Dos alicantinas para la Academia de Cine

No lo tenían planeado, pero el caso es que la documentalista Pilar Pérez Solano, de Alicante, y la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez, de Benidorm, se han encontrado en la misma candidatura para presidir la Academia de Cine. La llamada de la directora de fotografía Teresa Medina fue el detonante para que ambas se decidieran a dar un paso adelante y asumir este reto con el que quieren defender la profesión de todos los sectores. Por eso el lema de su candidatura es Yo también soy cine. Si el próximo 4 de junio su propuesta es la elegida entre las cuatro que se presentan para sustituir a Mariano Barroso, la Academia de Cine pasará a tener dos vicepresidentas de la provincia.

Aseguran ser una candidatura "atípica" porque no hay ningún actor o director, "que son los más reconocidos", afirma Pérez Solano, ganadora de un Goya por Las maestras de la República en 2014. "Nos ha salido así porque somos tres profesionales que creemos en el sueño de lo posible, pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera para que pueda participar todo el mundo, queremos una Academia abierta para todas las especialidades, participativa y poco presidencialista".

"Yo soy académica desde hace muchos años y muchas veces no me he sentido representada porque todo está muy enfocado a actores y directores, que está muy bien porque son los que están delante, pero es un trabajo de equipo y nuestros técnicos son buenísimos", apunta Rodríguez, nominada en seis ocasiones a los Goya.

La recuperación del público en las salas, la educación cinematográfica de las nuevas generaciones, la descentralización y la internacionalización constituyen las bases de su programa.

"Hay que proteger el cine porque la afluencia a las salas es cada vez menor y eso nos preocupa mucho", afirma Pérez Solano. "Donde hay que poner todo el apoyo es en llevar a la gente al cine y en la educación delos jóvenes. Estamos perdiendo a las nuevas generaciones porque no tienen cultura cinematográfica, por eso queremos llevar el cine a los colegios e institutos".

Reconoce que hay muchos festivales pero la gente no va a los cines. "Hay que hacer un análisis para ver qué está pasando y hay que recordar las bondades del cine, para volver a convertirlo en un acto social".

Teresa Medina (Dirección de fotografía), Pilar Pérez Solano (Documental) y Cristina Rodríguez (Diseño de Vestuario) es la segunda terna en presentar su candidatura a la Academia de Cine. pic.twitter.com/N1gccZm5YH — Academia de Cine (@Academiadecine) 12 de mayo de 2022

Dicen que celebrar la gala de los Goya en diferentes ciudades no es descentralizar. Para la realizadora, descentralizar la Academia es que todos los miembros, "estén donde estén, puedan acceder a las actividades", porque destaca la diseñadora, "se hace cine en toda España y se pueden organizar muchas cosas a parte de los Goya, se pueden hacer reuniones, seminarios, cinefórum en toda España".

La internacionalización que apoyan pasa por establecer contacto con las academias europeas y americanas. "Vivimos en un mundo global y tenemos que darnos a conocer, tanto las películas que hacemos como a nuestros profesionales", destaca la autora el documental La Defensa, por la libertad.

En este sentido, la estilista del programa Mask Singer: adivina quién canta de Antena 3 considera que "los españoles somos muy acomplejados, todos, no solo los del cine; o nos centramos en que lo nuestro es maravilloso y lo exportamos o no avanzaremos. Hay películas americanas que si las hiciésemos en España nos echarían".

Ciudad de la Luz, una oportunidad

Algo que les toca muy cerca, la reapertura de los estudios de Ciudad de la Luz de Alicante, les parece una gran noticia y lo ven como una oportunidad para el sector. De hecho Pilar Pérez Solano presidió el Consejo de Administración de los estudios justo en la época de negociaciones con Europa y sigue muy vincula a Sociedad Proyectos Temáticos.

"Espero poder impulsar este complejo desde la Academia porque se merece todo el apoyo y el impulso que se pueda dar desde todas las instituciones. Por fin lo hemos conseguido, ahora lo que hay que hacer es un plan para ponerla en marcha a partir de junio y que se convierta en un motor de la industria alicantina, valenciana y española; es un complejo magnífico que está muy valorado a todos los niveles y de momento se están haciendo muchísimos contactos con todo el sector para analizar cuál es la mejor manera de gestionarlo".

Cristina Rodríguez además rodó varias películas allí. "España es un grandísimo plató para el mundo entero por muchas razones y tener además uno de los mejores estudios del mundo es una gran noticia".

Que sean tres mujeres ha sido igualmente una casualidad. "No es un alegato, ni vamos a coger la bandera feminista", aunque las tres lo son. La diseñadora dice que "somos respetuosas, colaboradoras y poco protagonistas. Que sean mujeres "ha salido así, pero no lo queremos enfocar de esa manera". "Somos tres mujeres luchadoras, guerreras y con ganas", asegura Pérez Solano.

Las dos son optimistas, aunque son conscientes de que compiten con otros tres proyectos. "Nosotras hemos hecho una apuesta por la renovación y venimos con un punto de vista nuevo y diferente, esa es nuestra fuerza".