Rosa Berbel: "Entiendo la dignidad desde un prisma eminentemente político”

Rosa Berbel (Estepa, 1997) cierra mañana la séptima edición del ciclo literario “La dignidad de la palabra”, en el Gran Teatro de Elche (20 horas), organizado por la Concejalía de Cultura y coordinado por la asociación cultural Frutos del tiempo. “Confío mucho en las posibilidades transformadoras, emancipadoras, de la palabra, sobre todo de la palabra poética”, afirma la autora en esta charla.

Su primer libro, Las niñas siempre dicen la verdad (Hiperión, 2018), fue galardonado con el XXI Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y fue posteriormente merecedor del Premio Andalucía de la Crítica a la mejor Ópera Prima y del premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de Radio3. Ha publicado Brillantes y caóticas, una selección de sus poemas, en la editorial granadina Sonámbulos (2021). Fue ganadora de la IV Edición del Certamen Ucopoética, convocado por la Universidad de Córdoba. Acaba de salir de imprenta Los planetas fantasma en la colección Marginales de la editorial Tusquets. Hablamos con Rosa de su poesía y de la vida.

El ciclo en el que participas se llama “La dignidad de la palabra”. ¿Posee dignidad la palabra? ¿Dignifica la misma al género humano?

La dignidad es un concepto extraño, algo ambiguo, lo que también lo hace muy interesante, claro. Diría que entiendo la dignidad desde un prisma eminentemente político. La dignidad como una suerte de agencia, de capacidad para operar políticamente en el mundo. En este sentido, la palabra es un gesto muy digno. Confío mucho en las posibilidades transformadoras, emancipadoras, de la palabra, sobre todo de la palabra poética. Sobre si dignifica o no a los seres humanos, quiero creer que la dignidad de lo humano, que la dignidad en general, va más allá de la palabra. Estamos en un tiempo en el que nos corresponde también pensar en la dignidad de aquellos que no están dotados de la palabra, de aquellos no humanos o más que humanos. La palabra es digna, pero hay dignidad también fuera, al margen o contra la palabra.

¿Cómo definirías tu poética?

Me interesa tensionar o pervertir las relaciones entre el lenguaje y el mundo mediante la irrupción de lo político. Esta irrupción depende mucho del poema, confío en su autonomía, y oscila entre cierta explicitación en clave más social hasta aproximaciones mucho más laterales. También diría que me obsesiona bastante explorar las posibilidades especulativas o imaginativas de la creación poética: crear otros mundos, agrietar el realismo, jugar con sus cualidades más genuinamente mágicas.

En tu poesía, el paso del tiempo, la memoria, la infancia, la familia tienen un peso específico. ¿Cuál es, según tú, la temática de tu obra?

Me cuesta mucho pensar en temáticas, porque trato de desvincular lo que escribo de ciertos núcleos temáticos o motivos recurrentes, al menos en el proceso mismo de escritura. Aunque creo que es posible reconocerlos a posteriori en los libros que he publicado. En Las niñas siempre dicen la verdad están muy presentes estos grandes marcos de sentido que identificas: hay una reflexión sobre la temporalidad y los relatos que la rodean, y en este sentido tematiza mucho el tránsito entre la infancia y la edad adulta, la familia como institución fundamental, la tensión entre verdad y mentira, ciertas ansiedades generacionales, etc. En Los planetas fantasma creo que han desaparecido la mayor parte de estos temas, porque diría que está escrito desde la aspiración a que los temas queden más difuminados o sean menos importantes. Pero igual las dos grandes preguntas que lo sostienen aparecen en el título: la relación entre lo íntimo y lo cósmico, y cierta reflexión sobre lo político que tiene como disparador la idea del fantasma.

¿Es la infancia, para Rosa Berbel, un paraíso perdido?

Diría que no. Siempre he querido desvincularme de ciertas visiones excesivamente cándidas de la infancia que son más o menos habituales en la literatura. Me parece que no es un tiempo tan inofensivo como parece, en el que se está sometido a infinidad de violencias particulares y sistémicas. Un tiempo con sus propias intemperies y también con las intemperies generales que sufrimos los adultos, de carácter político, económico, afectivo, etc. La idea del paraíso perdido tiene además un poso demasiado nostálgico, y evito siempre esa tentación de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Algo que me interesa mucho de la infancia o de los niños es justo su lógica opositiva, cómo funcionan como contrapunto de cualquier normatividad: ser niño es ser un no-adulto, pero también el tiempo de la infancia es un no-tiempo, su razonamiento se concibe como ilógico o pre-lógico. Quizá por eso también me fascina tanto la niña como sujeto doble o triplemente opositivo: la niña como no-adulta y la mujer como no-hombre. En general me gustan este tipo de fracturas en el pensamiento binario.

