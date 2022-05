Nueve escenarios con música, poesía, teatro, circo, deporte, educación activa o sostenibilidad dan forma la VIII edición de Alacant Desperta, que vuelve al monte Tossal de Alicante después de dos años, con una amplia agenda de actividades entre el 13 y el 15 de mayo.

Bajo el lema Respirart, este festival de cultura urbana, organizado por el colectivo Per Amor al Art con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, reúne a lo largo de estos tres días a más de 80 grupos que irán llenando de música los escenarios dedicados a rock, electrónica y hip hop. En el primero, arrancan el viernes, a partir de las 19 horas, Alabayos, Homo No Sapiens o Motonegra, entre otros, y le seguirán sábado y domingo formaciones como Lapsus, Los Minipimers, Caja B, Discípulos de Titán, Kamilo Soriano o Lord Byron and Ambassodors, que cerrarán este espacio.

En el escenario de música electrónica se dan cita numerosos Dj, además de artistas como The Liquid Mirror, Viika, RepAlive o Acheeote.

El hip hop abre el festival con Aukan el viernes en el tercer escenario musical por el que irán pasando El Siervo, Los LIghter, Ze Kings, Elia Soriz, Nase o Chamán Charro, además de acoger una batalla de freestyle y otra de break dance.

También habrá música en el escenario "juntos y revueltos", que acoge grupos de diferentes estilos, como Jean Jass, Música de Mierda, Yake o Tearful Sorrow.

Las programación de artes escénicas incluye tai-chi, danza africana, batucada, danza contemporáneo pole dance, danza balcánica, Cóndor, Nana Moon o música contemporánea y poesía.

La poesía también está presenta con recitales de Marina García y Elena Tajuelo, Nelo Curti, Mercedes de Cecilia, , Iván Calero, Amador Navarro, y Enrique Morte, entre otros.

La sostenibilidad es un tema con el que Alacant Desperta siempre ha sido sensible. Por eso otra de las áreas está dedicada a este tema. Se han organizado acciones contra el cambio climático, limpieza de playas y diversos talleres, como huertos urbanos, reciclaje o estampación, además de un mercado libre y mesa de trueque.

El área de deportes urbanos contará con exhibiciones de jugger, bike polo o highline, además de una marcha simbólica alrededor del recinto del festival.

Educación activa ocupa otro espacio con talleres muy diversos, desde cerámica a lengua de signos, pasando por cómic y manga o cosplay.

El circo ocupa el último escenario, con talleres de malabares, hula hoop o monociclo, además de las actuaciones de Esto no es Serio, Betzy and Company, Tello o Jota que trabajan en diferente modalidades.

Punto de encuentro

De esta forma, el parque Tossal se convierte en un punto de encuentro para todos los alicantinos y visitantes, donde descubrir una gran variedad de propuestas multiculturales e intergeneracionales que han surgido en la ciudad, gracias al esfuerzo desinteresado de artistas y organizadores.

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, espera que tras estos dos años de ausencia obligada por la situación sanitaria "el festival cuente con una gran afluencia de público deseoso de disfrutar de las numerosas y variadas propuestas de esta edición tan especial; la cultura vuelve a nuestras calles, demostrando que está más viva que nunca".

Alacant Desperta es un proyecto colectivo nacido desde el entusiasmo por la cultura de base para soñar nuevos modelos socioculturales inclusivos que den cabida a novedosas experiencias de creatividad, expresión libre y experimentación artística, construidas por y para la comunidad.

El festival tiene como uno de sus principales objetivos construir oportunidades, a todas aquellas y todos aquellos que quieran participar, de oírse, mirarse, sentirse, y alicientes para que los ciudadanos sigan compartiendo esta experiencia todos los días del año.