La historia del Teatro Principal de Alicante ya se puede leer en braille

La ONCE ha editado en braille el catálogo de la exposición del 175 aniversario del Teatro Principal de Alicante, clausurada el pasado mes de abril y visitada por más de 3.000 personas, que ha entregado al ayuntamiento para que pase a formar parte de la documentación generada en dicho aniversario, recopilada en el Archivo Municipal de Alicante.

Este sistema de lectoescritura, ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, es una herramienta fundamental para fomentar la autonomía personal de quienes carecen de visión y, especialmente, para facilitar su acceso a la cultura y la información. Este catálogo supone un paso más en dicho acceso, ya que las personas ciegas o con baja visión podrán disfrutar del contenido de la muestra a través del tacto. La ONCE ya colabora con el coliseo alicantino en el programa de zarzuela inclusiva.

En el libro por el 175 aniversario del Principal se recogen, entre otros temas, las emociones, vivencias y experiencias, resumidas en 75 palabras, que 119 personas han escrito sobre el teatro. Una de ellas es Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante, que escribió lo siguiente: “Para la ONCE, el acceso de las personas ciegas a la cultura es una máxima en su día a día, tratando siempre de que estas personas no sean meros espectadores, sino que la inclusión sea real en todas las disciplinas. En el caso de las Artes Escénicas, nos centramos en que las personas ciegas disfruten también del hecho cultural, como agentes creadores, y no solo como meros espectadores, promoviendo e impulsando la cultura”.

Esta colaboración de la ONCE en el catálogo fue propuesta por la propia directora de la entidad, quien pensó en la idea de editarlo en braille cuando visitó la exposición para firmar su texto de 75 palabras.

Estela Medina ha entregado esta mañana el libro en braille a Antonio Manresa, concejal de Cultura de Alicante, en un acto celebrado en el Archivo Municipal de Alicante, acompañados por Juana María Balsalobre, autora de los textos y comisaria de la exposición; Susana Llorens al frente del equipo del Archivo Municipal; y María Dolores Padilla, subdirectora del Teatro Principal.

Manresa ha "agradecido la edición y entrega de este catálogo, ya que se hace imprescindible que los invidentes tengan acceso a la cultura, y no se vean excluidas de las propuestas culturales por sus limitaciones físicas". Susana Llorens ha valorado esta donación por su "singularidad" y Juana María Balsalobre ha calificado de "impagable" la aportación al 175 Aniversario del Teatro Principal.