanzamientos.

Gran Angular

Gran Angular cierran el cartel de esta edición tan especial. La banda de Alicante fue la ganadora de ‘Emerge Alicante’ en 2020, un certamen dirigido a los nuevos talentos musicales alicantinos llevado a cabo por Producciones Baltimore y la Concejalía de Cultura de Alicante.

Zahara en el Spring 2022

Compositora, escritora, artista o creadora. El perfil de Zahara amplía miras casi por minuto. La electrónica ha marcado profundamente el carácter de su disco, PUTA, y ese será el punto de partida del nuevo directo. 11 nuevas canciones que se suman al repertorio habitual de Zahara, pero con una puesta en escena totalmente diferente. Solo tres músicos en el escenario y un concierto dividido en tres actos donde se podrá viajar de la intimidad absoluta y las historias de Zahara al techno y el baile. Un viaje emocional y artístico que completa lo que MERICHANE inició en enero de este año.

Love of Lesbian nueva confirmación y cabeza de cartel del Spring Festival 2022

El directo de Love of Lesbian promete ser uno de los más esperados de esta edición de Spring Festival. Un concierto en el que la banda barcelonesa presentará su último trabajo “V.E.H.N (Viaje Épico Hacia la Nada)” pero en el que también sonarán grandes hits con los que han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

C. Tangana como cabeza de cartel del Spring

La primera gran sorpresa de estas confirmaciones de Spring Festival 2022 es, sin lugar a dudas, C. Tangana. El artista, que ha ayudado a redefinir y trascender el género urbano gracias a su visión y pasión artística, presentará “El Madrileño” (2021), su gran obra, con la que ha obtenido cinco nominaciones al Grammy Latino. Un álbum en el que ha explorado temas personales con franqueza, introspección y honestidad, además de ampliar sus horizontes musicales con grandes colaboraciones.

Rigoberta Bandini llenará el escenario del Spring Festival con su himno feminista

Rigoberta Bandini es una de las artistas imprescindibles en todas las listas de grandes éxitos. La barcelonesa acumula hits que se han convertido en un fenómeno de reproducciones, como In Spain We Call It Soledad, Perra o, su último lanzamiento Ay mama. Su directo se caracteriza por no dejar indiferente a nadie, con unas coreografías, una puesta en escena y unas melodías pegadizas que convierten cada concierto en un espectáculo único.

La popularidad de la finalista del Benidorm Fest no ha hecho más que crecer desde su participación en el certamen de preselección para representar a España en Eurovisión. Las cifras de Spotify tampoco dejan lugar a dudas: el tema de Rigoberta Bandini, Ay Mama, cuenta con 8,6 millones de escuchas en la plataforma de streaming. Su éxito durante el año pasado fue tal, que la revista ‘Forbes’ la incluyó en la lista de los 100 españoles más creativos en la categoría de arte.

Varry Brava regresa al Spring Festival 2022

Varry Brava, un grupo que no puede faltar en ninguna fiesta. Tras comenzar su andadura el verano de 2009 en Murcia, la banda de pop rock por excelencia ya lleva acumulados cientos de conciertos a sus espaldas, festivales, concursos ganados y giras… Este año nos esperan en Alicante para darnos ese toque de diversión y alegría que necesitamos. Deseando escuchar todo el repertorio de Hortera y su ya indispensable Raffaella.

Dorian

Dorian continúa la ronda de primeras confirmaciones para la edición 2022 del festival. Tras el éxito internacional de “Justicia Universal” (2018), la banda está trabajando en su nuevo disco “Ritual” que verá la luz en primavera, y del que ya ha anunciado su primer gran single de adelanto: Dos Vidas. Un tema deslumbrante que está destinado a convertirse en una de las canciones más coreadas de todo su repertorio.

Viva Suecia

Otro de los grandes nombres que no podía faltar en estas primeras confirmaciones es Viva Suecia. La banda murciana que en 2019 sorprendieron a todos con su tercer disco, “El Milagro”, -con el que colgaron el cartel de sold out en prácticamente todos sus conciertos- en 2021 han seguido la estela añadiendo a su repertorio La Voz del Presidente. Un tema repleto de versos memorables que sublima las esencias de Viva Suecia y su capacidad lírica.

Amatria

Joni Antequera, alma máter de Amatria, es compositor, músico y productor y tras su primer LP: «Hoy van a salirte las alas» en 2009 no ha parado de hacer música. Llega al Spring 2022 con su 5º álbum, ‘Un Disco’ (2020) con el que crece hacia nuevos horizontes con el trabajo más ecléctico y visionario que ha publicado hasta la fecha.

Arde Bogotá

Arde Bogotá presentará su álbum debut, “La Noche”, un trabajo repleto de diez canciones que enganchan, empoderan y emocionan y con una esencia muy particular que reflejarán, sin lugar a dudas, en su arrebatador directo. La banda continua con reivindicando los claroscuros de su generación con sus enérgicas letras, con ritmos contundentes y guitarras distorsionadas.

Cariño

También Cariño pasará por el escenario de Spring Festival 2022. Desde que publicaron su primer largo consiguieron el sobresaliente unánime por parte de la crítica y público. Una banda que es capaz de aunar pop y música contemporánea con letras profundas y estribillos coreables.

Niña Polaca

Niña Polaca, la banda madrileña–alicantina y una de las grandes promesas nacionales actuales aterriza en el Spring Festival 2022. Nos sorprenderán con canciones pop que picotean del garaje y que son como pasear por el Madrid de los 80s, con un sonido fuerte, único y una voz inconfundible. Además, la banda cuenta con representación alicantina de la mano de la aspense Sandra, del grupo Ginebras.

Trashi

Cerrando esta tanda de confirmaciones está Trashi, que con su frescura, espontaneidad y buenas vibraciones presentarán su primer EP, “Lo que pasó ese verano” en la línea de su pop íntimo, sencillo y crudo que les ha llevado a ser una de las bandas revelación.

Horario del Spring Festival 2022: ¿Quién actúa cada día?

Viernes 27 de mayo

Love of Lesbian

Rigoberta Bandini

Viva Suecia

Varry Brava

Triángulo de Amor Bizarro

Amatria

Niña Polaca

Gran Angular

Sábado 28 de mayo