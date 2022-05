Alicante busca con el Circo del Sol un impacto cultural y económico

Esta será la cuarta ocasión en la que el Circo del Sol levante su gran carpa en Alicante. La primera fue en 2008 con Quidam y la cuarta, pero no la útlima, será este verano, entre el 14 de julio y el 21 de agosto, cuando presente Luzia, producción que solo se verá en España en Barcelona y Madrid, y con la que la ciudad se estrena como sede temporal de esta compañía, tras el acuerdo firmado con el Ayuntamiento que ha cedido un espacio de 19.000 metros cuadrados en la playa de San Juan para su instalación.

Serán 120 personas, de las que 46 son artistas y el resto técnicos y personal, los que traiga hasta Alicante esta producción. El montaje comenzará el 30 de junio y el desmontaje se prolongará hasta septiembre, por lo que serán más de dos meses los que este colectivo, de 25 nacionalidades diferentes, vivirá en Alicante. Además, el Circo del Sol realiza unas 150 contrataciones locales durante su estancia. Y a esto se suma que el 60 por ciento de las entradas para los espectáculos que han venido hasta ahora se vendieron fuera de la ciudad.

Con estos datos, facilitados por Montse Adam, directora de Marketing y Mercados Internacionales del Circo del Sol, la vuelta de la compañía se espera traducir en un gran impacto cultural y económico para la ciudad. "Además de enriquecer y reforzar nuestra oferta de ocio, cultura y entretenimiento en plena temporada alta, supone también un espaldarazo a la economía local", ha asegurado el alcalde, Luis Barcala, durante la presentación de este espectáculo en la que ha recordado que los tres montajes anteriores de esta compañía que se han visto en la ciudad reunieron a 95.000 espectadores.

"España es un país muy importante para el Circo del Sol, este año es nuestro 24 aniversario y hemos traído 14 espectáculos distintos a 19 ciudades, con millones de asistentes, y Alicante siempre ha sido muy especial", ha destacado Montse Adam, que fue quien gestionó con el concejal de Cultura, Antonio Manresa, que Alicante se convierta en sede temporal de la compañía.

Acuerdo por cuatro años prorrogables

Este acuerdo tiene una duración de cuatro años, con dos prórrogas de dos años cada una. El Ayuntamiento cede 19.000 metros cuadrados, en un terreno que hasta hace medio año acogía el aparcamiento de autocaravanas, un espacio "privilegiado", según Barcala, donde podrá montar su carpa para traer un espectáculo cada dos años. A cambio, el Circo del Sol pagará un canon cada vez que lo use de 10.998 euros, un cantidad muy baja a la que la compañía suma la inclusión del nombre de Alicante en sus publicidades y web durante la gira.

"Hemos invertido en la adecuación del solar no llega a 500.000 euros y el reembolso en alojamiento, manutención y contrataciones superará esa cantidad con creces", según ha apuntado el alcalde. "Asociar la imagen de Alicante a la marca del Circo del Sol tiene un reembolso inmediato, y ser una de sus sedes nos pone en el mapa".

En este sentido, Manresa ha destacado que el nombre de la ciudad "va a estar en boca de todos a nivel nacional, algo muy positivo para la marca Alicante".

Las otras dos sedes temporales de la compañía en España son Madrid y Hospitalet de Llobregat. "En Madrid hicimos un convenio similar a este y llevamos ya 18 años volviendo al mismo espacio, y con Hospitalet acabamos de prorrogarlo otra vez", ha afirmado Adams.

El problema que habrá que afrontar es el de las plazas de aparcamiento en una zona que durante el verano se llena y que registra siempre atascos y problemas de estacionamiento. Para Barcala esto no es un problema porque el resto de la parcela, que no ocupará el Circo del Sol, "está vallada para que se use como aparcamiento y cuando esta compañía no lo ocupe, se usará con ese fin en su totalidad".

En este sentido, Manresa ha concretado que en el solar quedarán unos 6.000 metros cuadrados para parking y que, además, un informe de la Policía Local recoge que se podrían habilitar uno de los dos carriles, en ambas direcciones, de la calle que pasa por delante.

Carpa para 2.500 espectadores

La gran carpa del Circo del Sol albergará en su interior a 2.500 espectadores en cada función, que se celebrarán de miércoles a domingo, con doble pase viernes, sábado y domingo, para los que ya se han puesto las entradas a la venta.

Luzia es una producción creada y dirigida por Daniele Finzi Pasca, que transporta al corazón de un México imaginario. Un lugar salido de un sueño, donde la luz calma el espíritu. Con impresionantes acrobacias y grandes sorpresas visuales, este espectáculo invita al público a sumergirse en un viaje onírico por un mundo vibrante y suntuoso suspendido en algún punto entre lo real y lo irreal.

Deslizándose entre un antiguo plató de cine, el vasto océano, un salón de baile lleno de humo o el árido desierto, pone en escena muchos lugares, rostros y sonidos de México, mezclando tradición y modernidad. Además, el espectáculo incorpora por primera vez en una producción itinerante del Circo del Sol la lluvia en la propuesta artística.