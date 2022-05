El alcoyano Jordi Peidro lleva la contienda española al cómic

Después de Esperaré siempre tu regreso (2016), donde Jordi Peidro trasladó a viñetas la tragedia vivida en Mauthausen por el alcoyano Paco Aura, la editorial Desfiladero Ediciones vuelve a publicar otro pedazo de la Historia narrada por el mismo autor en forma de novela gráfica con Aquella guerra que sufrimos, que se presenta este viernes en la Filà Mudéjares de Alcoy a las 20.30 horas.

El lugar no es casual, ya que esta obra, que no es sino "una historia de gente que sufre", según su autor, comenzó queriendo contar la historia de Miguel, un tío de su padre que estuvo luchando en distintos lugares en el frente de batalla durante la guerra civil española y fue saliendo, precisamente, de esta filà un día con unos amigos "que se tomarían dos vasos de vino o de café licor y eso les dio fuerza para ir a alistarse. De los cinco, dos no regresaron", cuenta el autor, que añade que al principio partía de "anécdotas sueltas" y luego, sumando otros testimonios, "empezaron a aparecer otras cuestiones que encajaban en el relato -la ayuda internacional, la represión en un bando y en otro, la retaguardia, los bombardeos, el hambre- y la historia se convirtió en una visión caleidoscópica del conflicto".

En esa visión también adquiere protagonismo la ayuda humanitaria sueco-noruega con la creación de un hospital en Alcoy, la marcha del Stanbrook con los últimos exiliados republicanos de Alicante a Orán o la socialización de las fábricas, un tema que surge "buscando el batallón en el que estuvo mi tío, cuando me apareció por el apellido mi abuelo, que no estuvo en la guerra pero sí en una industria que se socializó; él era empleado y de repente se convirtió en copropietario del taller metalúrgico en el que trabajaba. Esa era otra cosa que me interesaba, el paso de la propiedad privada a la colectiva, que se ha tratado poco".

Aunque ambientada en parte en Alcoy, esta tiene su peso pero no es fundamental y la palabra Alcoy no aparece hasta el final. "No importa mucho, porque quería contar una historia particular que va a lo general, que podría suceder en cualquier ciudad y en cualquier momento. Y, de hecho, ocurre ahora igual en el este de Europa, la gente huyendo de los bombardeos en Ucrania, y me da la sensación de que desgraciadamente es una historia muy actual".

"En todas mis historias, de ficción o basadas en la realidad, hablo de gente que sufre, de gente anónima que se ve metida en conflictos que les superan. Hay una cita al principio que dice que las guerras las sufren jóvenes que no se conocen ni se odian pero se matan porque las organizan viejos que se conocen y se odian pero no se matan", destaca Peidro, que ve en el cómic un vehículo idóneo para contar la Historia "porque alcanza a público no habitual de esta materia al tratarse de una lectura más ligera", además de que, pese al drama, también hay momentos de solidaridad e incluso de humor.

El libro se completa con 12 páginas de extras: dos artículos sobre los hechos narrados que aportan información adicional, un conmovedor testimonio de la Guerra Civil en primera persona, una galería fotográfica con imágenes de la época y un epílogo del autor en el que recapitula sobre el proceso de creación de esta obra.

Algo más de tres años le ha costado finalizar Aquella guerra que sufrimos mientras realizaba otros proyectos de diseño e ilustración. Ahora, Peidro está embarcado en otra novela a cuatro manos con su amigo Ximo Llorens, con quien escribió El decapitado de Harro-gate (Premio de novela policíaca y de misterio Agatha Christie 2020) y prepara otra novela gráfica más corta sobre la revolución del petróleo en Alcoy, de la que se cumplen 150 años en julio de 2023, y quiere tenerla lista para entonces.