Una cita con la cultura urbana en Alicante

Alicante se prepara para alzarse como punto de encuentro de la cultura urbana este fin de semana de la mano de Atiende Alicante y Urban Tactics, que llevan a Las Cigarreras un concierto de la legendaria banda estadounidense Arrested Development este viernes y La Jam del sábado, una jornada dedicada al arte callejero en todas sus vertientes en el Secadero y la Trasera del centro cultural, con una docena de artistas participantes donde brilla especialmente la música.

La banda afroamericana de Atlanta (EE UU) Arrested Development, ganadores de dos premios Grammy y pioneros del hip-hop más social desde su formación en 1988, debía haber actuado el pasado año en Atiende Alicante, pero la pandemia lo impidió. Este viernes, a las 21 horas, Arrested Development mostrarán por qué siguen siendo un espejo en el que mirarse tres décadas después con su decimoquinto álbum, For The FKN Love, en una actuación que contará con figuras alicantinas invitadas como Jaloner, Dabe y Talym Kolor, así como el MC Pome Gee.

La presencia de los estadounidenses "apadrina" en Alicante La Jam del día después, organizada por el colectivo de artistas Urban Tactics y producida por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. La Jam es una jornada completa dedicada a la música urbana y el arte callejero que se desarrollará entre las 11 y las 23 horas y todas las actividades son gratuitas.

Previamente, a partir del miércoles, se desarrollan talleres de beatbox y freestyle y el viernes se ofrece a las 19 horas la charla Batallas, Breakdance, reuniones y bombo caja. El big bang de la cultura hip-hop de Alicante a toda España con Tom Rock y Picolo, entre otros invitados.

Iván López Navarro, coordinador de La Jam de Urban Tactics, apunta la necesidad de subrayar "la relevancia que tuvo Alicante en la historia del hip hop español desde los años 80, cuando un alicantino ganó el concurso de breakdance de Tocata; Tom Rock o Loco 13 fueron de los primeros grafiteros y la explosión del rap en España prendió la mecha en una fiesta que hubo en la discoteca Va Bene en el año 93". Ese pasado, añade López, ha dejado un poso actual, por ejemplo en el freestyle (Arkano, Jaloner, Zasko), y se funde ahora con el presente y futuro de la cultura hip hop alicantina.

Aunque el protagonismo de La Jam se lo lleva la música, por la mañana habrá talleres de customización de zapatillas; Rudi realizará un grafiti en la Trasera de Las Cigarreras y Alicante Colors desarrollará otro colectivo con ayuda del público; habrá exhibición de Freestyle, Beat Box, Break, Bmx, así como rap en valenciano de Pome Gee y la presentación del libro Graffiti Around The Globe 2 by Elrincondelasboquillas, un recorrido el arte urbano plasmado en muros de medio mundo.

A partir de de las 17.30 horas se sucederán los conciertos con siete músicos, encabezados por Rubén Cuevas García, más conocido como R de Rumba, DJ y productor español, miembro del grupo de rap Violadores del verso, al que seguirán Beat Box Da Monky Fonky, Ymmy, Kiamya, Cocinando Skills, Erick Hervé & Dj Rosvill y Picolo.