La familia se ve siempre como el referente o el ancla que nos une con la vida, pero en tu poesía no es todo tan idílico. ¿Hay excesiva mitología sobre la bondad del entorno familiar?

La familia es la institución suprema en nuestra sociedad, toda ella se articula a partir de la idea tradicional de familia. Diría que, a pesar de todas las fracturas que en las últimas décadas hayan podido hacérsele, la familia sigue funcionando como una gran metanarrativa, el relato que orienta nuestras decisiones, da sentido a nuestros errores y legitima éxitos y fracasos. Se están ampliando los modelos de familia, claro, pero de alguna forma seguimos reproduciendo en ellos sus mismas taras, exclusiones y jerarquías. En Las niñas siempre dicen la verdad, trataba de romper, un poco en la línea de cuestionar representaciones de la infancia, con el relato edulcorado de la familia de sangre. La familia condiciona desde muy pronto el lugar que el niño, el futuro adulto, ocupará en la sociedad, es nuestro primer contacto con cierta disciplina política. Y este gesto está lleno de violencia, me parece, y es algo que tenemos que subvertir, incluso aunque a nivel individual hayamos tenido familias maravillosas y bondadosas, como es mi caso. O sobre todo si las hemos tenido.

¿Cuál es tu método de creación? ¿Tienes manías a la hora de abordar el texto?

No soy demasiado maniática, puedo escribir en casi cualquier parte y no requiero unas condiciones demasiado específicas. De hecho, muchas veces los poemas se me ocurren andando por la calle, muy lejos del escritorio, con ruido o haciendo cualquier otra tarea mecánica. Escribo muy lenta y, por lo general, mis procesos de escritura se dilatan en el tiempo. Los poemas de Los planetas fantasma me han estado acompañando desde 2019, al principio como poemas sueltos y luego ya como un proyecto relativamente orgánico, que fue adquiriendo forma a partir de la pandemia. No soy tampoco muy constante y me cuesta escribir de forma intensiva, así de modo torrencial, como hacen otros poetas. En fin, creo que la poesía ocupa mucho espacio de mi vida, pero la escritura de poesía más bien poco.

Llama la atención que, a pesar de tu juventud, tu poesía es muy madura. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la poesía?

Intento leer de todo, también más allá de la poesía. Las niñas siempre dicen la verdad estaba muy atravesado por lecturas como Wislawa Szymborska, Sharon Olds o Sylvia Plath. Era mi primer libro y para mí fue fundamental la posibilidad de reconquistar una genealogía de poesía escrita por mujeres, reivindicar la escritura como un acto que también correspondía a mi género, y no solo a los protagonistas de los libros de texto. Esta emancipación con respecto al canon ha sido muy importante para las poetas mujeres de las últimas décadas. Los planetas fantasma le debe mucho a la poesía de Louise Glück, Anna Ajmátova, Ernesto Cardenal o Mario Montalbetti, incluso aunque no lleguen a ser reconocibles en el libro. Pero también le debe mucho al imaginario del cine de terror, por ejemplo, o a ciertas lecturas filosóficas que no tienen necesariamente nada que ver con el poema.

¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Alguna recomendación?

Las lecturas de la tesis ocupan casi todo mi tiempo en los últimos meses. Pero recomiendo dos libros brillantes que he tenido la suerte de descubrir recientemente: La princesa sois Vos, la primera novela de Blanca Llum Vidal, traducida al castellano por Unai Velasco, y Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi, un libro increíble de relatos a medio camino entre el terror, el fantástico y la ciencia ficción.

Si tus libros fueran ciudades, ¿a cuál regresarías? ¿Por qué?

Creo que mis libros no serían exactamente un paisaje urbano, o al menos no una gran urbe. Con todo, si tuviera que quedarme con una, no sé si escogería una conocida, porque diría que mi poesía aspira también a cierto utopismo, a un tiempo y un lugar que no están aquí ni ahora, que aún no han llegado. Así que pienso en una especie de ciudad del futuro ideal, con comunidades bien articuladas políticamente, mucha naturaleza y, ojalá, también mucho espacio para lo poético.