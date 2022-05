Un corto animado alicantino que compite en festivales de cine

Todo comenzó cuando empezó a rugir el volcán de La Palma, un fenómeno que caló en la mente de Carolina, Gonzalo, José, Javi, Joaquín y Miguel Ángel, los seis jóvenes artistas con discapacidad intelectual autores de La tragedia del volcán, un cortometraje animado que ha sido seleccionado ya en tres festivales de cine. En el certamen de Alicante competirá junto a otros once trabajos a concurso en la categoría de animación y su proyección el 22 de mayo en Kinépolis y también se exhibe fuera de concurso este viernes en el certamen de Sant Joan, en la plaza Josep Carreras a las 20.30 horas. Otro festival de temática social, el vasco Erronka Munduan ( Reto por el mundo / Challenge for the world) también lo ha seleccionado en su convocatoria online.

La tragedia del volcán es una historia fantástica escrita e ilustrada por estos seis jóvenes bajo la coordinación de Daguten Escuela Gráfica de Barrio (Premio Sois Cultura 2019 de este diario), fundada por David Gil y Ester García, que combina la cultura y artes gráficas con la inclusión social. En sus proyectos con colectivos con discapacidad o en riesgo de exclusión social han descubierto a grandes artistas, como Gonzalo, uno de los firmantes del corto, que creó su propia marca de diseños a partir de sus dibujos de dinosaurios. El trabajo que ahora presentan lo hicieron bajo el programa Vais a ver. Encuentros Creativos al Servicio de la Inclusión, consistente en seis encuentros llevados a cabo en 2021 en Las Cigarreras. Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Edusi Alicante – Área de Las Cigarreras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En apenas dos meses han sacado adelante un corto animado de algo más de tres minutos que habla de un pirata con catalejo, tesoros, osos dormilones, indios descuidados, dinosaurios vegetarianos, restaurantes con menú de tres platos, viajes en el tiempo en barcos voladores y, por supuesto, un volcán. "Es la primera vez que intentamos hacer algo así, un proyecto con final, y hemos sacado una animación en tiempo récord", explica el serigrafista David Gil, que recuerda que el corto comenzó a gestarse con la erupción del volcán de La Palma, "que ellos vivieron con mucha intensidad y hablaban del tema y a partir de ahí salió el resto de la historia, con los personajes que acaban en un barco mágico que sale volando del volcán. La historia es muy loca y muy divertida porque la han hecho ellos, es su movida. Todos han dibujado y aportado ideas y cada uno se ha dedicado a una cosa". Primero tuvieron que autorretratarse para su presentación, luego crearon la historia con sus aportaciones y diseñaron su propio storyboard para finalmente componer la banda sonora, voces y efectos sonoros. En el proceso han contado con la ayuda del músico Carlos Izquierdo, el artista y animador José Ramón Bas y el actor Juan Diego Cerdá. La selección en festivales es "un exitazo" para estos seis creadores de entre 20 y 30 años, a quienes a veces, explica Gil, "les cuesta expresar lo que sienten", pero algunos están "emocionadísimos" solo con ir al cine a verlo. La idea de presentarlo a los certámenes de Alicante y Sant Joan era "sobre todo, por la cercanía, por la posibilidad de que si los admitían igual podían verlo ellos y sus familias", ya que el corto "lo han visto todos ya mil veces, pero en pantalla grande aún no", añade. Lo harán, por razones de ajuste de horarios, en el de Alicante. De ganar no hablan "porque tenemos nuestras limitaciones, pero esa es la parte que mola y solo haberlo hecho y que se vea les ayuda a ellos y les mejora en su relación con la sociedad", asegura Gil.