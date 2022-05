La Cinemateca de la Fundación Mediterráneo ofrecerá de forma gratuita en su sede de Alicante (Aula de Cultura en la Avda. Dr. Gadea, 1) la proyección de cuatro documentales de música y danza todos los lunes de mayo a las 19 horas. La Cinemateca de este mes formará parte de Vive Alicante, un ciclo de actividades gratuitas enmarcado dentro de la programación del Spring City, una extensión en la ciudad durante este mes de mayo con actividades culturales del Spring Festival, que se celebrará los días 27 y 28 en el Multiespacio Rabasa.

La próxima proyección será la película Bobbi Jene (2017), de la danesa Elvira Lind sobre la bailarina estadounidense que abandonó la compañía de danza israelí Batsheva para intentar coreografiar sus propias piezas en Estados Unidos, el próximo 9 de mayo. A esta cinta le seguirán Five Days to Dance (2014), el primer documental de Pepe Andreu y Rafael Molés, creadores de la productora SuicaFilms, el 16 de mayo; el documental Autosuficientes (2016) que el director Danny García dedicó a la banda Parálisis Permanente, el 23 de mayo; y The Beatles and India (2020) de Catherine Harte, que reúne imágenes inéditas del viaje de los de Liverpool a la India en 1968, el día 30.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, afirma que “la Cinemateca ya se ha convertido en un eje fundamental de la programación de la sede de Alicante, y desde luego esta nos anima a seguir trabajando para que las proyecciones tengan continuidad”. Asimismo, Boyer incide en “el compromiso de la fundación para seguir trabajando en ofrecer una programación cultural atractiva al público”.

La Cinemateca de Fundación Mediterráneo comenzó en enero un ciclo de 17 proyecciones dedicadas a los mejores documentales internacionales y nacionales sobre el mundo de la música y la danza, que culminarán en junio. Todas las películas se ofrecen en versión original con subtítulos en castellano.