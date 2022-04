Otra imagen de la cultura africana desde la Explanada

Hamidou Sall, Amewa, es un artista senegalés de 45 años afincado en Alicante desde 2010. Hace casi una década que muestra sus pinturas en la Explanada, en las que intenta ofrecer otra imagen de la cultura africana alejada de las guerras, el hambre o los golpes de estado y, en su lugar, mostrar escenas de la vida cotidiana en África. El polifacético artista es también autor del cortometraje El vecino, que presentó en 2015 en la Sede de la Universidad de Alicante y prepara su segundo disco, del que acaba de lanzar su primer single, It's a beautiful day, que se coló en el top 20 de la radio en Senegal.

Hamidou estudió Bellas Artes en Dakar y tiene varios premios (premio visual del Festival de Rio Loco de Toulouse en Francia en 2016, el premio jóvenes artistas de Dakar en 1999, el premio visual de la ciudad de Chelmek en Polonia en 2004 y tercer premio del concurso de arte de Reve D’Afrique en Francia en 2010). Se marchó primero a Francia pero pronto llegó a Alicante, animado por un familiar asentado en la ciudad, y desde 2010 es vecino de Alicante. "Me fui de Senegal porque quería mejorar mi arte, tanto en la pintura como en la música, y porque aquí había una asociación senegalesa y podía trabajar la parte cultural", explica el artista africano, que vive en Juan XXIII y desde 2013 tiene un puesto ambulante con sus coloridas pinturas en el paseo de la Explanada que le sirve de sustento.

Amewa plasma escenas domésticas de la vida africana, con las que intenta "sensibilizar a la gente sobre la cultura de mi país" y desterrar la imagen dramática que en ocasiones se tiene del continente. "Mucha gente dice que tiene miedo de viajar a África porque solo hay hambre y guerras, pero hay otra cara de África que no conocen, la que se comparte con la gente, y esa es la que intento mostrar con un poco de humor". En sus cuadros hay mujeres transportando agua, hombres pastoreando o autobuses llenos hasta los topes, que refleja con estilo naíf porque, apunta, "he trabajado mucho con niños de la calle en ONG y he aprendido mucho de ellos". Sus obras las compran tanto extranjeros como nacionales y ahora proyecta estampar sus obras en camisetas y sudaderas.

Pero Amewa también ha explorado otras disciplinas como el cine o la música, su otra gran pasión. En 2015 presentó en la Sede de la UA su cortometraje El vecino, que abordaba el tema de la inmigración, en colaboración con la Plataforma Contra la Pobreza en Alicante y en 2008 publicó su primer disco, Marée noire, de 8 canciones, en Senegal y Francia.

Ahora acaba de lanzar el primer single de su próximo álbum, It's a beautiful day, cuyo vídeo se rodó entre Alicante y las Fuentes del Algar con ayuda de sus amigos -"tengo muchos en Alicante, y muchos son artistas; estoy muy a gusto viviendo aquí", apostilla- que en pocos días, añade, se situó en el top 20 de la radio en Senegal y ya está disponible en plataformas como Spotify o YouTube. También toca el yembé o tambor africano cuando puede y ha participado en festivales como Afrikaki o colaborado con la plataforma cultural Puentegramas. En sus trabajos música aborda, especialmente, temas medioambientales sobre los que cree hace falta "más concienciación". No en vano, su nombre artístico, Amewa, significa "la belleza de la naturaleza" en la lengua yoruba.