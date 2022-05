El cantante, compositor y guitarrista estadounidense John Paul Keith ofrece un concierto en Alicante este viernes a las 21 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras, dentro de su gira por Europa The Rhythm of the City Tour y programado por la promotora alicantina Santa Leonor.

El artista de Memphis, Tennessee, ha publicado cuatro álbumes en solitario aclamados por la crítica, incluido el último, Heart Shaped Shadow (2018). El álbum fue producido por la leyenda de la guitarra Will Sexton de Austin, Texas, para Last Chance Records, junto con In The Meantime, el debut de larga duración de Motel Mirrors, una colaboración entre Keith, Sexton, y la cantante / bajista Amy LaVere. Ambos álbumes salieron juntos en marzo de 2018.

Heart Shaped Shadow adopta un enfoque de conducción difícil, con un ligero salvajismo que sugiere un jugador que guarda unos cuantos ases en la manga. Las trompas al estilo Memphis caracterizan algunas de las canciones, pero su tipo de composición ultra-clásica y su alucinante trabajo de guitarra hacen frente a cualquier tirador de armas.

El álbum entró en las listas de álbumes de la Asociación Americana de Música poco después del lanzamiento, ascendiendo hasta el número 21 en junio de 2018. Además de sus propios proyectos, John Paul apareció recientemente en el álbum tributo Red Hot: A Memphis Celebration of Sun Records, cuyos beneficios están destinados a St. Jude.

En 2017, John Paul tuvo el honor de actuar con Billy Gibbons de ZZ Top en la ceremonia de inicio del Memphis Music Hall of Fame para Roy Orbison. Ese mismo año, John Paul también contribuyó con una canción para el álbum de Don Bryant para Fat Possum Records, Don't Give Up on Love, que fue nominado al Álbum del Año en los Blues Music Awards de 2018.