"Siempre he aprendido de tocar con gente mejor que yo"

Más que cantautora se define como autora de canciones. Y es que Maria Rodés (Barcelona, 1986) bucea por el folk, el indie, la copla y el country con una curiosidad extrema. Ha publicado seis discos en solitario, el último Lilith, con el que llega a Alicante el sábado 7 de mayo, dentro del ciclo Sonidos Globales. Será a las 20.30 horas, en el Aula de Cultura Fundación Mediterráneo.

Llegas a Alicante con tu último disco, Lilith, en el que hablas de brujas para reivindicar a las mujeres inconformistas y que van a contracorriente. ¿Aún estamos así?

Bueno, claro, todavía hay camino por hacer. Pero no solo es que se necesite reivindicar sino que me apetecía hacerlo porque se ha hablado poco del genocidio que supuso la caza de brujas para las mujeres y todavía sigue en el imaginario como mujer fea y vieja. Hay que limpiar ese estigma que suponía ser una bruja.

Folk, indie, copla, swing, country folk… ¿Dime dónde te encuentras ?

A ver, soy como una especie de cantautora muy personal porque no hago un estilo clásico. Me gusta llamarme autora de canciones más que cantautora y mi proceso de composición ha pasado por varios estilos. A veces he experimentado con géneros como la copla, la ranchera, la cumbia... estilos del folclore que me interesan a nivel musical. Supongo que soy bastante folk, entre comillas.

Has grabado el disco Contigo con David Rodríguez (La Estrella de David). Parece que hay una gran química entre vosotros a la hora de componer y actuar. ¿Vais a seguir por ese camino?

De momento no hay intención de seguir. Nos conocimos y pensamos en hacer algo juntos porque nos caímos bien, somos dos catalanes en Madrid y en medio de la pandemia eso nos unía un poco.Queríamos hacer algo y nos apetecía hacer un disco de country, por eso de ir probando géneros y jugar. Hicimos este disco a medias y no se sabe qué pasará. No descarto que pueda haber otro disco, pero por ahora es un trabajo puntual.

En vuestro tema Venga va decís "lo nuestro es como una canción del festival de Eurovisión. ¿Irías a Eurovisión?

Si peguntas a David seguro que te diría que sí, aunque no sé si del todo en serio. Yo no sé, depende. La verdad es que no es el escenario en el que yo me siento más cómoda, pero si la canción es buena no lo descarto cien por cien.

Desde tu primer disco, Sin técnica, a Lilith han pasado13 años. ¿Cómo ha cambiado la Maria Rodés de entonces y cómo ves a la de ahora?

Creo que he ganado en oficio, entre comillas. Me refiero a que empecé con ese disco que se titulaba Sin técnica, sin apenas saber tocar, como de una forma muy salvaje diría. Con los años me he ido haciendo más técnica, he ganado oficio y trabajando más las canciones. Quizá podría destacar eso y también he introducido jugar mucho con los géneros folclóricos que al principio no me interesaban tanto. Antes tenía una influencia más anglosajona, como Björkn, que era el tipo de música que me gustaba, y luego cuando se cruzó en mi camino la copla y el folclore mi estilo por ahí cambió bastante.

¿Qué viste en la copla que antes no veías?

La copla en sí no es que me interesara tanto en principio. Quería hacer en 2014 un disco (Maria canta copla) con canciones cantadas en películas por mujeres, porque yo de pequeña yo quería ser actriz y cantante. Iba a hacerlo con películas de Hollywood, pero luego pensé en hacerlo aquí. Lola Flores, Rocío Jurado... lo hice a la española y descubrí que teníamos unas canciones con unas letras impresionantes y grandes composiciones. Tenían el estigma franquista porque el franquismo se apropió de su imagen, pero en realidad muchas nacieron en la República.

Tú apuestas por la experimentación musical. ¿Crees que aún hay camino por explorar?

Es difícil de responder. La experimentación siempre pasa un poco por la mezcla. No sé si hay nuevos sonidos. O algo como el paso de la música acústica a la electrónica, no sé si habrá descubrimientos de este tipo, tan radicales, pero puede que sí.

Has colaborado con muchos artistas como Jorge Drexler, Nacho Vegas, Refree, Coque Malla, Albert Pla o Anímic. ¿Qué aportan a tu música estas colaboraciones?

Siempre digo que todo lo que sé lo he aprendido de tocar con otros. Siempre he aprendido de tocar con gente mejor que yo. Entonces, por un lado eso y por otro, la ilusión de compartir canciones con artistas que yo de niña idolatraba y de repente te invitan a tocar con ellos.

En 2010 participaste como compositora en el homenaje a Miguel Hernández Ojos de mil años en el centenario de su nacimiento y este año se cumple el 80 aniversario de su muerte. ¿Qué tiene su poesía?

No solo eso. En el disco Lilith el primer tema es un poema suyo, Luna venidera. Es la canción que yo compuse en ese homenaje. Miguel Hernández tiene una forma de escribir muy musicable. Y eso no siempre es así con otros poetas.

En 2015 publicó un libro, Duermevela. ¿Va a haber alguno más?

Siempre lo tengo medio en proyecto, pero nunca lo termino. Es siempre una asignatura pendiente. Ojalá, espero terminar otro algún día.

El pasado mes de abril inauguraste la Semana de Música Religiosa de Cuenca. ¿Qué hace una cantautora como Maria Rodés en ese contexto?

Es una buena pregunta, pero el programador actual está intentado abrir el espectro de estilos. Como el tema de las brujas no deja de tener cierto vínculo, aunque sea por oposición... Fue muy curioso. Hay una canción que dice "no creo en el diablo ni en dios" y allí estaba el obispo. No sé si les gustó, pero ellos fueron los que me invitaron y fue muy bonito.