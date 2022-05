Bonnie Tyler se suma al Iberia Festival de Benidorm

La artista británica Bonnie Tyler será uno de los principales atractivos de la próxima edición del Iberia Festival, que se celebrará el 7 y 8 de octubre en la ciudad de Benidorm. La cantante galesa de voz rasgada es la última incorporación a un cartel que ya ha anunciado los nombres de Loquillo, Ilegales, Tahúres Zurdos y Burning para celebrar sus diez años de andadura, a falta aún de más confirmaciones en las próximas semanas para completar uno de los grandes carteles del pop rock nacional e internacional de este año.

Esta no es la primera vez que una artista internacional se suma al festival, ya que en 2017 participó el grupo británico Inmaculate Fools que logró sus mayores éxitos en los años 80. No obstante, la cita en Benidorm se ha convertido en un referente del pop rock nacional, por cuyo escenario han actuado en esta última década más de 70 artistas nacionales de reconocido prestigio ante más 70.000 personas.

Bonnie Tyler (Skewen, Reino Unido, 1951) saltó a la fama en 1977 con el tema It's a Heartache que se convirtió en un éxito inmediato. Posterioremente con Total Eclipse of the Heart la cantante y compositora hizo de esta canción un himno de los años 80 que traspasó fronteras.

Su estilo revela influencias muy variadas de la música country, rock, pop y blues y referencias como Janis Joplin o Tina Turner. Su trabajo más reciente es el álbum The best is yet to come, publicado en marzo de 2021.A sus 70 años, Tyler cuenta ya con 16 álbumes de estudio y más de 20 millones de discos vendidos, convertida en una de las mujeres más laureadas de la historia del rock.

La cantante estuvo a punto de actuar en la provincia de Alicante en 2020 y en 2021 a través del Ayuntamiento de Torrevieja, pero en ambos casos fue cancelado por las restricciones derivadas de la pandemia.